L’aide aux sinistrés des feux de forêt au Québec ira aussi aux Autochtones

C’est ce qui ressort des données gouvernementales fournies à Espaces autochtones en marge de l’annonce. En tout, sept communautés autochtones du Québec comptent quelque 2500 personnes évacuées. Si l’on ajoute les Autochtones vivant en milieu urbain, cela représente 3000 personnes autochtones évacuées sur un total de 13 520 au Québec.

L’aide de 1500 $ annoncée aujourd’hui sera accordée par résidence principale évacuée sur recommandation ou ordre d’une autorité compétente , indique le communiqué de presse du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Un peu plus compliqué pour les Autochtones

Pour ce qui est de l'aide aux Autochtones, c'est un peu compliqué, car c'est de juridiction fédérale, mais nous voulons être sûrs qu'ils auront droit à la même aide , a déclaré le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ian Lafrenière.

M. Lafrenière indique avoir parlé aujourd'hui avec son homologue à Ottawa, Patty Hajdu. « Elle m'a confirmé que les membres des Premières Nations ne seront pas laissés de côté ». Dans le cas des Autochtones, la somme sera versée par l'entremise du ministère fédéral Services aux Autochtones Canada.

L'aide au sinistrés sera versée au Québec à chaque propriétaire d'une résidence principale évacuée. Mais qu'en est-il par exemple d'un Cri de Mistissini qui a perdu son camp de chasse qui fait bien souvent office de résidence principale, a questionné un journaliste lors de la conférence de presse? Pour l'instant, on combat les feux, des gens ont été évacués, mais on regardera cela ensuite avec le gouvernement fédéral , a répondu le ministre Lafrenière.

C’est tellement triste. Il y a tant de forêts détruites et on ne sait pas combien de camps, de chalets ont été détruits. Cela va avoir un impact sur notre mode de vie cri. C’est une perte de culture. On est chasseurs, trappeurs, on sait ce qui disparaît, c’est aussi notre culture. C’est une lourde perte , avait confié à Espaces autochtones, plus tôt cette semaine, Allan Saganash, un aîné cri de Waswanipi.

Espoirs et déception sur le front des incendies

Lors de la conférence de presse, le gouvernement a fait le point sur l'état de la situation. À l'est, la situation est stable ce qui permettra de rouvrir la ligne de chemin de fer ers Schefferville la semaine prochaine. C'est cette ligne qui permet d'approvisionner les communautés naskapie de Kawawachikamach et innue de Matimekush - Lac-John.

Le train Tshiuetin, qui relie Sept-Îles à Schefferville Photo : Louis Moulin

Au centre et à l'ouest du Québec, la situation est jugée stable . Le feu 334 est toujours à 15 km de Chibougamau, mais la pluie attendue lundi pourrait aider les combattants du feu dont le nombre devrait augmenter significativement lundi avec l'arrivée de renforts européens et américains.

Mauvaise nouvelle par contre pour les défenseurs du caribou, le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé à l’Assemblée nationale que la stratégie de protection du caribou, qui devait être présentée au cours des prochains jours, sera revue pour tenir compte des conséquences des feux de forêt qui font rage.