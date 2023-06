L’art de devenir « les meilleurs voisins du monde »

On est ici, on reste ici, et on sera toujours ici , a lancé en préambule Ray Deer, un aîné de Kahnawake qui a ensuite invité les quelque 200 personnes présentes à venir honorer la Terre mère en effectuant quelques pas de danse ou en brûlant du tabac.

Parmi les personnes qui ont pris la parole, se trouvait notamment Magali Picard, première femme et première Autochtone à présider la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ).

Magali Picard, présidente de la FTQ (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Dans la dernière année, on a négocié des clauses particulières pour les Autochtones, dont un nouveau congé de chasse et de trappe, c’est du jamais vu , confie-t-elle. Pour l'année qui s'en vient, la femme wendat espère que l’on continuera tous de suivre le chemin de la réconciliation afin de devenir les meilleurs amis du monde .

« Autochtonisation » de l’espace public

Du côté des organisateurs, André Dudemaine s'est félicité que les cultures autochtones soient toujours aussi florissantes . À Espaces autochtones, il a confié que dans son domaine, celui de la culture, l’un des faits marquants de la dernière année est la création du CACPA (Collectif des arts et cultures des premiers peuples) qui va agir comme porte-parole de l’ensemble du milieu culturel et artistique des nations autochtones du Québec .

De son côté, l'administration municipale a présenté l’autochtonisation de la rue Peel comme un nouvel exemple du fait que la Ville de Montréal incarne une métropole de la réconciliation .

Mardi, les toutes premières sculptures de bronze qui jalonneront la rue Peel cet automne ont été dévoilées. Conçue par le sculpteur kanien’kehá:ka (mohawk) MC Snow et l’artiste montréalaise en arts visuels Kyra Revenko, elles évoquent la rencontre entre les peuples iroquoiens et les premiers colons venus de Nouvelle-France.

D'ici l'automne, onze stations telles que celle-ci seront installées le long de la rue Peel entre le Fleuve et la Montagne. Photo : Gracieuseté Ville de Montréal

Bientôt, une murale faite par et pour les Autochtones fera face au Centre d’amitié autochtone de Montréal, souligne Alia Hassan-Cournol, conseillère municipale associée à la réconciliation avec les peuples autochtones. Des activités de rapprochement avec les résidents du quartier seront aussi organisées afin de faire baisser les tensions que peut occasionner la présence de certains Autochtones sur le domaine public.

La diplomatie par le ventre

À midi, plusieurs institutions comme l’ UQAM et l’hôpital Sainte-Justine avaient prévu des repas à saveur autochtone.

Dans les couloirs de l’université montréalaise, la diplomatie autochtone avait des goûts de sagamité (soupe traditionnelle) et de bannique (pain autochtone). La file pour goûter aux plats autochtones était vraiment longue , mentionne Marco Bacon qui dirige une équipe d’une trentaine de personnes au Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante.

Marco Bacon, directeur du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante de l'UQAM Photo : Gracieuseté UQAM

M. Bacon dit suivre avec attention le déploiement récent du Plan d’action des premiers peuples. Celui-ci vise notamment à développer un réseau de soutien aux étudiants autochtones, une offre de services spécifiques à eux, mais aussi à augmenter le nombre de conférenciers issus des premiers peuples.

À l'hôpital pour enfants de Sainte-Justine, c’était une cuisinière atikamekw, Nadia Mattawa, qui était derrière le menu fait de saumon à l’érable et de bannique frite en mode taco. Depuis trois mois, l’hôpital a créé un poste d’agente de liaison et de navigatrice pour les Autochtones.

En plus d'accompagner et de soutenir les patients autochtones, Guilaine St-Pierre, membre de la Nation Dénée, veille à créer un lien de confiance avec eux en prenant le temps de les écouter et en respectant leur rythme, leurs besoins, leur vision et leurs valeurs .

Partout au Québec

Aux quatre coins de la province, des initiatives similaires avaient lieu. À l’Université Laval, plusieurs activités étaient au menu comme la confection de vêtements traditionnels atikamekw et du perlage. L’artisanat wendat était mis en valeur, notamment les piquants de porc-épic et le bâton de la parole.

Des danseuses et danseurs wendat et atikamekw ont fait démonstration de leurs talents à l'Université Laval. Photo : Annie Hervieux

La cinéaste abénakise Alanis Obomsawin était sur place pour discuter avec les spectateurs après le visionnement d’Amisk, un documentaire à saveur artistique sur fond de lutte contre le barrage de la baie James, à la fin des années 1970.

À Joliette, de jeunes Autochtones ont défilé afin de présenter les habits traditionnels qu’ils ont conçus eux-mêmes au cours de la dernière année. Cette histoire inspirante de réappropriation culturelle offre une vision rafraîchissante de la transmission intergénérationnelle des traditions autochtones , a confié par courriel Minic, l'animatrice culturelle qui a encadré ce projet piloté par le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière.

Le square Cabot fait la fête

De retour à Montréal, à 15 h, le square Cabot et sa population itinérante, à majorité autochtone, attendaient les premiers artistes. On est en territoire connu pour Nakuset, qui fait partie des quelque 20 000 enfants autochtones enlevés à leurs parents entre les années 1960 et 1980 pour être placés en foyer d’accueil ou adoptés par des familles non autochtones.

Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour la présidente du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, la dernière année a été porteuse de bonnes nouvelles. En août, elle inaugurera Miyoskamin ( Coeur de l’innovation en Cri) un refuge de 23 unités pour des femmes autochtones et leurs familles où les services seront offerts en partenariat avec la fondation de pédiatrie sociale du Dr Julien.

Dans l’immeuble adjacent, il sera aussi possible d’avoir accès au service d’un avocat et même d’obtenir sa carte de statut d’Indien, un service habituellement offert qu’à Ottawa ou Kahnawake a souligné Nakuset.