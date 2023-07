Un tweet de Ben & Jerry’s salué par les Premières Nations

Another day to talk about #LandBack and how we can support communities defending their land. Take action this Canada Day ( Un autre jour pour parler de #LandBack et de la manière dont nous pouvons aider les communautés à défendre leurs terres. Agissez en cette fête du Canada [traduction]), peut-on lire dans le tweet.

La publication est accompagnée d’une photo où il est écrit : O Canada, our home on stolen land ( Ô Canada, nos maisons sur des terres volées [traduction]).

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Je pense que c’est génial. Je suis très contente qu’ils aient tweeté ça , s’est réjouie Deanne Hupfield, qui est Anishinaabe et membre de la Première Nation de Temagami dans le nord de l'Ontario, en ajoutant qu’elle admirait la « bravoure » de Ben & Jerry’s.

« Je suis contente qu’ils l’aient fait, car cela crée une discussion. Mais maintenant, ils font aussi face au même racisme auquel nous sommes confrontés lorsque nous essayons d’en parler. [...] Je leur en suis reconnaissante. » — Une citation de Deanne Hupfield, membre de la Première Nation de Temagam

En effet, de nombreuses personnes ont réagi au tweet en appelant au boycottage de Ben & Jerry’s, mais cela n’a pas arrêté la marque.

Le 4 juillet, la division américaine de la compagnie a publié un tweet similaire en affirmant que les États-Unis avaient été fondés sur des terres autochtones volées. Le tweet appelait aussi les Américains à en apprendre davantage et à agir. La publication avait provoqué l’indignation.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

CBC a contacté Unilever, la maison mère de Ben & Jerry’s, pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.

Un onglet sur le site Web canadien de Ben & Jerry’s, qui s’intitule Land Back , renvoie à un article de blogue qui explique le mouvement avec une vidéo de l’avocate mi’kmaw Pamela Palmater de la Première Nation d'Eel River Bar au Nouveau-Brunswick.

L'avocate mi’kmaw Pamela Palmater. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

Mme Palmater a déclaré qu’elle n’avait aucun lien avec Ben & Jerry’s, mais qu’elle avait été interviewée l’année dernière par le blogue de la compagnie à propos du mouvement « Land Back ». Le blogue contient d’ailleurs une série d’articles sur les questions autochtones.

« Il y a désormais ce mouvement où les entreprises se soucient de la justice sociale. Elles ne sont pas seulement là pour gagner de l'argent. » — Une citation de Pamela Palmater, avocate

Selon elle, le mouvement souhaite redonner les terres et les ressources aux peuples autochtones pour leurs soins, leur contrôle et leur protection. Cela ne veut pas dire que tous les Canadiens seront expulsés de chez eux et devront retourner dans leur pays d’origine de leur famille , explique-t-elle.

L’avocate ajoute qu’elle soutient les entreprises qui défendent la justice sociale. Elles utilisent leur pouvoir et leur influence pour dire : "Hé, vous devez écouter ces gens, vous devez remédier aux injustices" , a déclaré Mme Palmater.

Sonya Ballantyne Photo : Photo fournie

Sonya Ballantyne, membre de la nation crie Misipawistik, située à environ 400 kilomètres au nord de Winnipeg, croit quant à elle qu’il est facile pour les entreprises de ne rien dire du tout, alors elle apprécie l’effort de Ben & Jerry’s, même s’il ne s’agit que d’un tweet.

Tout petit pas est bon. Il faut se rappeler qu’un marathon est une série de petits pas , affirme-t-elle. Nous n’allons pas arriver à un monde meilleur avec le tweet de Ben & Jerry’s, mais c’est un début.

Avec les informations de Jackie McKay de CBC