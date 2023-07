Enfants autochtones disparus : « Il y a encore du travail à faire »

Deux ans après avoir été mandatée par le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit du Québec, Anne Panasuk enlève son chapeau de conseillère spéciale pour le soutien aux familles d'enfants autochtones disparus.

Elle se dit satisfaite , même s' il y a encore du travail à faire , confie l’ex-journaliste de Radio-Canada qui a consacré les dernières années de sa carrière à la situation des enfants autochtones disparus dans les établissements de santé au Québec dans les années 1950 à 1980.

Ces enfants, issus de communautés isolées, envoyés dans des hôpitaux de la province pour y être soignés, ne sont jamais revenus dans leur famille. Plusieurs ont été placés en adoption, d’autres sont décédés.

Son mandat, qui s’est terminé le 30 juin, veillait à l'application de la loi 79, adoptée en 2021, destinée à favoriser l'accès aux renseignements sur les enfants portés disparus.

Dès le début de son mandat, elle a été confrontée aux défis de s’assurer de la transparence des démarches et d’obtenir la confiance des familles touchées, relate-t-elle.

On leur dit qu'elles vont désormais devoir faire confiance à une loi québécoise et que des fonctionnaires vont s’occuper d'elles. [...] Mais on me demandait: "comment on sait-on si ces fonctionnaires vont vraiment chercher la vérité et qu'ils ne vont pas cacher certaines informations pour protéger les hôpitaux ou le gouvernement?"

Elle se souvient d’avoir insisté auprès du gouvernement pour qu’il travaille conjointement avec Awacak, une association autochtone vouée à retrouver les enfants disparus. La seule façon [de remplir notre mission], c’était de travailler avec eux , poursuit Mme Panasuk. C’était tout un choc pour le Secrétariat de collaborer avec une organisation autochtone [...] mais comme ça, on est allé beaucoup plus loin.

Ouvrir en mode plein écran Françoise Ruperthouse, la directrice générale de l'Association Awacak, a aussi effectué de nombreuses recherches pour retrouver la trace des son frère et de sa sœur. Photo : Facebook/Françoise Ruperthouse

Des demandes pour 150 enfants

Deux ans après l’adoption de la loi, on dénombre plus de 150 enfants concernés par des demandes. Un nombre qui ne surprend pas l’ancienne journaliste. On estime qu’il y aurait 200 enfants disparus, même plus.

La très grande majorité des familles a eu des réponses. Parfois, ce sont encore des réponses partielles, car on cherche encore le certificat de sépulture, ou bien dans le cas des demandes d'exhumation, on doit attendre.

Il y a aussi les familles qui ne se sont pas encore manifestées. Car ça ravive la douleur. Il peut aussi y avoir une question de culpabilité, de honte de ne pas avoir su protéger leurs enfants , explique-t-elle.

Si les demandes s’additionnent, les dates de disparition, elles, sont de plus en plus récentes, a-t-elle découvert. Des cas étant survenus dans les années 1990 lui ont été signalés.

Mais pour que la Loi soit applicable, l’enfant doit avoir été admis dans un établissement de santé avant le 31 décembre 1992. Elle a d’ailleurs demandé au ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, de modifier la Loi afin de considérer toutes les disparitions d’enfants , peu importe l’année, puisque selon elle, la situation a perduré bien au-delà de cette date aléatoire .

Peu de familles inuit nous ont fait des demandes jusqu’à présent, mais je crains ce qu’on va trouver là, en ce qui concerne les dates. Car plus les communautés ont été isolées longtemps, plus le phénomène a perduré.

Des calendriers de conservation détruits

La loi 79, valide pour dix ans, prévoit de rendre accessible aux familles concernées les archives médicales et religieuses des enfants disparus.

Si dans l'ensemble tout s'est bien passé durant son mandat, Mme Panasuk se rappelle de la réticence de certains établissements de santé où il a fallu taper sur les doigts des responsables pour les obliger à se conformer à la Loi.

L’autre obstacle auquel elle a été confrontée est celui des calendriers de conservation, qui permettent aux hôpitaux de détruire certains documents après le décès d’une personne.

Certains hôpitaux avaient gardé toutes leurs archives sur les personnes décédées, tandis que d’autres les avaient détruites. On ne peut pas encore expliquer pourquoi certains d’entre eux ne gardaient rien du tout.

Elle a d’ailleurs demandé au ministre d’appliquer un moratoire sur les calendriers de conservation, pour que les hôpitaux qui n’ont pas encore détruit ces documents ne le fassent pas .

Une loi novatrice

La loi 79, qu'elle considère comme novatrice , fait même des jaloux dans le reste du Canada, ​​où les mêmes types de disparitions ont eu lieu, rappelle Mme Panasuk. C’est novateur qu’un gouvernement accepte ainsi d’ouvrir ses archives.

Malgré les avancées, il reste désormais à répondre à plusieurs épineuses questions.

On cherche encore les causes, les circonstances de ces disparitions. Par exemple, qui prenait la décision que les parents ne pouvaient pas accompagner leurs enfants? Comment se déroulait le transport?

À présent, ce sera au tour d’Awacak et à des chercheuses de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue de trouver les réponses. Entre-temps, le gouvernement a amorcé un processus afin de commémorer les enfants disparus, nous informe-t-elle.

Même si son mandat est terminé, Mme Panasuk assure qu’elle suivra le dossier de près : Je leur ai fait une promesse que j’allais les accompagner sur le chemin de la vérité.

Avec la Direction de soutien aux familles et Awacak, les choses sont en place [pour poursuivre ce que l'on a commencé]. Ils n’ont plus besoin de moi. J’ai fait partie de la solution, et ça me vraiment fait du bien, conclut-elle.