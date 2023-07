Bientôt du réseau cellulaire à Opitciwan?

À Opitciwan, l’entreprise Bell propose la construction d’un pylône de 91 mètres, à l’ouest de la route forestière 212, dont l’antenne devrait couvrir théoriquement un rayon de six à dix kilomètres, indique-t-on chez Bell.

Ce projet fait partie des projets du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement fédéral qui vise à brancher 98 % des Canadiens à l’internet à haute vitesse d’ici 2026 et 100 % d’ici 2030.

Il doit encore être approuvé par la communauté avant que Bell n’aille de l’avant. Les membres ont 30 jours pour envoyer leurs commentaires.

Les consultations publiques visent à analyser les différents impacts du projet afin d’en planifier ensuite la construction. Le travail pour doter la communauté d’un réseau mobile fiable et rapide, mais il reste plusieurs étapes , indique le service média de Bell qui préfère ne pas se prononcer sur un échéancier.

À Wemotaci aussi, on attend avec impatience l’arrivée d’une tour. L’annonce avait été faite il y a un peu moins d’un an.

Du côté de Manawan aussi, on travaille sur le dossier. Nous avons communiqué avec Bell et nous sommes en pourparlers avec une petite compagnie de télécommunication et on a fait des demandes de financement au fédéral , indique le chef de la communauté, Sipi Flamand.

En août 2022, le gouvernement canadien annonçait justement l’octroi d’un financement de 404 936 $ à Bell Canada pour que l’entreprise améliore la connectivité mobile dans la communauté de la Première Nation atikamekw de Wemotaci.