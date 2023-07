Les maisons de disques autochtones changent l’industrie de la musique au Canada

Après le spectacle, il était tellement excité qu’il nous a dit : "Je pense que cela va se reproduire un jour, mais avec 40 000 personnes" , se souvient-elle.

Shoshona Kish et sa partenaire d’affaires et collègue musicienne, Amanda Rheaume, ont ensuite fondé Ishkōdé Records, une des nombreuses maisons de disques autochtones qui ont émergé au pays dans les dernières années.

Leur objectif, nous dit la première, c'est de continuer à ce que nos communautés se rassemblent et continuer à soutenir toutes ces magnifiques histoires qui sont racontées .

L’industrie de la musique au Canada est d’ailleurs plus accueillante que jamais pour les artistes autochtones. Dans les dernières années, de plus en plus d'entreprises appartenant à des Autochtones se consacrent à la gestion et à la promotion des gens de la communauté, selon des artistes, des propriétaires de maisons de disque et des chefs de file dans l’industrie.

Et les exemples ne manquent pas. D'Ishkōdé Records et Red Music Rising à Toronto, à Land Back Records à Vancouver, en passant par Hitmakerz – une maison de disques spécialisée dans les musiciens inuit – à Iqaluit, Toronto et Ottawa, les musiciens autochtones se taillent enfin une place au sein de l’industrie musicale canadienne après des années à se sentir exclus ou démunis face au plafond de verre du système.

Briser le plafond de verre

C’est par nécessité que Kish et Rheaume ont créé Ishkōdé Records, en juin 2021. À l’époque, elles avaient chacune une carrière prometteuse, mais le manque de soutien pour les artistes autochtones par rapport aux artistes non autochtones était flagrant, ont-elles remarqué.

Je me suis déplacée dans différents endroits grâce à mon parcours, et c’était tellement évident qu’il y avait un grand écart [entre] les artistes autochtones et ceux non autochtones , affirme Amanda Rheaume, une auteure-compositrice-interprète de la Nation métisse.

« [L’objectif de Ishkōdé Records] c’est de combler ce fossé, briser le plafond de verre et donner des opportunités aux artistes autochtones qui sont régulièrement, voire systématiquement exclus des opportunités de carrière. » — Une citation de Amanda Rheaume, artiste et fondatrice d'Ishkōdé Records

En 2021, Ishkōdé Records s’est associé à Universal Music Canada pour une entente de distribution destinée à promouvoir les voix autochtones. Shoshona Kish avait l’impression que la concurrence dans le milieu rendait la tâche d'autant plus difficile pour les artistes autochtones, puisqu’ils étaient soumis à des quotas ou à des actions symboliques (tokenism) lorsqu’ils postulaient à des offres.

Pour les membres des Premières Nations, il n’y avait souvent qu’une seule place dans un festival ou il n’y avait qu’une seule opportunité , explique-t-elle, tout en ajoutant que la plupart du temps, les non-Autochtones décident quels artistes autochtones seront entendus sur les ondes.

Je crois qu’il y a plusieurs sons et plusieurs idées que les grandes maisons de disques ne savent pas comment vendre, ou peut-être que la radio grand public ne pense pas que ses auditeurs voudront l’écouter , renchérit Shoshona Kish. [Mais] nous méritons tous de pouvoir écouter [la musique d’artistes autochtones], car cela va nous éclairer sur leurs histoires

Encore un long chemin à parcourir

Basé à Winnipeg et membre de la Première Nation Penguis, Alan Greyeyes est le directeur du festival Sākihiwē, un événement annuel qui célèbre les arts et la musique autochtones. Il dirige aussi une agence de gestion des talents pour soutenir les artistes autochtones.

Récemment, plusieurs artistes autochtones ont bénéficié d’une plus grande visibilité grâce à des festivals de musique, à des émissions de radio et à une reconnaissance institutionnelle, comme les prix Juno ou le prix Polaris.

Le compositeur Jeremy Dutcher a d’ailleurs remporté les deux prix. Et le chanteur Aysanabee se retrouve sur la longue liste Polaris 2023. Des artistes comme The Halluci Nation et Snotty Nose Rez Kids sont aussi en tête d’affiche de festivals et ont remporté des nominations et des victoires aux Junos. Ce sont des artistes comme eux qui font vendre les billets, soutient M. Greyeyes.

« Il y a encore un long chemin à parcourir, notamment en ce qui a trait aux stéréotypes Nous rencontrons du racisme dans presque tous les aspects de notre travail, mais lorsque les artistes [autochtones] travaillent avec des gens qui comprennent leurs difficultés, je pense que cela devient une relation beaucoup plus saine. » — Une citation de Alan Greyeyes, directeur du festival Sākihiwē

Jeremiah Manitopyes, mieux connu sous son nom de scène Drezus, est un artiste cri des plaines de la Saskatchewan. Il a sorti des albums avec son groupe Team Res Official en passant par une maison de disques, mais il est maintenant devenu un artiste solo indépendant. Selon lui, rien n'est plus important pour la subsistance d'un artiste que le soutien de la communauté.

En tant qu'Autochtones, nous devons traverser des choses folles. Par exemple, il y a des gens qui ne croient pas à nos histoires. Il y en a d’autres qui ne croient pas à notre douleur , explique-t-il. Nous devons prendre soin les uns des autres d'une manière différente. S'il y a des Autochtones impliqués à n'importe quel niveau de l'industrie à laquelle vous participez, il y aura plus de compréhension de ce que nous avons traversé et de ce qu'il a fallu pour y arriver.

