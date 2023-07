Quels sont leurs besoins? Comment peut-on les combler? Et, plus largement, que signifie être père en tant qu'Autochtone? C’est à ces questions que tentera de répondre Amy Wright, infirmière praticienne et chercheuse à la Faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg de l'Université de Toronto.

Jusqu’à présent, la chercheuse et son équipe ont interviewé 26 parents et 23 prestataires de services de la communauté des Six Nations de la rivière Grand, située dans le sud de l’Ontario. L’étude, qui s’appelle « The Fathers of the Next Generation » (Les pères de la nouvelle génération), n’en est qu’à sa phase initiale, mais Mme Wright affirme qu’elle a déjà recueilli plusieurs témoignages intéressants.

[Les gens à qui nous avons parlé] veulent célébrer leur rôle de père, s’exercer à une saine parentalité et tourner le dos au trauma générationnel pour que cela n’affecte pas les générations futures , répond la chercheuse, dont la précédente étude portait sur les mères autochtones.

La chercheuse Amy Wright. Photo : Photo fournie

Les participants ont également montré leur intérêt à transmettre leurs traditions et leur culture.

« Certes, les pères autochtones veulent en savoir plus sur les couches et l’allaitement, mais ils désirent aussi en savoir davantage sur leur rôle traditionnel. » — Une citation de Amy Wright, chercheuse à l'Université de Toronto

Par exemple, ils se questionnent sur leur cuisine traditionnelle, ils se demandent s’il est encore possible de chasser et cueillir leur nourriture, et s’ils peuvent la préparer comme le faisaient leurs ancêtres , note-t-elle. Ils veulent aussi faire connaître le concept de la bispiritualité à leurs enfants.

En raison des particularités culturelles qui changent d’une communauté autochtone à l’autre, Mme Wright a circonscrit son étude aux habitants de celle des Six Nations de la rivière Grand, située dans le sud de l’Ontario.

Ma recherche est basée sur les besoins des gens de la communauté. Après avoir parlé avec eux, ils m'ont dit qu'ils voulaient quelque chose d’utile et de pertinent , précise-t-elle. Mais j’espère qu’on pourra par la suite créer d’autres ressources qui serviront à d’autres communautés.

Ressources inadéquates

Le point de départ de son étude, c’est David Johnson, un résident de la communauté des Six Nations de la rivière Grand, qui a approché Mme Wright pour lui faire part de ses difficultés par le passé à assumer son rôle de père, puisqu’il manquait de ressources disponibles , raconte-t-elle.

David Johnson, membre du comité directeur de l'étude et père participant Photo : Gracieuseté

Le père de deux jeunes filles s’est ensuite porté volontaire pour participer à la recherche afin de mettre fin au traumatisme générationnel, entre autres.

« [C’est important de] montrer aux hommes comment être plus en contact avec eux-mêmes, travailler sur leur propre parcours de guérison et les aider à ne pas s'écarter de l'objectif principal de soutenir leur enfant » — Une citation de David Johnson, père participant, dans un communiqué

La chercheuse montre notamment du doigt le gouvernement canadien qui n’a pas su offrir les ressources adéquates aux pères autochtones, déplorant du fait même que celles existantes soient eurocentrées. Les classes prénatales qui se concentrent sur les tâches ménagères, par exemple, ne conviennent pas aux pères avec qui la chercheuse travaille. Ils veulent sauter à pieds joints dans la parentalité, mais ils veulent aussi donner plus de sens à leur rôle de père , fait-elle savoir.

Sans compter que les ressources disponibles sont majoritairement réservées aux mères, ajoute-t-elle.

« Les pères sont tout aussi importants. Il faut adapter nos façons de faire pour être plus efficaces avec eux, nous devons entendre leur voix. » — Une citation de Amy Wright, chercheuse à l'Université de Toronto

Les pensionnats pour Autochtones, qui ont séparé environ 150 000 enfants de leurs parents aux 19e et 20e siècles au Canada, a également contribué à ce que les pères d’hier à aujourd'hui soient en manque de modèles parentaux, et à ce qu'ils se sentent découragés ou mal équipés , avance-t-elle.

D’autres résidents ont voulu participer à l’étude pour combattre les stéréotypes, comme Wihsé Spring, qui s’identifie comme personne bispirituelle.

Parfois, on a l’impression que les pères ne sont qu’une décoration, mais ce n’est pas vrai. Nous voulons avoir les ressources nécessaires pour nous débarrasser de cette étiquette et avoir la confiance nécessaire non seulement pour être de bons pères, mais aussi pour explorer le lien avec notre culture et notre communauté , confie Wihsé Spring dans un communiqué.

L'étude se poursuivra dans les prochaines années. Amy Wright espère terminer les entrevues d’ici la fin de 2023, et des rencontres avec d’autres acteurs de la communauté se tiendront à partir d’octobre, précise-t-elle.