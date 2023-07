Natif de la ville de Terrace, en Colombie-Britannique, M. Lomax est membre de la nation Gitxsan. Détenteur d’un diplôme en droit de l’Université de la Colombie-Britannique, il a commencé comme analyste pour la Commission des traités de la Colombie-Britannique. Une expérience qui a eu un impact sur lui et qui l’a poussé à se réorienter dans la finance, explique-t-il en entrevue à CBC Early Edition (Nouvelle fenêtre) .

Selon M. Lomax, les Premières Nations espéraient faire beaucoup d'argent en concluant des traités. Par contre, aucune d'entre elles n'avait une réelle compréhension du monde de l’investissement. Je craignais qu'elles obtiennent [des sommes d'argent considérables], mais qu’à la fin, cet argent finisse par se disperser et que ce soit comme si rien ne s'était passé. [...] Alors j'ai pensé que je pourrais avoir un plus grand impact si je pouvais comprendre comment le secteur de l'investissement fonctionne, et ainsi pouvoir redonner à la communauté , poursuit-il.

Après avoir obtenu une maîtrise en administration des affaires ( MBA ) en finance à la Columbia Business School à New York, il a travaillé pour la San Manuel Band of Mission Indians en Californie, l'une des tribus les plus prospères aux États-Unis. M. Lomax a ensuite travaillé chez Smith Barney — aujourd’hui Morgan Stanley Wealth Management — et en 2015, il a atterri à la banque d’investissement Goldman Sachs.

Durant ses années aux États-Unis, il s’est aussi impliqué auprès du National Museum of the American Indian, à Washington, comme président du conseil d’administration.

Par les Autochtones, pour les Autochtones

La FNBC , dont le siège social se situe à Saskatoon, en Saskatchewan, a été créée en 1996 par plusieurs dirigeants des Premières Nations de la Saskatchewan pour remédier au manque de financement dans la communauté autochtone. C'était un gros défi de tout commencer à zéro , reconnaît le nouveau président-directeur général.

La Banque se targue d'ailleurs d’avoir été conçue et développée par les Autochtones, pour les Autochtones et se considère comme une étape importante vers l'autosuffisance économique des Autochtones .

Elle se distingue donc des autres institutions financières du fait qu’elle se concentre principalement sur l'offre de services financiers aux communautés autochtones du pays, soutient M. Lomax.

« Nous passons du temps avec les dirigeants autochtones et nous comprenons très bien leur situation. Par exemple, nous acceptons souvent des prêts que d'autres banques jugent trop risqués, mais nous avons une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain » — Une citation de Bill Lomax, PDG de la Banque des Premières Nations du Canada

M. Lomax ajoute que la Banque offre également ses services dans des langues autochtones.

La FNBC , aujourd’hui composée à 86 % d’actionnaires autochtones, a désormais 22 points de service dans cinq provinces et trois territoires.

Durant son mandat, M. Lomax, qui est basé en Colombie-Britannique, espère continuer l’expansion de la Banque, en travaillant davantage avec des entreprises situées dans les provinces actuellement mal desservies, comme le Québec, la Colombie-Britannique et les provinces maritimes. La FNBC a eu beaucoup de succès et s'apprête à continuer à en avoir , a-t-il affirmé.

Avec les informations de CBC