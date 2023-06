La population autochtone continue de croître plus rapidement que la moyenne

Alors que le Canada s'apprête à franchir la barre des 40 millions d'habitants, Statistique Canada montre que le taux de croissance de la population autochtone canadienne demeure plus élevé que la moyenne nationale .

La population autochtone canadienne a ainsi connu une croissance de 9,4 % de 2016 à 2021, tandis que la population non autochtone a augmenté de 5,3 % durant la même période.

Cette augmentation est due principalement à l'accroissement naturel et au changement de déclaration de statut, selon le directeur du centre de démographie de Statistique Canada, Laurent Martel.

L'accroissement naturel serait la principale source d'accroissement de la population inuit.

Quand on regarde la fécondité au Nunavut, où près de 80 % de la population déclare une identité inuk, le taux est de 2,5, voire 2,7 enfants, par femme alors que la fécondité canadienne est à 1,4 enfant par femme, ce qui est plus du double , explique Laurent Martel.

Chez les Premières Nations et les Métis, le changement de déclaration d'identité autochtone serait le principal facteur lié à l'augmentation de la population, selon le directeur du centre de démographie.

Le changement de déclaration d'identité autochtone est un phénomène qui n'est pas nouveau. Quand on regarde d'un recensement à l'autre, on voit des gens qui n'avaient pas déclaré d'identité autochtone, qui décident plus tard de déclarer une identité autochtone , souligne Laurent Martel.

Statistique Canada dénombrait 1,8 million d'Autochtones au recensement de 2021, ce qui représente 5 % de la population du Canada.