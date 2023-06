« Le cas de RoseAnne Archibald est un spectre au-dessus de nos têtes qui place depuis 18 mois le couvert sur plein d'enjeux et de réalités que vivent les autochtones au pays », a déclaré Ghislain Picard, en réaction à la destitution de la présidente de l'Assemblée des Premières Nations (APN), RoseAnne Archibald.

L'APN a un agenda bien rempli, est les chefs ont souhaité passer à autre chose pour pouvoir se concentrer sur la raison pour laquelle l'organisation existe , a indiqué en entrevue à Espaces autochtones M. Picard, qui est membre du conseil exécutif de l' APN et chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador ( APNQL) .

Les sorties publiques faites par RoseAnne Archibald dans la foulée de l'enquête externe en juin dernier auraient pesé lors du vote des chefs de mercredi.

Lors de la publication de l'enquête, le comité exécutif et Mme Archibald ont été les premiers à prendre connaissance des conclusions, a expliqué M. Picard. Elle avait alors reçu la directive de ne pas faire de sortie publique avant que le rapport ne soit diffusé à l'ensemble des chefs de l' APN , ce qu'elle n'a pas respecté.

L'enquête a révélé que la cheffe de l’APN avait harcelé deux membres du personnel et exercé des représailles contre cinq autres, selon un rapport confidentiel établi par le cabinet d'avocats Emond Harnden.

Mme Archibald a répliqué en qualifiant l'enquête de distraction par rapport aux efforts qu'elle déploie pour éradiquer la corruption présumée.

Les membres du comité exécutif des chefs de l'Assemblée des Premières Nations (APN) lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation à Vancouver, le 5 juillet 2022. De gauche à droite : la cheffe nationale RoseAnne Archibald, la cheffe régionale du Manitoba Cindy Woodhouse, le chef régional de l'Ontario Glen Hare, le chef régional de la Colombie-Britannique Terry Teegee, et le chef régional du Québec-Labrador Ghislain Picard. Photo : (Ben Nelms/CBC)

Un contexte politique important

L'instabilité au sein de l' APN depuis plus d'un an est telle que certains membres ont décrit une ambiance toxique, divisée et déconnectée des enjeux.

« Toute cette situation entache notre crédibilité aux yeux du public, des gouvernements et même de certains chefs membres qui souhaitaient voir la situation changer. » — Une citation de Ghislain Picard, membre du comité exécutif de l'APN et chef de l'APNQL

Ces divisions au sein de l'APN arrivent à un bien mauvais moment, alors qu'a récemment été adoptée par le Canada la Loi sur la déclaration des Nations unies sur les droits des Peuples autochtones, qui a le potentiel de changer complètement les rapports avec les Autochtones au pays, aux niveaux politique que social.

Un contexte qui rend encore plus important le rôle qu'est censé jouer l' APN , la plus grande organisation politique autochtone au pays.

S'assurer qu'il y a une unité au sein de l' APN , que les nations s'entendent sur la manière d'aborder les débats politiques avec les gouvernements sont les rôles que doit normalement jouer le ou la cheffe nationale. Or, ce n'est pas ce que nous avons vécu depuis plus d'un an , a exprimé le chef de l'APNQL.

Pour l'instant, la nomination du prochain chef national de l' APN est prévue en décembre 2023, et le comité exécutif se chargera de nommer la personne qui assurera la présidence par intérim, dans les prochains jours.

Ghislain Picard s'est déjà présenté comme candidat à la chefferie de l' APN en 2014, et avait perdu face à Perry Bellagarde, prédécesseur de RoseAnne Archibald. Il a également été chef par intérim, après la démission de Shawn Atleo, la même année.

Questionné sur son intérêt pour le poste désormais vacant, M. Picard a répondu avoir toujours en tête la journée d'hier et qu'il n'avait pas eu le temps d'y réfléchir.