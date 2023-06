Les Premières Nations du Québec en mission séduction à Plaisirs d’hiver à Bruxelles

Quelque 3,5 millions de visiteurs de plusieurs pays du Vieux Continent avaient pris part à Plaisirs d'hiver en 2022, où une délégation plus modeste des Premières Nations avait déjà suscité l'engouement des participants.

Ce second passage à l'événement sera grandiose, a promis Tourisme Autochtone Québec. Un shaputuan, une grande tente traditionnelle autochtone, sera érigé pour toute la durée de l'événement. On y retrouvera des kiosques culturels et gastronomiques, des ateliers et une boutique de produits artisanaux traditionnels, sans compter des informations sur les différentes destinations touristiques autochtones au Québec.

Des spectacles en sons et en lumière à l'image des 11 nations auront lieu chaque soir devant la Grand-Place de Bruxelles.

Ce voyage sera rendu possible grâce à une aide financière de 600 000 $ consentie par le ministère du Tourisme, le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit, le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie. L'objectif est de promouvoir le tourisme autochtone auprès de la clientèle internationale.

À cette somme s'ajoutera un montant de 300 000 $ octroyé par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Tourisme Autochtone Québec déboursera pour sa part 100 000 $ pour cette opération séduction afin de la porter à 1 million de dollars.

Vers le déploiement d'un plan stratégique

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a également annoncé qu'un demi-million de dollars sera alloué au Geiteget, une stratégie collaborative qui, au cours des 18 prochains mois, vise à mettre en place un plan d'intervention pour soutenir l'effervescence du tourisme autochtone à travers la province.

Aussi bien les entreprises touristiques que les conseils de bande et d'autres collaborateurs seront parties prenantes de cette concertation.

Le choix de procéder à cette annonce un 21 juin ne relevait pas du hasard. Ce jour de solstice d'été est aussi la Journée nationale des peuples autochtones.

Les annonces d'aujourd'hui marquent une nouvelle étape pour la croissance et la reconnaissance du tourisme autochtone au Québec. La demande des visiteurs pour une offre touristique autochtone est en croissance et l'offre proposée par plus de 250 entreprises des 11 nations l'est tout autant.