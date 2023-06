Aysanabee, étoile filante folk-rock en pleine ascension

Son tout premier album est sorti il y a moins d’un an, et déjà, Aysanabee est partout. Les récompenses de l’industrie musicale s’enchaînent crescendo, tout comme les grands concerts en plein air. Portrait d’une voix qui vous saisit par sa profondeur, avec cette douleur en soubassement qui n’a pas peur de ressusciter l’histoire des pensionnats.

Preuve tangible de sa popularité, l’artiste oji-cri se produira au spectacle national de la fête du Canada, le 1er juillet. Et ouvrira la ronde des concerts du festival Osheaga le même jour que Kendrick Lamar, où 50 000 spectateurs sont attendus, le 6 août.

C’est son jeu, sa musique, la sensation [qu’il procure sur scène] qui ont tapé dans l'œil et l’oreille de Patrick Guay, l’un des promoteurs d’evenko chargé de dénicher les artistes à programmer : J'écoute sa musique depuis ses débuts, et je n'ai jamais été déçu, j'ai toujours ressenti quelque chose d'incroyable . Parole d'expert.

Le recruteur a vu juste : Aysanabee a récemment été sélectionné sur la longue liste des prestigieux Prix de musique Polaris. Au Solstice d’été pour la musique autochtone (SEMA), il a raflé trois récompenses. Sa tournée a été honorée à la Semaine de la musique canadienne, où il a reçu un énième prix.

Au nom du (grand) père

Toutes ces marques de reconnaissance sont tombées en juin, comme si une bonne étoile avait soudainement accéléré sa trajectoire artistique… quelques semaines après le décès de son grand-père adoré.

On comprend que l’aïeul, survivant de pensionnat, a eu une influence majeure dans la vie de son petit-fils. Né dans la Première Nation de Sandy Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario, Aysanabee, de son vrai nom Evan Pang, déménage au Manitoba à l’âge de quatre ans avec son grand-père, avant de redéménager encore près de Thunder Bay.

À Toronto, il suit des études en journalisme et tente d’obtenir un stage à CBC, en vain. J’étais trop nerveux , se souvient-il. CTV lui donnera sa chance. Il y restera jusqu’en mars, jusqu’à ce que la musique prenne le pas sur le reste.

J'ai fait de la musique et du journalisme en même temps pendant presque huit mois et je n'ai pas beaucoup dormi, raconte-t-il. J'ai fini par utiliser tous mes jours de vacances, mais vous savez, je ne pouvais pas ensuite me faire porter pâle et monter sur scène en même temps!

En 2021, il signe avec sa maison de disques Ishkōdé Records, gérée par deux musiciennes autochtones, ShoShona Kish et Amanda Rheaume.

Mon disque n'était même pas encore terminé, se souvient-il. J'avais peut-être deux démos et cinq chansons écrites . Il y trouve un terreau de création fertile favorisé par une ambiance familiale et un dialogue ouvert .

Mais derrière le succès d’Aysanabee, il y a aussi la rencontre avec son agente Stefanie Purificati. Elle était absolument dithyrambique à son égard quand il a commencé , témoigne le promoteur Patrick Guay, conquis.

Brut

Émotion brute, sans fard, Evan Pang offre un premier album sans concession. Il réussit à nous embarquer dans sa mythologie personnelle folk-rock avec un sujet ultrasensible : les pensionnats.

Aysanabee, qui est originaire de la Première Nation de Sandy Lake, a été nommé dans la catégorie Artiste autochtone contemporain de l’année aux prix Juno. Photo : Ishkōdé Records

Sur son disque Watin, nommé ainsi en l'honneur de son grand-père, 10 titres et 9 interludes convoquent des souvenirs familiaux douloureux. Voix devant, excessivement devant, Watin souffle à l’oreille son ivresse de la mélancolie. Et fait parler l’aïeul lors d’interludes qui reprennent des enregistrements d'entrevues.

Les entretiens ont débuté en 2020, quand mon grand-père, placé dans un centre de soins de longue durée, a commencé à avoir des problèmes de santé , raconte Evan Pang, qui cherchait alors à immortaliser les souvenirs évanescents.

Un an après, ce projet d’archives personnelles a naturellement pris une tournure artistique. J'écoutais les entrevues, je jouais de la guitare, j'ai écrit une chanson, j'en ai écrit une autre…

Multi-instrumentiste, il compose autour des paroles une musique folk, soul et pop en jonglant entre la guitare, les claviers et le saxophone. Un mélange unique qu’il prend plaisir à interpréter sur scène, même s’il confie être mort de trouille avant ses concerts. J’apprends à gérer, à en faire un moteur d’énergie , partage l’artiste, qui portera son récit familial et national à l’étranger. Des concerts sont prévus cet été en Espagne, au Danemark et aux États-Unis.