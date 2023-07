Festival de Jazz de Montréal : Mali Obomsawin et Joseph Sarenhes en concert gratuit

Partons à la découverte de deux artistes autochtones présentés au Festival de Jazz de Montréal, Alanis Obomsawin et Joseph Sarenhes. Ils incarnent des univers musicaux différents, la première le jazz, le second le hip-hop, et pourtant une connexion artistique les relie. Tous deux puisent leur inspiration dans l’histoire de leurs ancêtres et n’ont pas 30 ans. Rencontres.

Mali Obomsawin est abénaquise, petite cousine de la grande cinéaste Alanis Obomsawin. Elle a grandi entre le Maine et la communauté d’Odanak, au Québec, où elle rejoignait sa famille paternelle pendant les vacances d’été.

En trame sonore de son enfance : la musique percussive des pow-wows et celle, plus rock et blues, des concerts dans les bars où se produisait son père guitariste.

Après avoir essayé le violon à l’école, puis le violoncelle, Mali Obomsawin jette son dévolu sur la contrebasse, un instrument si peu joué par des femmes que les rares (Esperanza Spalding en tête) détonnent.

C’est toujours l’instrument le plus gros mais il y en a peu dans un orchestre, c’est ce statut spécial qui m’attirait, se souvient la musicienne. La contrebasse, c’est la colle qui fait tenir le groupe ensemble, car sans elle, il y a un vide .

Quand elle parle de son instrument, discret, humble, essentiel , Mali Obomsawin semble en dire long sur elle. Se mettre à l’avant du groupe, chanter aussi, n’a pas été une mince affaire, reconnaît l’artiste. Son premier album solo, Sweet Tooth (sorti en octobre 2022 sur le label Out of Your Head Records), mêle des récits et des chansons abénaquises transmises par la famille Obomsawin à des paroles sur la vie autochtone actuelle.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Des compositions tiraillées entre les stigmates du colonialisme et l’espoir d’un avenir meilleur, entre l'amour et la rage , résume son disque. À découvrir lors d’un concert gratuit au Festival de Jazz de Montréal à 18 h, le 7 juillet.

Les gens ne connaissent pas notre histoire

Ce n’est pas anodin si Mali Obomsawin a choisi le jazz, un genre qui prend racine en Afrique, mère de toutes les musiques, puis grandit aux Amériques avec les esclaves.

Avec le jazz, dit-elle, elle peut faire chanter son passé et ses plus vieilles histoires, honorer la vérité et garder tous les sens en éveil. Sur le titre Odana , une ballade abénaquise qui remonte probablement au XVIIIe siècle, le chant se meut en incantation, comme un lien avec la voix des ancêtres, dans une culture où les morts poursuivent leur dialogue avec les vivants.

En composant une musique saisissante, cathartique, spirituelle, Mali Obomsawin dit vouloir remercier ses aïeuls pour leurs sacrifices qui lui ont permis d’être en vie.

Son album est à la fois intime, puisqu'il contient des enregistrements de parents membres de la communauté d'Odanak, mais il transmet aussi l’histoire transfrontalière du peuple abénaquis, qui s'étend de l'est du Canada jusqu'au sud de la Nouvelle-Angleterre.

Les gens ne connaissent pas notre histoire, observe la musicienne. Il y a eu des moments d’éveil, dans le passé, mais ça va et ça vient et rien n’a changé .

Le chanteur Joseph Sarenhes. Photo : Radio-Canada / Mathieu Catafard

Ce constat, Joseph Sarenhes le partage aussi. Anecdote de cet artiste wendat et guinéen âgé de 24 ans, nouveau prodige de la scène hip-hop: dans un cours au secondaire 4, il se souvient d’avoir été viré d’une classe pour avoir répondu à un professeur qui avait qualifié les Autochtones de sauvages.

Je ne lui en veux pas, c’était écrit dans le manuel scolaire. Sur le moment, il attribue sa punition à un naturel plutôt turbulent en classe . Avec les années, Joseph Sarenhes réalise l’énormité de ces propos et leur onde de choc plus vaste. Il en composera une chanson, Stand up, et un clip inspiré de l‘incident.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Les paroles (en anglais), s’adressent ainsi au professeur : Tu penses vraiment que je vais rester silencieux / Tout ce sang et ces crimes, maintenant qui est violent ? / C'est un génocide, ils ont essayé de nous diviser, de nous mettre de côté / Tu aurais dû savoir que nous sommes résilients .

Revanche inspirée

Sa mère a fréquenté un pensionnat à Québec, partage-t-il. Cette mauvaise expérience en cours n’en fut qu’un continuum qui fait de la peine, et plus sournois .

Peut-être en a-t-il tiré une force herculéenne qui le propulse aujourd’hui à l’avant scène musicale et lui donne le courage de ses opinions.

Aux Francos de Montréal, où il était programmé comme Révélation Radio-Canada 2023-2024, le guinéo-wendat arborait avec style un chandail Land Back .

Son positionnement public sur les enjeux autochtones ne l’empêche pas d’aller jouer pour la Fête du Canada, bien au contraire. La Ville d’Ottawa l’a invité pour une heure de concert, le 1er juillet, aux abords du Parlement.

« J’ai des avis politiques controversés, mais il y a une fierté d’aller jouer là-bas et d’en faire un statement. » — Une citation de Joseph Sarenhes

Depuis quelques mois, la carrière de ce chanteur, rappeur, auteur-compositeur et danseur file à toute allure. Outre les concerts prévus cet été, dont une prestation gratuite au Festival de Jazz de Montréal, elle aussi le 7 juillet à 18 h, il participera à la Hip Hop Academy, au Maroc fin août et fera partie d’un programme de formation RBCxMusique en juillet à Toronto, où il attend impatiemment de rencontrer Alicia Keys, une pianiste, chanteuse et claviériste née à Harlem, et qui agira avec lui à titre de mentore.