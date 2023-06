Dépôt d’un projet de loi à Québec sur la sécurisation culturelle en santé

Le personnel du réseau de la santé aura désormais l'obligation de tenir compte des réalités culturelles et historiques des Autochtones dans toute interaction avec eux.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a présenté vendredi le projet de loi 32 instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux .

La future loi prévoit que tout établissement du réseau de la santé et des services sociaux sera assujetti à l'obligation d'adopter une approche de sécurisation culturelle envers les Autochtones.

Cette approche consiste à tenir compte de leurs réalités culturelles et historiques dans toute interaction avec eux, explique-t-on. Le projet de loi oblige en ce sens tout établissement à adopter des pratiques sécurisantes.

Ces pratiques consistent notamment à considérer les réalités culturelles et historiques des Autochtones, à favoriser le partenariat avec eux et à être accueillant et inclusif à leur égard.

Le gouvernement pourra également prescrire par règlement les conditions et les modalités permettant l'exercice, par des Autochtones, de certaines activités professionnelles réservées en vertu du Code des professions.

L'objectif est notamment de favoriser l'accès des Autochtones aux services professionnels en santé mentale, et favoriser le caractère culturellement sécurisant de ces services, peut-on lire dans le projet de loi.