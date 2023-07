Royal Victoria : un géo radar à la recherche de signes de restes d’enfants

Depuis lundi, dès 7 h du matin, Kahentinetha est installée sur sa chaise de camping et observe. Face à elle, l’ancien bâtiment de l’hôpital Royal Victoria à Montréal et un binôme de géophysiciens qui parcourent le sol avec une espèce de tondeuse. Ils cherchent des preuves d’éventuels corps d’enfants sous terre.

Cela fait des mois que les Kanien'kehá:ka Kahnistensera (Mères mohawks), dont fait partie Kahentinetha, demandent à ce que des fouilles soient effectuées sur ce versant du mont Royal. Elles pensent que des enfants autochtones y ont été enterrés.

Kahentinetha a observé le travail des géophysiciens durant toute la durée de leurs recherches. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Après des mois de combat juridique, les Mères mohawks ont obtenu la suspension des travaux qui devaient se réaliser. Il y a quelques semaines, trois chiens spécialisés dans la détection de restes humains ont détecté des anomalies dans le sol.

C’est à la suite de cet événement qu’une équipe de l’entreprise Geoscan balaie le sol avec ce qui peut ressembler de loin à une tondeuse. C’est en fait un géo radar, aussi connu sous le nom de radar à pénétration de sol, qui est une technique non invasive.

Sur son écran, alors qu’il pousse l’engin, le géophysicien Peter Takacs observe des lignes bleues qui montrent les zones sur lesquelles le radar déjà passé.

L’appareil envoie des ondes électromagnétiques qui, lorsqu’elles frappent des objets dans le sol, sont réfléchies.

La radar pénétrant est utilisé ces derniers temps pour voir si des sépultures non marquées d'enfant autochtones se trouvent sous terre. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Ce n’est pas à cette étape que l’on pourra déterminer s’il y a bien des corps. Les données recueillies par le géo radar devront ensuite être analysées par une équipe de scientifiques. Cela devrait prendre quelques semaines, dit Kahentinetha.

Ils vont faire aussi vite qu’ils le peuvent , ajoute-t-elle.

La matriarche n'a pas quitté des yeux ces recherches commencées lundi et qui se sont terminées mercredi, aux environs de 13 h. Ses ongles peints aux couleurs de la roue de la médecine autochtone, sa jupe imprimées de pattes d'ours et son collier de la Confédération iroquoise, Kahentinetha est une fière mohawk.

Calme, mais déterminée.

À ses côtés, Karonhiànó:ron, un archéologue qui suit les Mères mohawks. Toutes les opérations sont aussi filmées. Au total, 5000 m2 ont été passés au peigne fin pour un montant total de 40 000 $, payé par la Société québécoise d'infrastructure (SQI).

Karonhiànó:ron est un archéologue qui suit les Mères mohawks. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Une fois que cette zone aura été scannée, on pourra passer aux suivantes , indique Kahentinetha.

Le juge a dit que ces recherches doivent être menées avec le leadership des Autochtones, c’est pour cela que nous sommes ici, tous les jours. Nous avons ouvert ces recherches avec une cérémonie et on les fermera avec une cérémonie , ajoute-t-elle.

Les Mères mohawks estiment qu’il faut retrouver ces enfants pour qu’ils puissent trouver la paix. C’est ce qu’ils nous ont demandé , dit encore Kahentinetha.

Kahentinetha dit que s'il y a des enfants, il faut les trouver pour leur permettre de partir en paix. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Mais la méthode du géo radar est-elle fiable? Sa fiabilité dépend, selon Peter Takacs, de plusieurs facteurs. Le géo radar n’identifie pas des objets. On ne verra pas de corps, mais plutôt des preuves indirectes, comme des coupes dans les couches du sol, des perturbations… Car un corps décomposé ressemble à de la terre , explique-t-il en précisant que ce n’est pas la première fois qu’il effectue ce travail dans le cadre de recherches de sépultures non marquées.

Pour le moment, rien ne permet de confirmer ou d'infirmer la présence de sépultures , indique de son côté la SQI , l'un des maîtres d'œuvre des travaux prévus avant leur suspension, avec l'Université McGill.

Le combat des Mères mohawks est loin d’être terminé. Elles estiment que plusieurs endroits doivent être fouillés avant le commencement d’éventuels travaux. Récemment, Ivanhoé Cambridge a annoncé débuter l’analyse de faisabilité d’un projet de cité universitaire sur le site de l’ancien hôpital.

Les Mères mohawks ont tenu à ce que les fouilles soient filmées pour tout pouvoir documenter. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Ça n’arrivera pas , tranche Kahentinetha. Du moins pas avant une vérification minutieuse des secrets que pourrait renfermer le sol.

La SQI réitère sa volonté de faire la lumière, dans un esprit de collaboration, sur les allégations de présence de sépultures. En ce sens, les communautés autochtones seront avisées de toute découverte .

On doit savoir. On ne veut pas d’argent, on veut juste trouver nos enfants, découvrir pourquoi on leur a fait ça, qui en a bénéficié et que les responsables rendent des comptes. La seule chose qu’on veut, c’est la vérité , ajoute la mère mohawk.

Au loin, les deux techniciens prennent quelques dernières mesures et des photos. La fin de leur mission approche. Kahentinetha sort un coquillage dans lequel elle dépose de la sauge. Son petit fils se prépare à chanter et à jouer du tambour.

Ensemble, ils vont clôturer cette première étape de fouilles.