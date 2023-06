Elisabeth St-Gelais, une soprano innue de l’air du temps

Moins d’un mois après avoir été nommée Révélation Radio-Canada , la soprano innue Elisabeth St-Gelais a reçu, lundi, le prestigieux Prix d’Europe . Ce prix, le 111e cette année, est assorti d’une bourse de 50 000 $, qui servira à payer les frais d’étude et de perfectionnement à l’étranger.

Je suis vraiment, vraiment reconnaissante de mon prix et je vais l’utiliser à bon escient , promet celle qui, grâce à ce prix, passera une partie de l'été à Florence, en Italie, afin d’apprendre le bel canto.

Une compétition relevée

Ayant d’abord chanté pendant 70 minutes contre 39 autres personnes pour les demi-finales, Elisabeth St-Gelais s’est retrouvée en finale contre 9 concurrents, épreuve au cours de laquelle elle devait chanter pendant 40 minutes.

C’est en interprétant, entre autres, du Berlioz, du Tchaïkovski et du Menotti que cette admiratrice de l’époque romantique a réussi à séduire le jury du prix. La soprano innue a par ailleurs chanté une pièce de Barbara Assiginaak, compositrice anishnabe d’Odawa.

Elisabeth St-Gelais Photo : Radio-Canada

Créé en 1911 par l’Académie de musique du Québec, le Prix d’Europe est, contrairement à ce que suggère son nom, un prix visant à soutenir les jeunes musiciens québécois. Wilfrid Pelletier, Valérie Milot et Charles Richard-Hamelin font partie des anciens lauréats.

Le pianiste Zhan Hong Xiao et le violoncelliste Bruno Tobon ont obtenu respectivement le deuxième et le troisième prix, et reçoivent donc chacun 5000 $.

Une année chargée

Elisabeth St-Gelais a garni sa feuille de route dans la dernière année. Quelques mois après avoir reçu le prix d’art vocal Wirth de l’Université McGill (en mars 2022), elle a fait ses débuts européens au Berlin Opera Academy. Elle s'est ensuite lancée dans une série de prestations à travers le Canada.

Durant cette période, elle a multiplié les récompenses, et reçu notamment le Grand Prix (19-30 ans) du Concours de musique du Canada-Canimex et le premier prix (26-30 ans) du Festival Classival.

En mars 2023, elle a été nommée au Conseil québécois de la musique. Le mois suivant, elle a terminé sa maîtrise en musique à l’Université McGill, université où elle a également effectué son baccalauréat.

D’ailleurs, la soprano confiera que c’est la conciliation études-travail qu’elle aura trouvé le plus difficile durant la dernière année.

C’est fini les études, on travaille maintenant! , lance Elisabeth St-Gelais.

Mais alors, comment est-elle restée concentrée avec une année aussi chargée? Avoir une bonne équipe, être bien entourée. C’est ces personnes qui m’aident à travailler les choses qui se doivent d’être travaillées , répond-elle du tac au tac.

Plus de ressources pour les Autochtones

Elisabeth St-Gelais ne pense pas que, de nos jours, il soit particulièrement difficile pour des Autochtones d’intégrer le domaine de l’opéra et de la musique classique. Elle nuance toutefois ses propos.

C’est grâce à l’air du temps. C’est parce qu’on est à l’ère de la réconciliation que les ressources sont plus accessibles, qu’on arrive à rejoindre d’autres artistes autochtones du Canada, souligne-t-elle.

« C’est grâce à la réconciliation que c’est plus facile. » — Une citation de Elisabeth St-Gelais, soprano innue

Par ailleurs, Elisabeth St-Gelais est catégorique : jamais elle n’a vécu d’exclusion dans son domaine, d’une manière ou d’une autre, du fait d'être autochtone.