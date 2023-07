Une importante restructuration de l'Assemblée des Premières Nations (APN) aura lieu cette année, ont annoncé les représentants des chefs du comité sur le renouvellement de la Charte de l'APN mardi. Une restructuration qui vise à donner plus de poids politique aux chefs des communautés. Il s'agit d'une demande formulée à plusieurs reprises par des chefs de l'Assemblée depuis 2017.

Nous devons continuer d'évoluer et adapter nos stratégies pour être les plus efficaces possibles , a exprimé le chef régional par intérim et titulaire du portefeuille du renouvellement de la Charte de l'APN, Brendan Mitchell, en conférence de presse.

C'est le genre d'exercice que toute organisation doit faire de temps à autre, pour s'assurer de rester pertinent , a ajouté le chef.

Avec le renouvellement de la Charte de l'APN, nous voulons voir à ce que que les chefs des communautés aient davantage l'opportunité de faire valoir leurs idées et de s'exprimer sur leurs besoins. La reconstruction risque de diminuer le pouvoir du comité exécutif au sein de l'Assemblée pour s'assurer de cela , ajoute le chef de la Nation squamish Tl’aḵwasiḵ̓an Sxwchálten Khelsilem. hh

Khelsilem, le chef de la Nation squamish Photo : Radio-Canada

Le Canada a adopté et s'est engagé à implanter la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones (DNUDPA) en 2017, et l'APN a fait partie intégrante du processus depuis les débuts.

Les chefs des communautés, qui représentent directement les personnes concernées par l'implantation de mesures liées à la DNUDPA, ne sont pas consultées directement par le gouvernement, ce qui crée un décalage. Nous voulons remédier à cela, explique Khelsilem.

Il faut que les Premières Nations au Canada assurent leur gouvernance. C'est avec cette priorité en tête que nous allons travailler à cette reconstruction. Nous devons établir nos stratégies pour avoir la meilleure approche possible en temps qu'organisation, selon le contexte politique actuel au Canada , a expliqué Brendan Mitchell.

On doit se souvenir que depuis que le Canada a adopté la DNUDPA, la seule province à avoir emboîté le pas a été la Colombie-Britannique. L'ensemble des premiers ministres au Canada devraient participer aux changements et adopter la DNUDPA. Les chefs régionaux de l'APN ont un rôle important à jouer là-dedans et nous devons avoir la bonne approche.

La crise de leadership toujours présente

Cette annonce est faite alors qu'une crise de leadership sévit au sein de l'organisation, avec l'évincement de sa cheffe nationale RoseAnne Archibald, le 28 juin dernier.

Sa présence à l'Assemblée générale annuelle demeure incertaine, elle qui a annoncé lundi qu'elle participerait aux discussions en ligne mardi et qu'elle se déplacerait potentiellement vers Halifax pour y assister en présence, mercredi et jeudi.

La cheffe de l'APN, RoseAnne Archibald. Photo : Radio-Canada

Elle avait déjà été suspendue l'an dernier, en raison d'allégations de harcèlement auxquelles elle faisait face. Loin d'avoir abandonné la partie, elle a effectué depuis le 28 juin plusieurs sorties sur les réseaux sociaux dénonçant sa destitution et accusant l'organisation de corruption, de misogynie et autres maux.

Accusations auxquelles la nouvelle cheffe par intérim, Joana Bernard a d'ailleurs répondue lundi, par voie de communiqué.

L'APN a toujours accordé la priorité à l'intégrité financière et à la reddition de comptes. Nous tenons à assurer aux Premières Nations-en-assemblée que les états financiers vérifiés des dix dernières années sont facilement accessibles sur le site Web de l'APN. Ces états financiers ont fait l'objet d'un examen approfondi et nous pouvons confirmer l'absence de toute préoccupation financière .

Nous rendre plus forts

Depuis la destitution de Mme Archibald, la plupart des chefs souhaitent passer à autre chose et se concentrer sur les enjeux auxquels font face les Premières Nations partout au Canada.

Devant les grands changements politiques qui s'opèrent actuellement au Canada autour des politiques touchant aux Premières Nations, l'APN souhaite maintenant voir à ce que se créent des rapports appropriés avec les gouvernements, pour la suite des choses.

Depuis 2017, plusieurs changements mineurs ont eu lieu au sein de l'organisation, mais nous sentons qu'il est temps d'en faire plus, explique Khelsilem, le président du comité des chefs sur le renouvellement de la Charte de l'APN.

