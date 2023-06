Sur les enjeux autochtones, « les héritiers de René Lévesque, c’est tout le monde »

Le lieu choisi de la rencontre était le Musée de la civilisation de Québec, qui présente depuis maintenant quelques mois l’exposition René et Lévesque, qui prendra fin le 4 septembre.

En guise de clôture de son Année Lévesque , célébrant le 100e anniversaire de naissance de l’ancien premier ministre du Québec, la Fondation René-Lévesque avait convié trois experts afin de discuter de son héritage.

Les trois panélistes présents Louis Bernard, secrétaire général du conseil exécutif sous René Lévesque et négociateur pour le Québec pour l’entente de principe d’ordre général convenue avec la Nation innue; Konrad Sioui, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) de 1985 à 1992 et grand chef de la Nation Huronne-Wendat de 2008 à 2020; Pierre Trudel, anthropologue et vice-président de la Société Recherches autochtones au Québec.

Louis Bernard était secrétaire général du conseil exécutif sous René Lévesque et négociateur pour le Québec pour l’entente de principe d’ordre général convenue avec la Nation innue. Photo : Radio-Canada / Philippe Granger

De nombreuses mesures signées Lévesque

Les panélistes ont tenu à souligner de nombreux accomplissements du premier ministre, justifiant en quelque sorte le statut qui lui semble attribué par tous.

Parmi ceux-ci, l'adoption d'une résolution portant sur la reconnaissance des nations et de leurs droits en 1985 par l'Assemblée nationale. Aux yeux de Konrad Sioui, qui a collaboré avec Lévesque sur ce texte, cette résolution — ainsi que ses 15 principes qui la composent — est toujours respectée par les gouvernements actuels, et a même servi d'exemple lors de l'élaboration de conventions internationales.

L'invitation des dirigeants autochtones par Lévesque à la table des négociations lors du rapatriement de la Constitution a également été saluée à plus d'une reprise.

La présidente de Femmes autochtones du Québec, Marjolaine Étienne, a été conviée à faire un discours avant la discussion. Photo : Radio-Canada / Philippe Granger

Le [concept] de vérité et réconciliation, René Lévesque l'a compris bien avant son temps , résume Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec, qui en a profité pour souligner le travail d' allié de Lévesque à l'égard des femmes autochtones.

D'autres mesures attribuées au premier ministre ont également été soulignées durant le panel, comme sa décision de conserver le ministère responsable des Affaires autochtones pour lui, ou la création du Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit.

Un homme proche des Autochtones

Or, au-delà des mesures politiques, l’attitude de René Lévesque a largement été encensée par les panélistes. Une attitude qu’ils attribuent tous à une sensibilité envers les pauvres et les démunis, à une curiosité sans limite et à un réel désir de changement.

À cet effet, les intervenants n’auront pas manqué d’anecdotes afin d’illustrer leurs propos. Marjolaine Étienne en a partagé une concernant la militante mohawk Mary Two-Axe.

En reconnaissance de son implication, Mary Two-Axe a reçu en 1981 un doctorat honorifique de l’Université York, en Ontario. N’ayant pas les moyens de pouvoir s’y rendre, elle a demandé au premier ministre s’il pouvait la soutenir financièrement. Non seulement le premier ministre a-t-il décidé de payer les frais de transport, mais il a aussi proposé à Mary et à ses proches de prendre l’avion gouvernemental.

Je trouve que le gouvernement du Québec pourrait s’inspirer de M. René Lévesque pour mes propres trajets , a lancé à la blague Marjolaine Étienne.

Konrad Sioui a été chef régional de l’APNQL de 1985 à 1992 et grand chef de la Nation Huronne-Wendat de 2008 à 2020. Photo : Radio-Canada / Philippe Granger

De manière plus personnelle, Konrad Sioui a raconté quant à lui qu’il fut invité aux funérailles de René Lévesque, en compagnie d’autres dignitaires autochtones.

Au moment de s’asseoir, les représentants autochtones ont été invités à avancer… jusqu'à se retrouver, à leur grande surprise, à la première rangée. L’ancien premier ministre avait souhaité qu’on assigne à ces dignitaires les premières loges de la cérémonie d’adieu.

« C’était pour qu’on se souvienne qu’il nous aimait. » — Une citation de Konrad Sioui, grand chef de la Nation Huronne-Wendat de 2008 à 2020

Au-delà de ces anecdotes, Louis Bernard a souhaité nuancer la proximité de René Lévesque avec les chefs autochtones. S'il avait des affinités avec certaines personnalités autochtones, comme Billy Diamond et Mary Simon, il avait aussi, toujours selon Louis Bernard, des relations beaucoup moins cordiales avec d’autres.

C’est un petit peu comme les relations de René Lévesque avec les chefs syndicaux , juge-t-il.

Les héritiers de René Lévesque

Si René Lévesque est unanimement considéré comme le père des relations de Nation à Nation, la question a été posée à savoir si l’éminent premier ministre peut compter sur des héritiers portant son legs.

À ce sujet, Konrad Sioui affirme que l’impact de Lévesque s’est ressenti, au fil des décennies, dans les tribunaux. Grâce aux efforts politiques de Lévesque, les peuples autochtones ont pu se bâtir une jurisprudence leur permettant de mieux défendre leurs droits.

La barre était haute pour ses enfants. Elle l’est encore , constate-t-il, toujours en écho au statut de père attribué à l’ancien premier ministre.

Pierre Trudel est anthropologue et vice-président de la Société Recherches autochtones au Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe Granger

Pour Pierre Trudel, René Lévesque a permis de baliser des décennies de politique québécoise en changeant cette indifférence de la population générale à l’égard des Premières Nations et en incluant les Autochtones dans son projet de souveraineté.

René Lévesque a été quelqu’un qui nous a empêchés de peut-être commettre des dommages collatéraux à l’affirmation du nationalisme québécois , estime-t-il.