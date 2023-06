Deux films autochtones en français soutenus par Téléfilm Canada cette année

Téléfilm Canada a dévoilé lundi les projets autochtones qui seront soutenus dans le cadre de ses programmes de long métrage documentaire et d’aide à la production. Contrairement à l’année dernière , des projets francophones bénéficieront d'une partie de l'enveloppe de 3 millions de dollars.

La documentariste abénakise Kim O’Bomsawin obtiendra un soutien de Téléfilm Canada pour son projet documentaire Ces liens que nous ne voyons pas. Si le sujet du documentaire n’est pas encore connu, il a toutefois été révélé l’année dernière que ce projet de la réalisatrice de Je m’appelle humain obtiendrait également un soutien de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

D'origine innue et italienne, le réalisateur William Mazzoleni Valin verra son premier long métrage de fiction Capitaine obtenir du financement de Téléfilm Canada.

Le cinéaste s'était déjà fait remarquer pour ses courts métrages comme Pow-Wow, présenté à Cannes en 2018, et Le Pigeon, gagnant en 2019 du Prix du public du Festival du film international de l'Abitibi-Témiscamingue.

William Mazzoleni Valin a assuré la réalisation de la version audio du livre Nish : le Nord et le Sud d'Isabelle Picard, qui est disponible sur OHdio. Son moyen métrage documentaire Sur les traces d'Anachnid est sur l'EXTRA d'ICI Tou.tv  (Nouvelle fenêtre) .

De l'aide quatre projets autochtones en anglais

Téléfilm Canada a également annoncé le financement de quatre projets autochtones en anglais, tels que le drame Aberdeen (auparavant Treaty Days) d'Eva Thomas et Ryan Wilson ainsi que le documentaire Rite of Passage d'Eliza Knockwood

Le réalisateur inuk Zacharias Kunuk figure aussi parmi la liste des cinéastes soutenus cette année pour son projet Uiksaringitara (Wrong Husband).

Le cinéaste inuk Zacharias Kunuk Photo : La Presse canadienne / Michelle Siu

Zacharias Kunuk est connu pour son œuvre Atanarjuat, la légende de l'homme rapide, sorti en 2002. Le film, considéré comme le premier long métrage entièrement écrit, réalisé et interprété en inuktitut, avait reçu la Caméra d’or, prix décerné à un premier film, lors du Festival de Cannes, en plus de se voir décerner six prix Génie (aujourd'hui prix Écrans canadiens), dont celui du meilleur film.

Plus récemment, Zacharias Kunuk a brillé à l'international avec son court métrage animé Angakusajaujuq: The Shaman's Apprentice.

Une esquisse de préproduction du film « Qaqsoss naka Wahuntsis » Photo : Courtoisie de Tara Audibert

Place à l'animation

Le projet d'animation Qaqsoss naka Wahuntsis (Le renard et le démon en wolastoqey) de Tara Audibert complète la liste.

Dans ce film, une renarde fuit ses problèmes en s'aventurant dans une forêt sombre. Elle y rencontre un petit démon qui lui pose bien des ennuis. Elle réalisera que le petit démon est son seul ami, et que lui-même bat ses propres démons.

C'est non seulement une histoire sur vivre avec une maladie mentale, mais aussi sur vivre avec quelqu'un qui souffre de maladie mentale , souligne la cinéaste wolastoqey, qui souhaite également faire écho au phénomène de traumatisme transgénérationnel.

Si ce film s'adresse à tous les âges, il demeure un film d'horreur, selon Tara Audibert qui cite d'ailleurs le réalisateur américain Tim Burton comme une de ses principales inspirations.

En bénéficiant de cette subvention, la réalisatrice espère à son tour pouvoir marquer les esprits.

« J'espère que je pourrai inspirer d'autres créateurs autochtones à faire de l'animation, parce que c'est un domaine avec très peu d'Autochtones. » — Une citation de Tara Audibert, réalisatrice de « Qaqsoss naka Wahuntsis »

La réalisatrice se réjouit par ailleurs que Téléfilm Canada sorte un peu de sa zone de confort en soutenant un film animé, quelque chose de relativement rare, aurait admis l'organisme à la cinéaste.