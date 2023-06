Les Autochtones vivent de plus en plus dans les grands centres urbains

Parmi cette population, les urbains sont passés de 43,1 % en 2016 à 44,3 % en 2021, ce qui représente 801 045 Autochtones vivant de façon permanente dans des villes d'au moins 100 000 habitants.

L'année du recensement, en 2021, Winnipeg dénombrait la population autochtone la plus nombreuse, soit 102 080 habitants, suivie d'Edmonton (87 605) et Vancouver (63 345).

De 2016 à 2021, la plus forte croissance de population autochtone a été observée à Edmonton (+15,0 %), à Montréal (+32,4 %) et à Winnipeg (+9,4 %). Elle a toutefois légèrement diminué à Toronto (-3,6 %), toujours selon Statistique Canada.

Des chiffres dévoilés plus tôt en juin ont également démontré que la population autochtone continuait de croître plus rapidement que la moyenne, ayant connu une croissance de 9,4 % de 2016 à 2021.

Recensement de la population autochtone dans les régions métropolitaines du Canada Photo : Statistique Canada

Il est à noter que les informations sur l'identité autochtone pour le dernier recensement reposent sur l'auto-identification des sondés.

Selon cette méthode, 1 807 250 Autochtones ont été dénombrés : 1 048 405 personnes se déclarant issues d'une Première Nation (et dont plus de la moitié vivent dans l'Ouest canadien), mais aussi 624 220 Métis et 70 545 Inuit.

Statut d'Indien inscrit en berne

Le recensement indique également qu'en 2021, près des trois quarts (71,8 %) des membres des Premières Nations déclaraient détenir le statut d'Indien inscrit ou des traités en vertu de la Loi sur les Indiens, tandis que 28,2 % ne l'avaient pas.

Ces données représentent une légère baisse par rapport à 2016 où 76,2 % des membres des Premières Nations détenaient un statut officiel. Cela reflète le fait que la population des Premières Nations dont les membres n'avaient pas un tel statut a augmenté à un rythme beaucoup plus soutenu en 2021 que celle dont les membres avaient un tel statut , précise Statistique Canada.

Une population plus jeune

Autre constat tiré du recensement : la population autochtone est en moyenne 8,2 ans plus jeune que l'ensemble de la population canadienne. Il apparaît aussi que près des deux tiers des Autochtones sont en âge de travailler.

En outre, un peu plus d'un Autochtone actif sur six (17,2 %) approchait de la retraite (55 à 64 ans) en 2021, comparativement à 22 % de la population non autochtone.