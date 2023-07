À la recherche de lectures estivales? Voici une sélection de livres autochtones

Poésie, policier, livre d'histoire ou bande dessinée... La littérature autochtone se décline dans tous les genres. Si vous souhaitez profiter de l'été pour découvrir les univers des Premières Nations d'ici et d'ailleurs, voici des ouvrages sortis ces derniers mois, à glisser dans les bagages avant de partir en vacances.

Roman

Le baiser de la reine blanche, de Tomson Highway (auteur et artiste cri du Manitoba), Prise de parole, 339 pages.

En grande partie autobiographique, ce roman réédité relate le parcours de deux frères issus d'une famille de chasseurs nomades cris, déracinés très jeunes et envoyés dans un pensionnat pour Autochtones. La fratrie trouve refuge dans les arts; l'un devient musicien, l'autre, danseur. La version originale de l'ouvrage est parue en 1998, soit une décennie avant les excuses officielles d'Ottawa, et a été traduite en français par Robert Dickson en 2004 sous le titre Champion et Ooneemeetoo. Cette réédition propose un nouveau titre accentuant l’univers mythologique du récit.

La femme de Parihaka, de Witi Ihimaera (auteur et cinéaste maori), Au vent des îles, 376 pages.

La venue de Witi Ihimaera au festival Présence autochtone en août, offre l'occasion de découvrir ou redécouvrir cet auteur de Nouvelle-Zélande, premier romancier maori à être publié. La femme de Parihaka offre un savant mélange de fiction, de faits réels et historiques ancrés dans le passé colonial du XIXe siècle, alors que les terres maories sont spoliées par les colons et les troupes anglaises.

Les Poules des prairies partent en tournée, de Dawn Dumont (auteure crie de Saskatchewan), Hannenorak, 496 pages.

Drôle de titre pour un roman qui l'est tout autant. Une troupe de danse baptisée Les Poules des prairies se prépare à une tournée européenne de festivals et d'événements culturels autochtones. Extrait sans filtre : « Comment avez-vous déniché ça, une belle job de même? » « C'est assez simple, en fait : la vérité, c'est que, si on accepte de porter une couple de plumes et de frapper sur un tambour, ça attire les Blancs [...]. Je suis un Indien. On nous paie juste pour être vivants. » Franc-parler, style décapant, Dawn Dumont confirme son audace littéraire malgré de récents déboires judiciaires.

Ouvrir en mode plein écran Nouvellement traduite, la bande dessinée « 500 ans de résistance autochtone » permet de lever le voile sur un pan entier de l'histoire de l'Amérique. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Bande dessinée

500 ans de résistance autochtone, de Gord Hill (auteur et activiste de la communauté kwakwaka'wakw de Vancouver), Prise de parole, 133 pages.

Après avoir été écoulée à plus de 10 000 exemplaires dans la version originale anglaise, preuve d'un succès certain, la bande dessinée de Gord Hill est disponible depuis peu en français. Elle retrace l'histoire du colonialisme européen en Amérique, de l'invasion espagnole des empires aztèque, maya et inca, à la révolte des Pueblos au Nouveau-Mexique, en passant par les manifestations Idle No More . Au Canada, elle aborde notamment la crise d’Oka et les manifestations anti-pipeline des Wet’suwet’en. L'auteur, passionné d'histoire, explique avoir voulu rétablir les faits face à la version coloniale de l'histoire qui est enseignée en Amérique par rapport aux Autochtones .

Inuit, d'Edmond Baudoin & Troubs, L'Association, 176 pages.

Cap vers l'Extrême-Nord, à la rencontre du peuple inuit. L'auteur français, qui étudiait à Ottawa, explique avoir découvert l’art inuit au Musée des beaux-arts du Canada. Fasciné, il a cherché à creuser le sujet en explorant l'Arctique canadien, du Nunavut au Labrador. Cette bande dessinée dense et exigeante offre une galerie de portraits aussi diversifiés que les techniques d'illustrations employées. Les récits abordent les enjeux économiques, sociaux et écologiques des populations autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Auteure innue originaire de Pessamit, Joséphine Bacon publie avec « Kau Minuat · Une fois de plus » son quatrième recueil de poésie. Photo : Benoit Rochon

Poésie

Kau Minuat · Une fois de plus, de Joséphine Bacon (auteure innue de Pessamit), Mémoire d'encrier, 136 pages.

Voici un quatrième recueil de poésie aux accents crépusculaires, pour la grande dame des lettres innue qui aborde avec délicatesse l'inéluctable passage du temps, toujours en fine observatrice des saisons. Je marche au bout de moi-même / Pour te rejoindre / Je porte le poids du jour / Je te suis / Tu t’éloignes / J’avance lentement / Mes pas sont si vieux / Tranquillement ils continuent / Sans s’arrêter / L’arrivée me convient. En filigrane, une confiance dans la vie qui coule et s'écoule, et la sérénité incarnée en poésie. Disponible en librairie à partir du 3 août.

Sh:Lam (Le médecin), de Joseph A. Dandurand (poète et dramaturge kwantlen en Colombie-Britannique), Les Éditions David, 118 pages.

L'auteur explique d'emblée que les poèmes de son recueil témoignent de ce qui est advenu à son peuple. Les Kwantlens ont été décimés par la variole comme bien d'autres communautés de l'ouest du Canada. Le poète évoque son propre cheminement de résilience et de guérison à travers le personnage d'un guérisseur, également figure des laissés-pour-compte du Downtown Eastside, à Vancouver. Une plume à ras du sol et céleste à la fois, entre l'enfer de la toxicomanie et ses rêves de métamorphoses.

Enfants du lichen, de Maya Cousineau-Mollen (auteure innue), Hannenorak, 106 pages.

Maya Cousineau-Mollen a reçu le Prix du Gouverneur général du meilleur ouvrage de langue française en poésie pour ce second recueil, publié il y a plus d'un an. La voix de la poète se fond dans la mémoire du territoire, de la culture, de ses racines, la mémoire du corps intime autant que celle, atrophiée, de l’Histoire , selon l'éditeur.

Photographie / Art

Project 562, Changing the Way We See Native America, de Matika Wilbur (membre des Nations swimomish et tulalip), Ten speed press, 416 pages.

Originaire de l’État de Washington, Matika Wilbur s'est lancée dans le projet fou de photographier et d'interviewer les membres de centaines de communautés autochtones des États-Unis. Après une décennie de travail sur la route, le fruit de ses efforts paraît (en anglais uniquement) dans un beau livre sous-titré changer la manière de voir les Autochtones américains . Chaque photographie valorise son sujet par une mise en scène ultraléchée. Un site Internet explique le projet en reprenant certains témoignages et photographies, comme une vitrine d'un travail colossal.

Ouvrir en mode plein écran « Nutshimit : Un bain de forêt », illustré par Élise Gravel, se propose de faire découvrir le territoire avec le regard innu de l'auteure Melissa Mollen Dupuis. Photo : scholastic

Jeunesse

Nutshimit, d'Élise Gravel et de Melissa Mollen Dupuis, Scholastic Canada, 88 pages. À partir de 5 ans.

L'une des illustratrices québécoises les plus connues s'allie à la réalisatrice et chroniqueuse Melissa Mollen Dupuis (aussi chroniqueuse à Espaces autochtones) dans un livre jeunesse attendu en librairie le 1er août et présenté déjà comme un documentaire ludique . L'ouvrage propose une visite guidée au cœur de la forêt, mais pas n'importe laquelle. L'auteure innue, collaboratrice à Radio-Canada, explique aux plus petits pourquoi le territoire est si important pour sa nation et pour toutes les Premières Nations du Canada.

Inaluk : ou pourquoi le ciel est bleu?, d'Evelyne Mary, L'atelier du poisson soluble, 48 pages. À partir de 2 ans.

Véritable tour de force de vulgarisation scientifique, cet ouvrage explique avec brio aux plus jeunes lecteurs pourquoi le ciel est bleu. L'auteure s'inspire de l'art inuit pour répondre à cette question en mettant en scène son personnage, Inaluk, qui interroge les animaux de son environnement. Un conte enchanteur aux illustrations pleines de poésie.

Noonah, fille du Grand Nord, de Pierre Gemme et Djohr, Flammarion, 128 pages. À partir de 8 ans.

Écrit à la première personne, ce récit nous plonge dans le quotidien d'une fillette inuk au fil des saisons et des paysages blancs. Au printemps, la banquise commence à dégeler. Les villageois traquent les baleines. Odeurs de varech, éclats de lumière sur l'eau... Avec un sens indéniable de la description, l'auteur convoque un Grand Nord à l’atmosphère enchantée, bercé par les flots et la vie des animaux. En prime, quelques termes de groenlandais agrémenteront une lecture à haute voix.

Le Disparu de Lac-aux-Vents : une enquête des Rats musclés, de Michael Hutchinson (Cri de Misipawistik, Manitoba), Boréal, 224 pages.

Un archéologue embauché par une compagnie minière disparaît mystérieusement. Une bande de cousins intrépides de la Première Nation de Lac-aux-Vents se lance à sa recherche pendant les vacances. Leur mission devient un prétexte narratif pour aborder divers sujets autochtones contemporains, de l'exploitation des ressources naturelles aux injustices sociales dans les communautés. Ce roman d'enquête aux allures de récit initiatique résume bien certaines questions complexes pour des lecteurs adolescents.

Essai

Ouvrir en mode plein écran Après avoir publié deux recueils de nouvelles aux Éditions du Boréal (« Tomber du ciel », en 2006 et « L'Enfant » en 2009), Caroline Montpetit y fait paraître son premier essai sur des questions autochtones. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Bonjour! Kwe! À la rencontre des langues autochtones du Québec, de Caroline Montpetit, 120 pages, Boréal.

La journaliste Caroline Montpetit propose une immersion dans les 11 langues autochtones du territoire québécois en dressant le portrait d’un locuteur de chacune d’entre elles dans cet essai composé de témoignages, sorte de panorama actuel de la diversité linguistique autochtone au Québec. Un ouvrage fort à propos en cette Décennie internationale des langues autochtones.