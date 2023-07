Décès d’un maître des bâtons de crosse : transmettre avant de partir

M. Jacques avait quelques apprentis qui se consacraient au métier. Jack Johnson était l'un d'entre eux. Il m'a fallu environ six mois pour qu'il réponde à mes sollicitations , se souvient le résident d’Akwesasne. J'ai dû continuer à appeler et à descendre le voir et à lui prouver que j'étais vraiment sérieux à ce sujet. Et puis, il a finalement accepté.

Jack Johnson, 44 ans, a fait son apprentissage chez Alfie Jacques pendant près d'une décennie. Il lui a confié que d'autres étaient allés le voir pour apprendre à fabriquer des bâtons, mais n'avaient pas persévéré, et que pour un homme de son âge le temps était une ressource précieuse à ne pas gaspiller.

« Ce fut un honneur de travailler avec quelqu'un qui aimait le métier, aimait ce sport, vous savez, en aimait l'esprit. » — Une citation de Jack Johnson en entrevue à CBC

Après qu’Alfie Jacques soit tombé malade, Jack Johnson et son ami Stephen Donovan ont lancé une page GoFundMe, récoltant plus de 40 000 $ pour le soutenir lui et sa famille dans la maladie.

Alfie Jacques était également un membre du Temple de la renommée de la crosse canadienne y ayant joué de façon professionnelle dans les années 1960 et 1970.

Fabrication étalée sur 10 mois

Fabriquer des bâtons de crosse traditionnels prend environ 10 mois et tout est artisanal.

Je coupe les arbres. Je les décompose. Je fabrique le cordage en boyau à l'ancienne, les contours en cuir brut, j’y fixe le manche. Je fais tout du début à la fin , souligne le Mohawk de 44 ans.

Les manches en bois sont fabriquées à partir de hickory, un bois élastique qui doit être coupé, séché et taillé en tiges avant d’être séché une fois de plus pendant un mois et cuit à la vapeur entre chaque processus de cintrage. Un moule en métal est utilisé pour former une écope qui deviendra la poche.

Les bâtons sont à nouveau séchés avant d'être coupés à la bonne taille et sculptés avant d’être recouverts de cuir.

Jack Johnson indique qu’il fabrique environ 20 bâtons à la fois, chacun à différentes étapes de production.

« Créer ces bâtons de crosse est mon médicament. Certaines mauvaises journées, je termine un bâton, puis je lance quelques balles. Cela garde en quelque sorte votre esprit dans la bonne zone. » — Une citation de Jack Johnson en entrevue à CBC

L'ancien gardien de but, Mike Thompson, confectionne ses propres bâtons de crosse depuis qu'il est jeune. Mais il a perfectionné sa technique auprès de MM. Jacques et Johnson vers 2012

L'ancien gardien de crosse Mike Thompson Photo : Lacrosse All Stars Instagram

. Alfie m'a aidé à affiner ma sculpture. Jack m'a appris le processus , a déclaré M. Thompson, Alfie connaissait toutes les astuces. Au plus fort de son entreprise, Mike Thompson fabriquait environ 35 à 50 bâtons par an.

Une extension de soi-même

Il préfère d’ailleurs utiliser un bâton en bois pour la stabilité, désignant les bâtons de crosse contemporains sous le nom de tupperware .

Pour de nombreux joueurs autochtones de crosse, le lien avec leur bâton en bois est spirituel.

Trav Hill a reçu son premier bâton exemplaire fabriqué par Alfie Jacques lorsqu'il jouait pour les Iroquois Nationals (Haudenosaunee) aux Championnats du monde de crosse au Colorado en 2014.

Pour lui, jouer avec un bâton en bois, c’est comme jouer avec une extension de son corps. C'était naturel de le tenir et de l'utiliser .

Il souligne que son bâton en bois traditionnel était l'un de ses biens les plus précieux , au même niveau que gagner le championnat de la National Lacrosse League

D'après un texte de Candace Maracle, CBC.