La Résidence Bash Shetty : un nouveau départ pour les femmes en situation d’itinérance

La Résidence Bash Shetty a été aménagée dans un ancien gîte de la rue Saint-André. Elle est divisée en cinq appartements qui comptent de deux à cinq chambres, une cuisine, un petit salon et l’accès à une terrasse. Au total, elle peut accueillir 20 locataires.

La directrice générale de Chez Doris, Marina Boulos-Winton, espère que les femmes qui y emménageront trouveront enfin un peu de calme.

Elles veulent se sentir en sécurité. Une femme qui est en itinérance pendant 20 ans, elle est fatiguée. Elle veut de la paix, se reposer et avoir une meilleure qualité de vie , dit-elle.

Chaque chambre est décorée différemment dans la Résidence Bash Shetty. Des pantoufles tricotées ont été déposées sur les lits et attendent chacune des locataires. Photo : Radio-Canada / Julie Roy

Les demandes ont été nombreuses pour obtenir l’un de ces logements subventionnés, dont les loyers sont plafonnés à 25 % du revenu annuel des locataires. Mais plusieurs n’ont pas persévéré dans le processus.

Il y a plusieurs étapes. C’est un processus de trois mois pour obtenir un appartement , explique Mme Boulos-Winton.

En plus d’avoir au moins 18 ans et d’être résidentes permanentes ou citoyennes canadiennes, les candidates doivent produire une déclaration d'impôt et démontrer que leurs revenus annuels n’excèdent pas 32 500 $. Elles doivent aussi être prêtes à faire des changements significatifs dans leur vie. Chacune d’entre elles sera d’ailleurs suivie par un intervenant de la résidence.

On va leur apprendre comment gérer leur argent et leurs dépenses mensuelles, indique Mme Boulos-Winton. On va les aider à adopter de nouvelles habitudes de vie. Maintenant, elles ont une cuisine, alors il faut faire l’épicerie, budgéter l’argent, choisir ce qu’elles vont cuisiner, si elles vont manger ensemble… Il faut voir ensuite si elles feront partie de la vie communautaire du quartier, si elles veulent commencer à faire du bénévolat, si elles doivent aller en cure… C’est toutes des choses à voir.

Chaque appartement est muni d'une cuisine complète. Photo : Radio-Canada / Julie Roy

Plus de femmes autochtones

Dans les prochains jours, elles seront 11 à emménager dans la résidence. Les femmes retenues sont en situation d’itinérance depuis 3 mois à 20 ans, et reçoivent des prestations de bien-être social, d’invalidité ou de pension de la Sécurité de la vieillesse. Parmi elles, cinq sont Autochtones.

Les femmes autochtones représentent 26 % de la clientèle de Chez Doris. Selon Marina Boulos-Winton, elles seraient 4 à 5 % plus nombreuses à fréquenter les refuges de jour et de nuit de l'organisme depuis quelques années.

L’itinérance a doublé avec la pandémie. C’est très alarmant, lance Mme Boulos-Winton. On n’a jamais vu une clientèle aussi maganée, poquée et violentée. Spécialement chez les femmes autochtones, qui sont plus vulnérables.

« C’est surtout le cas des femmes inuit qui, par leur nature, acceptent tout le monde. Elles viennent de petits villages où tout le monde se connaît et quand elles arrivent en milieu urbain, elles n’ont pas le réflexe de se méfier quand quelqu’un les approche. Elles sont souvent victimes de personnes malveillantes qui veulent prendre avantage d’elles. » — Une citation de Marina Boulos-Winton, directrice générale, Chez Doris

Pour protéger ces femmes et répondre à leurs besoins spécifiques, l’organisme a mis sur pied il y a quelques années un programme d’aide aux Inuit.

On les aide à obtenir leurs pièces d’identité, on peut faire de l’accompagnement à la cour, par exemple. Et chaque semaine, on a des activités culturelles et de la nourriture typique du nord, comme de la baleine, du phoque, de l’omble chevalier, du caribou, de la bannique , explique Mme Boulos-Winton.

Toutefois, l’organisme est très affecté par la pénurie de main-d’œuvre et n’a présentement plus d’intervenante spécifique pour les femmes inuit comme c’était le cas avant la pandémie, regrette la directrice générale. La violence de la rue et la détresse immense vécue par les populations vulnérables rendent d’autant plus difficiles la rétention des employés et le maintien de tous les services.

C’est traumatisant pour notre personnel et ça cause des départs d'employés qui ne se sentent pas en sécurité. On offre maintenant le taxi même à ceux qui finissent à 22 h, parce que c’est rendu trop dangereux la nuit dans le quartier.

Chaque résidente de la Résidence Bash Shetty aura accès à une terrasse. Photo : Radio-Canada / Julie Roy

Outre la main-d’œuvre, les finances demeurent une préoccupation constante pour Mme Boulos-Winton.

L’ouverture de cette nouvelle ressource d’hébergement a été rendue possible par les subventions gouvernementales ainsi que par les dons d’organismes, comme le Fondation Marcelle et Jean Coutu et le Fonds du Mouvement Desjardins. Bash Shetty, un Montréalais résidant à proximité de Chez Doris, est le principal donateur.

Mais les coûts d’opération de ce type de résidence demandent un soutien constant des secteurs public et privé.