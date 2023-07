Une première femme aux commandes d’Air Creebec

Détenue à 100 % par les Cris, la compagnie aérienne Air Creebec a une longue tradition de pionnière. Alors nommer pour la première fois en 40 ans d'histoire une femme à la tête de l’entreprise allait presque de soi.

Je pense que cela montre tout le chemin parcouru par la Nation crie, on voit de plus en plus de femmes à des postes de direction , a déclaré Mme Pash, qui a terminé ses études universitaires en 1996 avec un diplôme en administration de l'Université d'Ottawa et un titre de comptable agréé.

« Être la première femme présidente d'Air Creebec, c'est un honneur en soi. » — Une citation de Tanya Pash, nouvelle présidente d'Air Creebec

Prendre la direction d'une organisation crie aussi importante, c’est un rêve qui devient réalité, a ajouté Mme Pash. J'aime considérer Air Creebec comme le fleuron de la Nation crie , a ajouté la nouvelle présidente, qui est notamment membre du conseil d'administration de plusieurs organismes, dont la Chambre de commerce de Val-d'Or et l'Aéroport régional de Val-d'Or.

Des origines aériennes entrelacées avec le Québec

Les origines d'Air Creebec sont intimement liées à la politique québécoise des années 1970 et 1980, ainsi qu'à celle de l'ancien premier ministre du Parti québécois, René Lévesque.

Plusieurs responsables d'Air Creebec ont déclaré que lorsque l'ancien grand chef cri, le regretté Billy Diamond, a parlé à M. Lévesque du plan des Cris de fonder une compagnie aérienne, l'ancien premier ministre aurait ri et aurait déclaré : Les Indiens ne dirigent pas les compagnies aériennes, Billy . M. Diamond aurait rétorqué que cet Indien allait posséder une compagnie aérienne.

Le grand chef Billy Diamond en compagnie du premier ministre du Québec René Lévesque lors d'une soirée en mars 1982. Photo : La Presse canadienne / Jacques Nadeau

Depuis son premier vol, le 5 juillet 1982, Air Creebec a grandi et compte désormais 16 avions de type Dash-8, deux avions-cargos, ainsi que 340 employés.

L'entreprise exploite des lignes au Québec, dans le Nord de l’Ontario et offre des vols nolisés dans les autres provinces. Elle gère également, avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, le transport des patients cris du nord du Québec devant se faire soigner dans le sud.

Nous transportons des passagers par avion sur le territoire et nous stimulons le développement économique en amenant des gens chez nous pour voir ce que nous avons à offrir , a déclaré Mme Pash. Selon elle, offrir aux membres des communautés un moyen sûr de voyager, et leur appartenant à 100 %, est lié au succès et à la force de la Nation crie.

Air Creebec utilise des avions de type Dash-8. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

La nouvelle présidente dit qu'elle espère aider l'entreprise à croître et espère encourager davantage de jeunes Cris à envisager l'industrie de l'aviation comme carrière.

« C'était évident de nommer Tanya à ce poste, car elle a fait preuve de grandes qualités de leadership avec Air Creebec pendant des années. » — Une citation de Derrick Neeposh, président de Creeco, la branche d'investissement de la Nation crie

Les employés comme « une famille »

Mme Pash remplace Matthew Happyjack qui prend sa retraite après 13 ans comme président d'Air Creebec. Il continuera toutefois d'œuvrer comme conseiller de la nouvelle présidente et du conseil d'administration.

Matthew est un homme très intelligent et juste qui a dirigé l'entreprise avec grâce et a toujours traité les employés comme s'ils faisaient partie de la famille , a déclaré Tanya Pash, le décrivant comme son mentor depuis 24 ans.

Pour sa part, Matthew Happyjack a déclaré avoir recommandé Tanya Pash comme sa future remplaçante dès qu'elle a rejoint la compagnie aérienne, en 2013. Il a annoncé sa retraite au conseil d'administration il y a deux ans et l'équipe préparait la transition depuis.

« C'était un grand voyage. Je pense que cette succession était bien planifiée. » — Une citation de Matthew Happyjack, ancien président d'Air Creebec

Selon lui, la nouvelle présidente dispose des qualifications et du niveau d'éducation en plus de bien connaître le système d'organisation crie et d’être très douée pour la résolution de problèmes.

L’ancien président d’Air Creebec a déclaré que l'une des choses dont il est le plus fier est d'avoir harmonisé la flotte de la compagnie aérienne avec des avions de type Dash 8-100 et Dash 8-300. C'est un très bon avion pour le Nord, en raison de la taille des pistes d'atterrissage , a déclaré M. Happyjack.

Il dit avoir hâte d'avoir plus de temps et de pouvoir se rendre à son camp pendant la chasse à l'oie du printemps, ce qu'il n'a pas pu faire depuis qu'il dirigeait Air Creebec.

D'après un texte de Susan Bell, CBC.