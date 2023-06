Moins menacées par les feux, des communautés autochtones incommodées par la fumée

Selon la SOPFEU, le brasier qui sévit depuis le 1er juin près de la communauté crie de Mistissini a fusionné avec trois autres feux. La superficie de l’incendie est désormais de près de 138 000 hectares, mais la communauté crie, située à 780 kilomètres au nord de Montréal, n’est pas menacée.

Le travail se fait sur le terrain avec des pompiers appuyés par des avions-citernes. Une équipe de gestion de feux majeurs est déployée près de Chibougamau, Mistissini, Oujé-Bougoumou et Chapais. Les opérations se poursuivent.

Si la communauté n’est pas menacée par le feu directement, la fumée qui s’en échappe est problématique.

En point de presse, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a d’ailleurs indiqué qu' on a un panache à concentration élevée de particules fines qui va affecter les Terres-cries-de-la-Baie-James, la région nord du Québec et une portion de l’Abitibi-Témiscamingue .

La nation crie de Mistissini a pris des mesures proactives pour préserver la santé de ses membres, compte tenu de la réduction anticipée de la qualité de l’air due aux incendies en cours , a indiqué la nation dans un communiqué. Des masques N95 sont mis gratuitement à disposition des membres.

Cet immense brasier, qui descendait vers la communauté crie d’Oujé-Bougoumou et Chibougamau, a obligé des centaines de personnes à être évacuées le 6 juin. Mais elles sont de retour. Actuellement, il n’y a pas de menace pour la communauté d'Oujé-Bougoumou, mais il est possible de voir de la fumée.

La carte des feux de la SOPFEU montre le nombre d'incendies proches notamment des communautés de Waswanipi et Mistissini. Photo : Capture d'écran de la carte des feux de la SOPFEU le 14 juin 2023

Des particules dangereuses pour les poumons

Si les feux sont situés assez loin et ne sont donc pas menaçants pour Waswanipi , une communauté crie située entre Chapais et Senneterre, il y a de la fumée en raison des feux qui sont plus violents vers Lebel-sur-Quévillon et qui projettent plus de fumée , explique la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras.

En effet, à Lebel-sur-Quévillon, la bataille n’est pas gagnée, cela reste le souci majeur , a précisé François Bonnardel. Deux feux - d’une superficie de 132 000 hectares pou l'un et de plus de 80 000 hectares pour l'autre - ne sont toujours pas maîtrisés. Un autre brasier d’une superficie de 42 500 hectares se trouve au sud-est de Waswanipi.

La cheffe de la nation crie de Waswanipi, Irène Neeposh, a tenu à se faire rassurante en lançant à ses membres qu’il n’y avait pas de danger immédiat , lors de sa plus récente mise au point de la situation. Elle a relevé le haut niveau de fumée, demandant aux gens de rester dans les maisons, en scellant fenêtres et portes pour empêcher à la fumée d’entrer.

Si vous voulez aller dehors, c’est vraiment important de porter un masque N95. Les particules dans les airs sont vraiment dangereuses pour les poumons. Ce n’est pas comme une cigarette, les particules peuvent rester dans les poumons et cela peut causer des dommages permanents à long terme , a-t-elle lancé.

Un couvre-feu est en vigueur de 23 h à 8 h. La route 113 vers Val-d’Or est toujours fermée.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a décidé de poursuivre sa levée partielle de l’interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins forestiers annoncée le 12 juin 2023.

Quatre secteurs sont encore visés par l'interdiction d'accès en forêt, notamment près de Waswanipi et Mistissini. Photo : Ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Des Atikamekw de Wemotaci à la rescousse

Chez les Atikamekw d’Opitciwan, plusieurs feux restent non maîtrisés près de la communauté. À environ 25 kilomètres au nord-ouest, le brasier a déjà brûlé plus de 12 000 hectares.

Une équipe de 31 pompiers forestiers de la France sont sur le terrain. Deux autres feux sont situés au sud d’Opitciwan, mais ils ne sont pas menaçants, car ce sont des espaces où il y a beaucoup d’eaux et les feux vont dans le sens inverse de la communauté , a expliqué Josée Poitras, de la SOPFEU.

Sur le terrain, des Atikamekw de Wemotaci se sont portés volontaires pour combattre les feux de forêt. Ils ont acheté de l’équipement, deux pompes d'eau, et sont partis prêter main-forte sur le terrain.

On se débrouille avec ce qu’on a. On s’est porté volontaire, cela fait plus d’une semaine. On va défendre le territoire et éteindre les feux , a indiqué Dave Petiquay, qui coordonne l'équipe d'une quinzaine de personnes.

Quand on a vu lesimages des familles d'Opitciwan qui pleuraient, on s'est dit : ''on va y aller''. On demande juste de l'aide pour l'essence et la nourriture , a-t-il précisé.

Actuellement, on essaie de protéger une quinzaine de chalets, y'en a un qui a presque passé au feu, on a eu le temps d'intervenir, a-t-il poursuivi.

Trois Atikamekw éteignent un départ de feu pour éviter qu'il ne se propage. Photo : Gracieuseté : Wesley Petiquay

On a commencé avec le premier feu à Wemotaci qui menaçait des chalets, puis après on a monté une équipe pour aller aider des familles en région plus éloignée , a expliqué Wesley Petiquay fait partie de la douzaine d'Atikamekw.

L'équipe est aidée par un pompier volontaire-infirmier innu. On est très prudent, on a des personnes expérimentées qui savent comment réagir et ne pas se mettre en danger. Et on se déplace avec notre savoir-faire. On marche dans ces forêts depuis qu'on est petit , a affirmé Wesley Petiquay.

L'équipe dit avoir parlé avec la SOPFEU. Des Atikamekw d'Opitcian se sont joints à eux et d'autres de Manawan sont en route pour les rejoindre.

C'est la mobilisation atikamekw contre les feux de forêt! a conclu Dave Petiquay.

La SOPFEU surveille aussi de près deux feux près de Wemotaci, qui sont maîtrisés.