« J’étais la meilleure candidate », dit la policière des entreprises canadiennes

Après cinq années d'existence, le « policier » des entreprises canadiennes à l'étranger lance sa première enquête sur les agissements de compagnies qui contreviendraient aux droits de la personne. Espaces autochtones a pu obtenir une entrevue avec l’ombudsman Sheri Meyerhoffer. Plusieurs organismes émettent des doutes quant à ses réels pouvoirs et des groupes de défense des droits autochtones les rejoignent.

Espaces autochtones : Pourquoi avoir mis autant de temps à lancer une première enquête?

Sheri Meyerhoffer : [Un tel organisme], c’est une première mondiale, donc on n’a pas de modèle à suivre pour se créer. On a pris beaucoup de temps pour créer un mécanisme de plainte accessible et sécuritaire, et un processus équitable et transparent. Le rapport publié [la semaine dernière au sujet de Nike Canada et de Dynasty Gold] le montre. C’est un gros défi, mais c’est satisfaisant. J’ai hâte de voir les résultats. On est vraiment au début de ce voyage. Je suis très satisfaite de ce qu’on a été capable de faire jusqu’à maintenant. Ce sera un grand apprentissage et ça a beaucoup de potentiel, nous sommes à l’avant-garde.

Ouvrir en mode plein écran Sheri Meyerhoffer est une ancienne avocate et elle est la première à avoir été nommée à ce poste. (Photo d'archives) Photo : Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises

E.A. : Allez-vous traiter d’autres plaintes?

S.M. : Il y a onze rapports qui seront publiés dans les prochaines semaines. En plus, nous avons reçu une plainte concernant le droit à un salaire décent dans le secteur du vêtement au Bangladesh et une autre plainte concernant le droit à la liberté de réunion dans le secteur du vêtement au Honduras.

Ouvrir en mode plein écran Les deux premières enquêtes de l'ombudsman vont porter sur deux entreprises canadiennes soupçonnées d'avoir indirectement eu recours au travail forcé de Ouïghours dans le nord de la Chine. (Photo d'archives) Photo : Reuters / MURAD SEZER

E.A. : Certains de vos détracteurs estiment qu’en tant qu’ancienne avocate représentant les intérêts de l’industrie gazière et pétrolière durant 17 années, vous n’êtes pas assez objective pour honorer votre mandat. Que leur répondez-vous?

S.M. : Je pense que je suis bien placée pour ce travail. Oui, j’ai une expérience de plusieurs années dans l’industrie gazière, mais j’ai aussi 13 années d’expérience en développement international et en droits de la personne. Cet équilibre fait que j’étais la meilleure candidate à ce poste.

Le Bureau de l'ombudsman des entreprises canadiennes à l'étranger a été créé en 2018 par le gouvernement libéral. Sa mission est d'enquêter sur les violations des droits de la personne commises par des entreprises canadiennes exerçant à l’étranger des activités dans les industries pétrolière et gazière, minière et vestimentaire. Il dispose d’une enveloppe de 4,3 millions de dollars, et le budget 2021 proposait de lui fournir un financement supplémentaire de 16 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2021-2023. Espaces autochtones a fait une demande d'accès à l'information pour obtenir la grille salariale détaillée des employés du bureau. Après deux mois d'attente, on nous a transmis le document ci-dessous caviardé, en invoquant le motif de la vie privée.

Ouvrir en mode plein écran Voici le document caviardé qu'Espaces autochtones a reçu en réponse à sa demande d'accès à l'information. Photo : Radio-Canada

E.A. : Que pensez-vous du comportement des minières canadiennes en Amérique latine, notamment? Espaces autochtones a publié récemment un texte rapportant le cas d’Autochtones guatémaltèques qui dénoncent les agissements de l'une d'entre elles.

S.M. : C’est une large question. Je peux dire que chaque plainte qui arrive au bureau est prise très au sérieux et nous travaillons avec les différentes parties. Si elles ne veulent pas, on lance une enquête. On n’a pas de pouvoir d’aller à l’encontre des entreprises avec nos pouvoirs actuels.

Ouvrir en mode plein écran La mine El Escobal, au Guatemala, est passée entre les mains de plusieurs minières canadiennes, et est dans le viseur de plusieurs organismes de défense des droits de la personne. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Luis Echeverria

E.A. : Les Autochtones du Guatemala qui s’opposent à Goldcorp disent que la minière ne reconnaît même pas leur présence millénaire sur le territoire. Qu’en pensez-vous?

S.M. : Le droit international dit que les droits des Autochtones sont des droits humains, et si ces droits ne sont pas respectés, ce n’est pas correct.

E.A. : Vos pouvoirs vous donnent la possibilité de formuler des recommandations au gouvernement canadien. De quel genre de recommandations s'agit-il?

S.M. : Je peux recommander au gouvernement de retirer les services commerciaux ou de refuser les futurs services commerciaux aux entreprises qui ne mènent pas leurs activités de manière responsable. Je peux aussi suggérer qu’on leur refuse les soutiens financiers. Je peux recommander ce type de mesures au ministère du Commerce international.

Ouvrir en mode plein écran La ministre canadienne du Commerce international Mary Ng (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Je peux aussi faire des recommandations aux entreprises [visées par une plainte, NDLR] concernant ce qu’elles devraient faire et qu'elles n'ont pas fait correctement, et leur demander de remédier aux dommages causés. Nous rendrons compte publiquement de ces informations pour que les Canadiennes et Canadiens sachent ce qu’on fait. Je ferai un suivi pour voir si l'entreprise a pris en compte nos recommandations et a remédié à ses manquements.

E.A. : Que répondez-vous à ceux qui estiment que votre bureau n'a pas assez de pouvoir pour vraiment obliger les entreprises à respecter les droits de la personne?

S.M. : J’ai demandé à avoir plus de pouvoir au gouvernement. Comme avoir le pouvoir de contraindre des personnes à produire des documents et à témoigner, ce qui renforcerait notre capacité à influencer la conduite des entreprises canadiennes exerçant leurs activités à l’étranger et donc notre capacité à donner accès à des recours aux personnes touchées par les activités de ces entreprises. Je vais continuer à participer à la discussion pour que ces pouvoirs soient ajoutés à la boîte à outils de l’ OCRE .

E.A. : Pensez-vous vraiment pouvoir obtenir une oreille attentive de la part des entreprises visées par des allégations?

S.M. : Je ne vais pas spéculer. On va vite découvrir, avec les évaluations initiales et nos enquêtes, ce qui va se passer, mais je vous invite à faire un suivi.