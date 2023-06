Le Conseil québécois du théâtre (CQT) lance un nouveau guide en ligne pour aider les créateurs à mieux comprendre le concept d’appropriation culturelle souvent dénoncé par les Autochtones. Présentée comme une boussole, la « trousse à outils » se propose d'accompagner la réflexion artistique tout en encourageant des pratiques plus respectueuses.

Sur le site conçu à cet effet  (Nouvelle fenêtre) , la démarche se veut surtout informative et comporte un glossaire, un historique, mais aussi une série de questions à se poser au fil du processus de création, ou encore des témoignages d'artistes du milieu théâtral québécois. Il aide à comprendre la distinction entre appropriation culturelle et emprunt culturel , par exemple.

Le premier concept s'entend dans un contexte colonial, le second permet plutôt de renouveler le regard sur une culture, de contrer des idées préconçues et d’engendrer de nouvelles œuvres , font valoir les auteurs du guide.

On y apprend notamment que le terme colonialisme culturel a fait son apparition en 1976 avec le professeur canadien Kenneth Coutts-Smith, qui cherchait alors à décrire l’appropriation par les Occidentaux d’éléments culturels provenant de différents peuples colonisés.

Quand on retrace l'étymologie du terme, il apparaît vraiment dans un contexte d'émancipation des cultures , observe l'auteure du guide, Monia Abdallah, aussi professeure d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal et membre du Comité théâtre et diversité culturelle du CQT .

Il ne s'agit pas d'un guide de bonne morale qui dit quoi faire , précise-t-elle, mais plutôt de pistes de réflexion visant à encourager une collaboration artistique interculturelle positive .

Le site s'empare de ce délicat dilemme : Comment bâtir un théâtre plus inclusif, plus représentatif de la société québécoise dans le respect des diverses subjectivités, sans fragiliser ou compromettre la liberté de création?

Redonner confiance

Force est de constater que les controverses autour de Kanata et de SLĀV, en 2018, ont ralenti les ardeurs de certains créateurs à mélanger les cultures, relève la professeure. Certains ont soigneusement évité les influences mal reçues, de peur d'être accusés d'appropriation culturelle.

« Le but de la trousse, c'est de dire au contraire que l'interculturalité est porteuse de projets. [L'objectif], c'est plutôt d'enlever la crainte qu'avaient plusieurs personnes de tomber dans de l'appropriation culturelle. » — Une citation de Monia Abdallah, professeure d'histoire de l'art et porte-parole du CQT

S'il fait référence à toutes les communautés culturelles historiquement colonisées, invisibilisées et subordonnées , le guide convoque souvent la situation des Autochtones au Canada.

Il a d'ailleurs été conçu avec l'apport de plusieurs personnalités autochtones du milieu artistique, Charles Bender (Wendat), Véronique Basile Hébert (Atikamekw) et Dave Jennis (Wolastoqey).

Un outil politisé?

Le guide, rendu public à la fin mai, représente aussi l'aboutissement de toute une recherche universitaire sur l’appropriation culturelle dans le théâtre contemporain au Québec, défendue par Geneviève Bélisle. Dès le départ, il était prévu que son projet d'études supervisé par Mme Abdallah mène à la conception d'un outil de médiation numérique, avec des ressources concrètes pour les praticiens du milieu théâtral.

Ce travail de recherche a vu le jour grâce à une bourse Mitacs pour l'innovation, financée par les gouvernements fédéral et provincial.

La création de la trousse, elle, a été financée par le Conseil des arts du Canada, comme le mentionne le communiqué de presse. Monia Abdallah insiste toutefois sur le fait qu'elle ne relève pas d'un programme politique, mais plutôt d'un besoin du milieu théâtral qui s'est exprimé au fil de rencontres, quelque chose d'organique , ajoute-t-elle.

La professeure fait valoir l'indépendance de son profil universitaire. J'avais la chance de ne pas être dans le milieu moi-même du théâtre, dit-elle, c'est-à-dire que je n'étais pas partie prenante.