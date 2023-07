Pow-wow de Kahnawake : le retour aux sources

Sous une chaleur d'été accablante, Rahentes termine les dernières retouches sur sa regalia, une tenue traditionnelle autochtone. Le jeune Mohawk de 27 ans, membre du clan de l’Ours, est enfin prêt avant de se diriger sur la scène extérieure. Qu’il pleuve ou qu’il fasse soleil, l’important, c’est d’être présent , lance-t-il avec un grand sourire.

Depuis l’enfance, il ne manque pas un pow-wow, qu’il qualifie de véritable retour aux sources culturel. Je n’oublierai jamais que c’est ma grand-mère qui m’a emmené pour la première fois dans un pow-wow. Elle me disait que le fait de participer à un tel rassemblement était aussi une expérience de guérison et qu’il ne fallait jamais oublier cela.

Le Mohawk Rahentes participe à des pow-wow depuis son enfance. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Il rappelle d’ailleurs que le gouvernement canadien a interdit de 1886 à 1950 la tenue de toutes les cérémonies traditionnelles autochtones, y compris les pow-wow.

« C’était pour nous assimiler, et aujourd’hui, notre présence ici démontre que les autorités ne sont pas parvenues à nous faire disparaître. » — Une citation de Rahentes, membre du clan de l'Ours

Les pow-wow, dont le nom signifie médecine en langue algonquine, reviennent toutefois en force depuis les années 1990. Ce sont pour nous des lieux privilégiés où nous partageons nos racines spirituelles grâce aux danses traditionnelles et aux cérémonies sacrées , se réjouit Rahentes.

Le pow-wow de Kahnawake attire de nombreuses personnes chaque année. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Pour Kale Kane, un Mohawk de Kahnawake, il n’y a pas mieux qu’un pow-wow pour « se revitaliser l’esprit ». Ce jeune homme qui aura bientôt 27 ans se dit heureux qu’un rassemblement de cette ampleur organisé dans sa communauté puisse attirer autant de monde au-delà du Québec.

Les gradins sont remplis. On voit des gens de tous les âges et de toutes les origines, Autochtones ou pas, qui sont parmi nous. On voit des membres des Premières Nations des États-Unis et d'ailleurs au Canada. C’est magnifique! lâche-t-il.

Ce qui est beau dans un pow-wow, c'est sa faculté d’accepter tout le monde sans barrières ni préjugés.

La regalia d'une danseuse est soigneusement pliée dans une valise. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

« Les médias parlent souvent en mal de nous, les Autochtones, et un rendez-vous comme celui-ci permet aux visiteurs de voir une autre image de ce qu’ils peuvent voir à la télé, une image qui nous ressemble davantage. » — Une citation de Kale Kane, Mohawk de Kahnawake

Même son de cloche pour son épouse Kanerahtiióstha Kirby, jeune mère mohawk. Le retour aux traditions est un geste crucial pour les Premières Nations, dit-elle en précisant que la jeune génération a soif d’affirmer son identité autochtone.

Nos grand-mères et nos grands-pères ont pour la plupart vécu la tragédie des pensionnats , souligne-t-elle. Ils n’ont pas pu transmettre leur savoir à leurs enfants, qui sont nos parents. C’est à nous de prendre en main notre héritage.

Kanerahtiióstha Kirby et son mari Kale Kane veulent que leur enfant puisse s'exprimer parfaitement en langue mohawk. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

C’est pourquoi Kanerahtiióstha Kirby a inscrit sa fille à l’école d’immersion en langue mohawk cette année. Je veux qu’elle le parle parfaitement quand elle sera grande, qu’elle sache que ce n’est pas un poids sur ses épaules mais une richesse qui va l’accompagner pour le restant de ses jours.

Dans un pow-wow près de chez vous Une vingtaine de pow-wow sont organisés aux quatre coins du Québec cet été. Pour en consulter la liste, cliquez ici  (Nouvelle fenêtre) .

Cette initiative est applaudie par Sanannjuaq, une Inuk du Nunavik, dans le Grand-Nord québécois, qui s’inquiète de la fragilité de plus en plus grande des langues autochtones.

Notre langue, l’inuktitut, est en train de mourir au détriment de l’anglais , regrette-t-elle. Nous, les Autochtones, nous devons tous nous unir pour affirmer nos droits avec plus de force et de volonté pour empêcher la perte de nos idiomes.

Les pow-wow, dont le nom signifie « médecine » en langue algonquine, reviennent en force depuis les années 1990. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Sanannjuaq est de passage à Montréal pour quelques jours. Elle a suivi son petit-fils de 12 ans, qui doit passer des examens médicaux dans un hôpital de la métropole. Quand nous avons appris qu’il y avait un pow-wow d’organisé, nous n’avons pas hésité à venir , assure-t-elle.

« Le pow-wow fait appel à notre profonde humanité. Le son des tambours, les danses, les cérémonies sont des actes universels qu’on peut toutes et tous reconnaître. » — Une citation de Sanannjuaq, Inuk du Nunavik

L'Inuk Sanannjuaq fait état des craintes des Premières Nations de voir un jour leurs langues disparaître de la surface de la Terre. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Chaque année pour le pow-wow, Eileen Rourke prend la route en voiture d’Akwesasne jusqu’à Kahnawake. Son mari et ses enfants l’accompagnent. Tous participent d’une manière ou d’une autre au pow-wow. Mon mari danse, mes enfants dansent, ainsi que mes petits-enfants. C’est une affaire de famille , dit-elle en riant.

Elle raconte que la période de la pandémie lui a fait prendre conscience de l’importance de préserver son identité malgré les catastrophes ou les accidents de parcours. Pendant plus de deux ans, il n’y a plus eu le son des tambours, les danses et les cérémonies. Nous n’étions plus connectés avec nos sœurs et nos frères des autres communautés.