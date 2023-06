Un joueur autochtone des Panthers assiste à la naissance de son fils pendant la finale

Le joueur âgé de 29 ans est devenu père il y a quelques jours, alors que sa conjointe Ryian a donné naissance le 4 juin à un garçon nommé Kai.

Ryian a commencé le travail d'accouchement pendant que débutait la première partie de la finale de la Coupe Stanley. C'est l'entraineur Paul Maurice qui a annoncé la nouvelle à Brandon Montur.

Selon Paul Maurice, le jeune joueur n'a pas beaucoup de temps de repos cette semaine, entre participer à la finale et devenir père pour la première fois.

Monty est tout un spécimen. Il peut supporter un peu de fatigue. C'est un bon moyen pour lui de s'habituer à devenir père, non? dit celui qui est père de trois enfants.

Direction la maison

Brandon Montur a quitté Las Vegas dans la nuit du dimanche 4 juin vers 2 h, peu de temps après la fin du premier match de la finale de la LNH , pour se rendre chez lui, en Floride, à bord d'un jet privé. Il est arrivé à temps pour la naissance.

Le joueur des Panthers est arrivé à Boca Raton vers 6 h 30, quelques heures avant la naissance de son fils, vers midi. Il a toutefois dû retourner à Las Vegas dans la journée même, en soirée.

Le premier enfant de Brandon Monture, Kai, est né après le premier match de la finale de la Coupe Stanley. Photo : facebook.com/NHLPA

Brandon Montur a joué un temps de 26:13 pendant le second match de la finale, soit plus que n'importe quel joueur des deux équipes.

J'ai essayé d'arriver le plus vite possible. Heureusement que j'étais là pour tout et que j'ai pu vivre l'expérience avec ma conjointe , dit le nouveau papa, en se remémorant son voyage éclair.

Le soutien de la communauté

Les Panthers ont les yeux rivés sur la coupe, avec Brandon Montour et Carter Verhaeghe, natif de Waterdown, en Ontario, tous deux joueurs vedettes de l'équipe.

Les Six Nations de Grand River en Ontario, où Brandon Montur a grandi en partie, organisent des soirées communautaires pour encourager les Panthers. Une soirée a été organisée samedi dernier au Gathering Place by the Grand.

La tante de Brandon Montour, Jaime Lynne Montour, a dit à CBC Hamilton qu'elle regarde son neveu jouer depuis qu'il est enfant. Elle a confié que voir son neveu jouer pour la Coupe Stanley lui semblait être quelque chose de grand .

Vous entendez des gens à travers le pays, à travers l'île de la Tortue, qui connaissent notre nom? De voir notre nom de famille sous les projecteurs comme ça? Je sais pertinemment que les ancêtres sont fiers après ça , se réjouit Jaime Lynne Montour.

D'après un texte de Cara Nickerson, de CBC Hamilton.