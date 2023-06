En douze pages, le pamphlet s'évertue à déconstruire les préjugés autour du mot génocide envers les Autochtones, un concept documenté, mais encore méconnu et difficilement accepté, juge l' AFAC .

Les auteures de Génocide au Canada : une explication juridique anticipent les questionnements que les lecteurs pourraient avoir – il ne s'agit pas d'un génocide, puisque les Premières Nations sont toujours là , par exemple.

Elles développent un argumentaire simple et concis, inspiré du touffu rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Ça fait déjà quatre ans [...] Il y a de la poussière sur ces rapports-là, puis rien ne se passe , constate avec amertume Lynne Groulx, directrice générale de l' AFAC .

Mme Groulx évoque plus précisément les nombreux appels à l'action des experts restés lettre morte, notamment ceux visant les éducateurs (11.1).

Nous demandons à tous les établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire et à toutes les administrations scolaires d’éduquer et de sensibiliser le public au sujet des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones disparues et assassinées, et sur les enjeux et les causes profondes de la violence que ces personnes subissent.

Le livre « Génocide au Canada » est lancé à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin. Photo : Association des femmes autochtones du Canada

Pour pallier le manque d'information, son association se mobilise, convaincue d'avoir un rôle à jouer dans la sensibilisation du public autour de ce sujet clivant. Que la vérité soit connue par les élèves de l'école secondaire, les étudiants , espère Mme Groulx.

« Au niveau de l'éducation, il y a un manque à expliquer vraiment l'histoire de la colonisation. » — Une citation de Lynne Groulx, directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada

Approche juridique

L'angle juridique de la bande dessinée s'est imposé parce que le phénomène de génocide a été étudié au niveau international, poursuit-elle. On ne peut pas juste lancer un mot comme ça et dire : "Bon, il y a un génocide". Il faut expliquer pourquoi et comment.

L'association a confié l'écriture du pamphlet à l'avocate Fannie Lafontaine, aussi professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux.

Me Lafontaine a contribué à l'analyse juridique du génocide dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Pour le projet de l' AFAC , elle explique comment le traitement des Autochtones répond à trois éléments clés de la définition d'un génocide. Car le concept reste trop souvent accolé à la notion de massacre dans l'imaginaire collectif, fait remarquer l'auteure en conférence de presse. Il y a aussi l'idée de détruire un groupe de personnes pour ce qu'il est , insiste-t-elle.

L'illustratrice Chloé Germain-Thérien signe un véritable tour de force en illustrant l'innommable. C'est un sujet très difficile, horrible même, et très technique, difficile à rendre en images , confie-t-elle. Elle explique avoir choisi l'aquarelle pour parler aux émotions des lecteurs, et pas seulement à l'intellect .

Il est prévu que le pamphlet soit disponible gratuitement en téléchargement en anglais et en français sur un site conçu à cet effet  (Nouvelle fenêtre) à partir du 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones.