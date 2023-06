Pour de jeunes Autochtones vivant en milieu urbain, avoir une aînée capable de leur transmettre certaines traditions et savoirs ancestraux, c’est comme avoir une mine d’or à portée de main. Récit d’une relation peu commune, où ceux qui apprennent ne sont pas toujours ceux qu’on croit.

La mine d’or en question a pour prénom Minic (bleuet, en langue atikamekw). Quand elle était bébé, ses parents l’emmenaient souvent cueillir les bleuets et, dans cet environnement, elle pouvait rester des heures sans pleurer. D’où son prénom.

Minic Petiquay, une femme atikamekw originaire de Manawan. Photo : Gracieuseté

On a rencontré la femme atikamekw de 57 ans à Joliette, dans le local du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, où elle officie depuis plus de 10 ans. D’abord pour le ménage qu'elle fait sur une base hebdomadaire, puis comme réceptionniste à temps partiel, ensuite à temps complet pendant 8 ans. Et depuis deux ans, à force de se rendre indispensable, elle occupe le poste d’animatrice culturelle.

Vous savez, vous êtes avec un trésor , nous glisse, en passant, une employée du Centre.

À son contact, les jeunes de Joliette touchent en effet à des choses qu’ils ne verraient pas forcément à l’école de quartier, comme :

Le secret d’une bonne bannique. Contrairement à du pain, c’est important de ne pas trop pétrir la pâte, sinon la bannique va être dure.

S’amuser en forêt, là où il n’y a pas de wi-fi. On n’emmène pratiquement rien, et sur place, je leur apprends par exemple à faire un balai avec des branches ou une balançoire avec de la corde.

Coudre sa propre jupe à rubans. Le 21 juin dernier, on a défilé au centre-ville, c’était extraordinaire, j’ai hâte de les revoir pour en parler.

Les jeunes ont défilé avec leurs créations le 21 juin, lors de la Journée nationale des peuples autochtones Photo : Gracieuseté : Guillaume Morin

Il y a un mois, la boucle a été en quelque sorte bouclée, quand certains des jeunes sont venus la rejoindre en canot rabaska à son chalet situé pourtant à 20 km de pagaie au nord de Manawan. On leur a montré à mettre les filets, et le lendemain, ils avaient décroché 33 gros dorés , raconte Minic.

Lors de leur départ, un aigle les accompagnait , nous montre, photo à l’appui, la femme atikamekw. Et il les a suivis jusqu’à Manawan , ajoute-t-elle.

En langue atikamekw, Mikisiw est le mot qui désigne l'aigle. Dans plusieurs nations, il est un messager entre le Créateur et les humains. Il est aussi un symbole de force et est porteur d'espoir , mentionne dans son mémoire une étudiante en anthropologie de l’Université Laval qui s’est intéressée au Cercle Mikisiw pour l'espoir, un groupe de guérison de Manawan.

Acquérir le sens de la communauté

Au lieu de manger les dorés dans leurs familles respectives, comme initialement prévu, les jeunes ont finalement décidé d’organiser un grand festin, ensemble, et d’inviter la communauté. Les leçons de partage de Minic Petiquay ont visiblement porté fruit!

Des morceaux de doré cuisent dans une poêle. Photo : Gracieuseté

Pour elle, voir ces jeunes venir la retrouver à son chalet, en plein territoire ancestral, avait quelque chose de symbolique. Car Minic n’a renoué avec sa communauté de Manawan que récemment, après 40 ans d’absence.

On pourrait presque s’aventurer à dire qu’à force de côtoyer les jeunes et à toucher du doigt leur déracinement, elle a voulu prêcher par l’exemple et s'attarder elle-même à combler une absence sur laquelle elle ne semble pas vouloir trop s’étendre.

À la retraite, j’ai l’intention d’aller retourner vivre là où j'ai passé tous les étés de mon enfance , confie Minic, qui est en train de se construire son propre chalet sur le site où son propre père, aujourd’hui décédé, avait construit le sien.

Nul doute qu’elle continuera alors de transmettre aux enfants de Joliette qui viendront la voir d’autres savoirs de la vie sur le territoire, elle qui aura su regagner le sien.