La cheffe de l’APN contre-attaque et qualifie ses détracteurs d’« agents indiens »

RoseAnne Archibald, la première femme cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations (APN), accuse ses chefs régionaux d'hypocrisie, de misogynie et de « se comporter comme des agents indiens », alors qu'ils recommandent sa destitution pour la deuxième fois en un an, selon des documents obtenus par CBC News.

La cheffe crie de l'Ontario a lancé son offensive politique à la suite d'une réunion du comité exécutif de l'APN, le 14 juin, qui a donné lieu à d'âpres querelles, selon des enregistrements également obtenus par CBC News.

Après la réunion, Mme Archibald a fait circuler une série de communiqués confidentiels aux chefs d'assemblée, dénonçant ce qu'elle allègue être un modèle d'injustice, de manque de coopération, d'obstruction et de déni de justice de la part des dirigeants régionaux.

Le silence, la mise à l'écart et la marginalisation de la dirigeante la plus en vue des Premières Nations constituent un précédent dangereux et effrayant pour les femmes des Premières Nations du monde entier , a-t-elle déclaré dans un courriel adressé aux chefs.

Tous les documents et enregistrements consultés par CBC News ont été vérifiés de façon indépendante auprès de multiples sources.

L'APN, une organisation de défense des intérêts des Premières Nations financée par le gouvernement fédéral, est plongée dans un conflit de leadership et une controverse interne depuis au moins la fin de l'année 2020.

Son comité exécutif, composé de la cheffe nationale et des chefs régionaux, s'est réuni le 14 juin pour établir l'ordre du jour de l'assemblée à huis clos prévue le 28 juin concernant l'enquête sur la conduite de Mme Archibald.

L'enquête a révélé que la cheffe de l’APN avait harcelé deux membres du personnel et exercé des représailles à l'encontre de cinq autres, selon un rapport confidentiel établi par le cabinet d'avocats Emond Harnden.

En conséquence, l'exécutif a voté majoritairement pour dénoncer le comportement allégué de Mme Archibald et recommander sa révocation. Celle-ci a répliqué en qualifiant l'enquête de distraction par rapport aux efforts qu'elle déploie pour éradiquer la corruption présumée.

Les chefs régionaux n'ont pas répondu aux demandes d'entrevue envoyées par courriel ou ont refusé de faire de commentaires, soulignant que la résolution de l'APN de 2022 demandait à l'exécutif de s'abstenir de faire des commentaires publics aux médias sur cette affaire.

Toutefois, dans une lettre adressée le 13 juin à Mme Archibald, le chef régional de la Nouvelle-Écosse, Paul Prosper, lui a dit qu'elle s'exposait à des poursuites judiciaires et à des frais juridiques importants qui pourraient entraîner la ruine financière de l'organisation .

Le chef régional Glen Hare et la cheffe RoseAnne Archibald ont eu des échanges tendus. Photo : Nation Anishinabek

Querelles

Les derniers envois de Mme Archibald sont adressés à l'assemblée des Premières Nations et comprennent une plainte personnelle contre le chef régional de l'Ontario Glen Hare, quatre chronologies d'événements internes et un mémo récapitulatif.

La plainte contre M. Hare, datée du 14 juin, est adressée aux chefs de l'Ontario et suggère que les deux dirigeants, tous deux vétérans de la politique depuis plusieurs décennies, étaient déjà à couteaux tirés depuis des mois.

Dans ce qui, selon la plainte, est le dernier d'une série de conflits, Mme Archibald a déclaré que M. Hare s'est moqué [d’elle] et a ri [d’elle], tout en [l]'interrompant et en parlant par-dessus [elle] lors de la réunion du 14 juin.

Un porte-parole du bureau de M. Hare fait savoir que ce dernier n'était pas en mesure d'accorder des entrevues ou de faire une déclaration, car une procédure interne confidentielle a été engagée à la suite de la plainte. Les allégations ne sont pas prouvées.

Un enregistrement de l'échange, dont CBC News a obtenu trois versions, montre que M. Hare et Mme Archibald s'interrompaient mutuellement et avaient des échanges tendus.

Un autre enregistrement audio de près de quatre heures de réunion, aussi obtenu par CBC News, révèle l’étendue des querelles entre les deux personnes.

Sur ce dernier enregistrement, la cheffe de cabinet de M. Hare, Charlotte Commanda, intervient rapidement pour préciser que les chefs de l'Ontario ont choisi de ne pas entendre la dirigeante nationale.

À un moment donné, environ deux heures et demie après le début de l'enregistrement, la cheffe régionale du Nouveau-Brunswick, Joanna Bernard, accuse Mme Archibald de diffuser un compte rendu très partial dans ces communiqués. Vous donnez votre version de l'histoire sans avoir une vue d'ensemble, et c'est là que le bât blesse , souligne-t-elle.

Mme Bernard explique ensuite son opposition au projet d'ordre du jour, qui comprenait des points sur l'incapacité du groupe à rétablir l'harmonie interne - ce dont la cheffe nationale accuse les chefs régionaux - et sur les tentatives de Mme Archibald d'obtenir un conseil juridique.

Dans sa note du 14 juin, Mme Archibald allègue que l'APN a refusé d'approuver plusieurs contrats d'avocats pour son bureau, accusant les chefs régionaux de se comporter comme des agents indiens (fonctionnaires qui représentent le gouvernement fédéral auprès des Premières Nations), en référence à une politique coloniale qui empêchait les Premières Nations d'embaucher des avocats.

Lors de la réunion, Mme Bernard renvoie la balle à la cheffe nationale. J'ai l'impression - ce n'est que mon opinion, cheffe nationale - que nous ne guérissons pas. Ce chemin de guérison de m…, cette histoire d'amour et de paix, j'en ai eu jusqu'aux oreilles , dit-elle dans l'enregistrement.

J'en ai marre d'entendre ça alors que ce que vous faites est à l'opposé de ça, et nous mine en tant qu'exécutif.

Les chefs d'assemblée doivent se réunir mercredi pour se pencher sur le sort de leur cheffe nationale, lors d'une réunion virtuelle d'une journée fermée au public et aux médias. Les points soutenus par Mme Archibald ne figurent pas à l'ordre du jour définitif.

La cheffe nationale a refusé d’accorder des entrevues avant l'assemblée, et son bureau n'a pas voulu répondre directement aux questions de CBC News à ce sujet.

D'après un texte de Brett Forester, de CBC.