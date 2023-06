Comment et où célébrer la Journée nationale des peuples autochtones?

Le 21 juin, c’est la Journée nationale des peuples autochtones, qui marque aussi le solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. Tour d’horizon non exhaustif des événements au programme.

Montréal et ses environs

À midi, le 21 juin, une cérémonie publique se tiendra au quai de l’Horloge avec feux du jour, chants, palabres et danses. L'événement sera présidé par des aînés de la nation mohawk et inclura une prestation du chanteur innu Shauit, qui se produira également en après-midi au square Cabot dans un autre événement.

Direction, ensuite, du square Cabot pour un spectacle gratuit prévu entre 15 h et 19 h, le 21 juin, où se produira Beatrice Deer, une auteure-compositrice-interprète moitié inuk, moitié mohawk, qui a sorti six albums studio, dont son plus récent, Shifting.

Aussi à l'affiche au square Cabot, le groupe de chanteurs pow-wow d'Oka, les Buffalo Hat Singers, ainsi que Cris Derksen, une violoncelliste et compositrice finaliste aux prix Juno.

Entre les univers traditionnels et contemporains, cette native du nord de l’Alberta puise dans sa formation classique, ses racines autochtones et l’électronique pour composer une musique singulière.

À découvrir aussi : Shauit, Scott Sinquah et Mattmac lors de cet événement présenté par POP Montréal, Nakuset et Le foyer pour femmes autochtones de Montréal, ainsi que par l'organisme Résilience Montréal.

Dans ses compositions, Cris Derksen navigue entre différents univers musicaux. Photo : Tanja-Tizia Burdi)

À l'auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ) à Montréal, l’auteur-interprète wendat Jocelyn Sioui se produira le 20 juin à 19 h dans Frétillant et agile, un conte qu'il a inventé autour du personnage d'Auhaïtsic, improbable héros wendat.

Comment cet illustre inconnu, qui inspire la méfiance parmi les siens, parvient-il à sauver sa nation de l’extinction et à changer le cours de l’Histoire? , lit-on dans le programme.

Également marionnettiste, Jocelyn Sioui promet de sortir de l’ombre des personnages colorés, plus grands que nature . Il sera accompagné des musiciens Luzio Altobelli et Bertil Shulrabe.

L'événement proposé par Terres en vue est offert gratuitement en réservant sa place sur ce lien  (Nouvelle fenêtre) .

L'auteur wendat Jocelyn Sioui Photo : Gracieuseté : En juin: Je lis autochtone

À Verdun, l'organisme Montréal autochtone offrira des concerts et des activités familiales dès 13 h au parc Arthur-Therrien. Les prestations musicales débuteront à 17 h avec Moe Clark et son groupe, suivis des musiciens jazz de Backwater Township, puis des chanteuses de gorge Nina et Sierra Segalowitz à 19 h, selon l'événement Facebook.

À Joliette, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière proposera son événement annuel Waskapitan, célébrons les peuples autochtones avec des artistes autochtones et un défilé en habits traditionnels visant à mettre en lumière des projets de réappropriation culturelle réalisés avec les jeunes Autochtones de Lanaudière, ainsi que de la nourriture et de l'artisanat traditionnels .

Il ne faudra pas manquer le concert de la soprano innue Elisabeth St-Gelais, au Musée d'art à 14 h 30. Cette étoile montante de la scène lyrique, dont l'aura est déjà internationale, est la Révélation Radio-Canada 2023-2024.

La chanteuse lyrique Elisabeth St-Gelais Photo : Radio-Canada

Aussi au programme : l'auteure-compositrice-interprète de Wemotaci Laura Niquay, qui a décroché le Félix de l'artiste autochtone de l'année, ainsi que l'artiste Karen Pinette-Fontaine, alias Kanen, originaire de la communauté innue d'Uashat mak Mani-utenam. L'événement annonce la présence de Nina Segalowitz, chanteuse inuk connue en chant de gorge, et de Black Bear Singers, un groupe de tambours de Manawan.

Côte-Saint-Luc, en banlieue de Montréal, soulignera la Journée nationale des peuples autochtones avec les Buffalo Hat Singers et un spectacle de tambours et de feu, au centre communautaire et aquatique entre 17 h et 18 h 30.

En diffusion

Concocté par Elisapie Isaac, le spectacle télévisé Le grand solstice réunira cette année des prestations de Florent Vollant et de son fils Mathieu McKenzie au parc La Fontaine, Soleil Launière et Shawnee Kish dans le Vieux-Port, Kanen et Laura Niquay à la Biosphère, mais aussi Joseph Sarenhes et Valaire au planchodrome Van Horne, et enfin Elisapie avec le groupe Milk & Bone au studio Nomad.

L'émission spéciale sera diffusée le 19 juin à 20 h sur ICI ARTV et APTN, puis le 21 juin à 20 h sur ICI TÉLÉ, Télé-Québec, APTN et ICI MUSIQUE. L'enregistrement sera disponible sur ICI TOU.TV, Radio-Canada OHdio et APTN lumi dès le lendemain.