Création du nouveau Collectif pour les arts et les cultures des Peuples autochtones

Un nouveau collectif se proposant de rallier les forces vives autochtones du monde culturel au Québec a officiellement vu le jour jeudi. Encore à ses balbutiements, la structure, baptisée Collectif des arts et des cultures des Peuples autochtones (CACPA), dévoile déjà de grandes ambitions.

On avait besoin d'un organisme pour nous représenter, et d'un espace pour se rencontrer , explique Véronique Rankin, directrice générale du Wapikoni mobile et désormais administratrice du Collectif.

En pleine préparation du festival KWE! À la rencontre des peuples autochtones, à Québec, où elle accompagne des films du Wapikoni mobile, Mme Rankin explique que le nouveau collectif est né de consultations auprès de divers acteurs de l'industrie culturelle qui ont exprimé le souhait de se réunir autour de besoins précis.

En novembre 2021, plusieurs entreprises et organismes culturels autochtones se sont retrouvés à Wendake à l'occasion du Rendez-vous de la culture avec l’économie sociale. À cette occasion, les questions de transmission culturelle et de protection de l'identité autochtone à travers les arts, mais aussi d'autres considérations plus techniques comme l'archivage ont fait partie des préoccupations soulevées.

Mandatée pour œuvrer au démarrage d’un collectif qui répondrait aux besoins communs en matière de financement, de formation et d’accès aux programmes gouvernementaux, la Table régionale en économie sociale des Premières Nations a constitué, au printemps 2022, un comité provisoire de huit représentant.e.s du secteur culturel autochtone , indique le communiqué de presse qui annonce la création du CACPA .

Si le Collectif compte travailler à favoriser l'accès à certains services et formations souhaitées, il promet aussi d'améliorer la représentation de ses membres devant les gouvernements.

Au Québec, il existe plusieurs organismes régionaux qui représentent différents domaines, en santé, services sociaux, éducation et tourisme, dit Véronique Rankin. On voulait avoir un organisme qui nous représentait.

Le conseil d’administration est composé de 11 personnes : 8 représentants d'organismes et 3 artistes (Catherine Boivin, Manuel Kak’wa Kurtness et Mary Paningajak).

Des dizaines de personnes étaient présentes sur place et en ligne lors de la constitution officielle de l'organisme à but non lucratif (OBNL), jeudi, ce qui illustre déjà l'intérêt qu'il suscite, se réjouit Mme Rankin.