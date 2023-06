Daphne, galerie d’arts autochtones et incubateur d’artistes à Montréal

Des locaux quatre fois plus grands, deux salles d’exposition, un espace prévu pour des résidences d’artistes et des activités publiques. Daphne, galerie consacrée à l’art visuel autochtone contemporain, déménage et inaugure sa nouvelle adresse pile-poil pour la Journée nationale des peuples autochtones.

Impossible de manquer l'enseigne vermillon qui vient tout juste d'être posée sur la vitrine du 5425, avenue Casgrain. Deux ans et demi après sa fondation, cette petite galerie montréalaise voit grand.

Elle quitte la rue Saint-Hubert pour s'installer à quelques encablures d'Ubisoft, au cœur du Mile-End, et plus précisément au rez-de-chaussée d'un immeuble prisé des artistes, designers et créatifs en tout genre. Daphne – hommage à l’artiste anishinaabe Daphne Odjig (1919-2016) – prend ses quartiers dans une ancienne salle de réceptions juives dont il ne reste trace.

Grandes baies vitrées, hauts plafonds, cimaises d'un blanc immaculé et ameublement ultramoderne : le lieu a nécessité des mois de transformation avant d'être fin prêt à ouvrir au public, mercredi.

L'emménagement a été rendu possible grâce à Ateliers créatifs Montréal, un développeur immobilier à but non lucratif dont le mandat est de favoriser des lieux de travail et de création abordables pour des artistes et organismes en arts visuels.

Grâce à un bail de 10 ans dans un quartier où les prix de l'immobilier explosent, la directrice de daphne, Lori Beavis, pourra enfin concrétiser ses ambitions. On rêvait grand avec daphne, nous voulions prendre une belle place, amplifier les voix autochtones , partage la directrice, entrecoupée par son équipe dans les derniers préparatifs.

Tiohtià:ke est historiquement connue comme un lieu de rencontres, et c'est ce que nous voulions faire avec cette galerie d'art , complète Michelle McGeough, commissaire d'exposition métisse venue d'Alberta, qui a été choisie pour concevoir l'exposition inaugurale.

De gauche à droite : la commissaire de l'exposition Michelle McGeough, l'artiste Hannah Claus et la directrice de la galerie, Lori Beavis. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

À cette occasion, la galerie a réuni des œuvres de ses cofondatrices autochtones, Hannah Claus, Caroline Monnet, Nadia Myre et Skawennati. L’exposition intitulée And Now Our Minds Our One | Et maintenant nos esprits ne font qu’un | Eh káti’naióhton ne onkwa’nikòn:ra | Mì àjaye ki midonenindjiganan pejigwan illustre la diversité de l'art contemporain autochtone en regroupant des pratiques multidisciplinaires.

On y croise un portrait de famille de femmes fortes signé Caroline Monnet, Echoes from a Near Future, dont les couleurs vives irradient la galerie. Dans un tout autre style, l'installation aérienne d'Hannah Claus réagit au moindre mouvement d'air, incitant le visiteur à tourner autour. Son titre autochtone signifie le vent qui tourne , explique l'artiste, qui l'a conçue pour une précédente exposition en 2020 sur le thème des ouragans.

Le visiteur se penchera aussi sur Rita, de Nadia Myre, un assemblage horizontal de pièces d'argile, sorte de grand tableau abstrait de levers et couchers de soleil, les moments les plus forts de la journée pour les Autochtones , explique la commissaire Michelle McGeough. Ici, la symbolique autochtone se niche dans les moindres détails, visuels mais pas uniquement.

En bande sonore de l'exposition, Skawennati (artiste multimédia mohawk) reproduit le refrain du protocole Kanien’kehá:ka, l’Ohèn:ton Karihwatéhkwen, qui rappelle notre responsabilité collective de maintenir de bonnes relations avec tous les êtres (humains et non humains) vivants . Ces paroles sont généralement prononcées en introduction de rassemblements au sein des communautés. La vidéo en diffuse les versions anglaise, française et Kanien’kehá:ka, laquelle finit par recouvrir les deux premières.

L'exposition est accessible gratuitement tous les jours, de midi à 17 h, jusqu’au 19 août 2023.

Incubateur de talents émergents

La galerie est bien plus qu'un lieu d'exposition. Elle souhaite devenir une rampe de lancement pour des talents prometteurs. Le jour de la visite d'Espaces autochtones, l'artiste Teresa Vander Meer-Chassé (membre de la Première Nation de White River, originaire de Beaver Creek, du Yukon et de l'Alaska) s'apprêtait à défendre son projet de maîtrise en arts plastiques à l'Université Concordia.

Candidate à la maîtrise en arts plastiques à l'Université Concordia, Teresa Vander Meer-Chassé expose son projet d'études dans une seconde salle de daphne. Photo : Maud Cucchi

Son installation? Une tente minutieusement confectionnée de patchworks intimes au cours d'un deuil, explique-t-elle. L'œuvre est exposée dans une deuxième salle dédiée aux créateurs autochtones émergents. L'artiste désormais établie à Victoria confirme l'importance de pouvoir compter sur un lieu tel que daphne mené par des Autochtones, par des femmes .

« Je me sens soutenue dans cet espace. » — Une citation de Teresa Vander Meer-Chassé, artiste d'arts textiles et candidate à la maîtrise en arts plastiques

Cette résidente de Victoria exposée pour la première fois hors de son Yukon natal, raconte combien ce soutien lui a été précieux pour poursuivre ses études loin de chez elle. Montréal présente une scène artistique si grande, c'est plutôt intimidant pour les gens qui ne sont pas d'ici , partage Teresa Vander Meer-Chassé.

C'est aussi l'objectif du lieu : offrir un espace lumineux, bienveillant, où les artistes autochtones se sentent compris et épaulés dans les meilleures conditions possibles.