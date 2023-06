Ottawa présente sa feuille de route pour donner plus de droits aux Autochtones

L’annonce a été faite mercredi par David Lametti, le ministre de la Justice, Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord. Ils étaient accompagnés par des dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis représentant l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis.

Rappelons que la Loi sur la Déclaration des Nations unies est entrée en vigueur en juin 2021. Deux ans plus tard, le gouvernement rend publique sa feuille de route pour permettre d’établir des relations entre les Autochtones et le Canada en dehors des paramètres racistes de la Loi sur les Indiens , comme l’indiquait le ministre Miller en mai dernier.

Dans ce plan d’action, des mesures ont été annoncées pour faire progresser l’autodétermination et l’autonomie gouvernementale des Autochtones, faire progresser la mise en œuvre des traités notamment, ou encore revitaliser les langues .

Le tout est complété par des mesures qui visent à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

David Lametti a présenté les détails de ce plan mercredi, 21 juin 2023. Photo : (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

Ces mesures reflètent, selon le gouvernement, les priorités et les propositions exprimées par les Premières Nations, les Inuits et les Métis, contribuent à la réalisation des objectifs de la Déclaration des Nations Unies et correspondent à des thèmes particuliers abordés dans la Loi sur la Déclaration des Nations Unies.

Le gouvernement s’engage à faire de ce document un outil en constante évolution .

Ce plan d’action a été mis en place pour les cinq prochaines années et implique 28 ministères et organismes. C’est Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada qui sera responsable de la mise en place de près de 50 des 181 mesures.

Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Il reflète une grande majorité des mesures et des priorités soumises par les partenaires autochtones au cours du processus de consultation et de collaboration , explique le gouvernement.

Les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées ont également été prises en compte.

Les 181 mesures concernent en grande majorité l’autodétermination, l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance des traités, les droits civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sanitaires et sociaux.

En avril dernier, l’Assemblée des Premières Nations (APN) estimait que la version provisoire de ce plan d’action ne tenait pas suffisamment compte du droit des Autochtones à l'autodétermination, un droit explicitement défendu par la DNUDPA.

La cheffe de l’APN, RoseAnne Archibald, avait aussi demandé que la période de consultation prévue soit rallongée d'un an. Mercredi, Ghislain Picard, le chef de L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a lui aussi souligné que le 21 juin, Journée nationale des Peuples autochtones, est l’occasion de rappeler que le droit à l’autodétermination est une priorité des Autochtones.

En vertu de ce droit reconnu à tous les peuples et consacré dans la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, les Premières Nations déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Il s’applique à toutes les Premières Nations au Québec, comme à toutes les autres nations de la planète , peut-on lire dans un communiqué de l’ APNQL .

Plus de détails suivront.