Enfants autochtones disparus : des exhumations en toute discrétion

Une chose est certaine : cela ne se fera pas sous les projecteurs. Les familles qui ont perdu toute trace de leurs enfants en les envoyant dans des hôpitaux québécois il y a parfois plus de 60 ans tiennent à leur intimité.

En avril dernier, 120 enfants étaient toujours recherchés par leur famille. Aujourd’hui, il y en a 32 de plus. Au total, ce sont 94 familles dans plus de 20 communautés qui ont perdu la trace d’un fils, d’une fille, d’une sœur ou d’un frère et qui attendent encore des réponses.

Plusieurs familles avaient pris la parole pour raconter leur drame lors d'une grande rencontre en 2021 au lac Decelles. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La loi 79  (Nouvelle fenêtre) devrait les aider à les trouver. Ainsi, en juin dernier, deux familles ont justement fait une demande devant la cour pour ordonner l’exhumation de deux bambins d’un mois et de quatre mois.

Justement, la loi indique que le ministre peut assister les familles d’enfants autochtones disparus ou décédés dans leurs démarches entourant une demande à la Cour supérieure afin qu’elle ordonne l’exhumation .

Dans tout ce long processus, plusieurs parties sont impliquées : Andrée Kronstrom, la coroner, Suzanne Marchand, la directrice générale principale du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, Florence Dupré, une coordonnatrice et anthropologue qui s’occupe du soutien aux familles, et, enfin, l’association Awacak, qui représente les familles et qui est présidée par Françoise Ruperthouse.

Françoise Ruperthouse a elle-même perdu la trace de membres de sa famille dans des circonstances troublantes. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Lors des exhumations, une anthropologue, une odontologiste (c'est-à-dire une personne qui étudie les dents) et un biologiste judiciaire seront sur place. Tous les intervenants insistent : aucune image et aucun journaliste ne pourra capter ce moment solennel sans accord formel de la famille.

Il va falloir repérer le lieu de l’exhumation, préparer le site, exhumer, puis laisser la famille se recueillir. Ensuite seulement, le processus d’identification débutera avec plusieurs analyses, notamment anthropologiques, odontologiques et génétiques.

Impossible de savoir si ces analyses seront faciles ou non à mener. Mme Marchand le précise : tout va dépendre de l’état des corps, d’autant plus qu’ils seront petits. Il se peut fort bien que les expertises ne permettent pas d’identifier clairement le corps et que la famille doive vivre avec ce doute toute sa vie.

Les familles ont été invitées à déposer des objets pour symboliser la présence des enfants disparus. Photo : Radio-Canada

Les intervenants n’ont pas souhaité donner un échéancier précis afin, là encore, de respecter l’anonymat des familles. Toutefois, elles ont indiqué qu’elles souhaitaient évidemment que ces exhumations se fassent le plus rapidement possible .

François Ruperthouse, la directrice générale d’Awacak, a rappelé le chemin parcouru depuis la prise de conscience générale du vide insoutenable qu’a laissé l’absence non expliquée de tous ces enfants.

On sait où on s’en va : on veut redonner leur dignité aux familles et leur rendre le pouvoir de faire leur deuil. Quand on n’est pas sûr que c’est notre enfant qui est là [enterré, NDLR], on veut aller vérifier , dit-elle.

Si certaines familles ont carrément perdu la trace de leurs bambins, d’autres se sont fait annoncer leur mort par les établissements de santé et se sont parfois fait montrer un corps qui ne leur a pas semblé être celui de leur enfant.