La guérison des femmes autochtones au cœur de la 9e Marche de l’esprit

La 9e Marche de l’esprit s’est tenue samedi à Montréal. Cette marche, qui sert à la fois de levée de fonds et d'événement de guérison, aura permis de souligner à nouveau les défis auxquels de nombreuses Autochtones font face.

Les participants se sont rassemblés sur le mont Royal pour ensuite effectuer une marche d’environ 2,5 kilomètres. Pour l’instant, le Foyer des femmes autochtones de Montréal, qui organise l’événement, a amassé environ 40 000 $, sur un objectif de 70 000 $. L'année dernière, l'organisme avait réussi à récolter 60 000 $.

Existant depuis plus de 30 ans, le Foyer des femmes autochtones de Montréal est un refuge visant à venir en aide aux femmes autochtones dans le besoin (et à leurs enfants) en leur offrant des services de première ligne.

Une retraite en nature comme exercice de réconciliation

Avec l’argent amassé, le but de l’organisme est de fournir, pour un deuxième été consécutif, cinq jours de retraite en nature pour certaines femmes du refuge. Durant cette retraite, les femmes du refuge et leurs enfants participeront à des cérémonies de la suerie, à des ateliers et à plein d’autres activités.

Chez les femmes, je constate une flamme intérieure qui a besoin d’être rallumée. L’esprit est encore là, mais je sens parfois que les circonstances de vie font en sorte que cette flamme semble ignorée , souligne Lynn Skawennati Jacobs, qui sera à la tête de la retraite en nature.

Pour la directrice du Foyer, Nakuset, cette retraite représente un exercice de réconciliation .

Nakuset est directrice du Foyer des femmes autochtones de Montréal. Photo : Paula Dayan-Perez/CBC

L’argent amassé par l’organisme servira également à financer d’autres projets de l’organisme. Nakuset affirme que, à partir d’août, le Foyer des femmes autochtones de Montréal accueillera un centre de pédiatrie sociale et un projet de 23 logements destinés aux femmes, une fois qu’elles auront retrouvé une stabilité.

Marcher pour montrer son soutien

Cet événement, selon ses organisateurs, ne se limite pas à une levée de fonds, mais il est également une réelle démonstration de soutien envers les femmes autochtones.

Les femmes qui viennent au refuge ont des temps extrêmement difficiles. Elles quittent leur communauté pour venir en ville. Elles essaient de trouver des solutions à leurs problèmes. Elles luttent contre le racisme systémique et la discrimination , signale Nakuset.

« C’est comme si elles avaient une avalanche de problèmes à affronter et qu’elles n’ont jamais la chance de juste s’arrêter et respirer. » — Une citation de Nakuset, directrice du Foyer des femmes autochtones de Montréal

Pour l’aîné mohawk Otsitsaken:ra Patton, cet événement est avant tout un rassemblement intergénérationnel de personnes autochtones souhaitant embrasser les identités culturelles tues par les pensionnats et l’emprise coloniale.

L'aîné mohawk Otsitsaken:ra Patton a prononcé une allocution lors de l'événement. Photo : Paula Dayan-Perez/CBC

Nous avons des identités blessées, des âmes blessées… et lorsqu’on n’a pas d’identité solide, il y a un manque dans notre cœur , juge-t-il.

Selon lui, cette retraite est une belle occasion de pouvoir se reconnecter avec ses racines et de guérir en tant que communauté. Il précise ainsi qu'une guérison spirituelle apparaît en partageant des histoires, des chansons et une langue commune.

D'après un texte de CBC News, avec des informations de Paula Dayan-Perez.