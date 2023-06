Les aînés atikamekw particulièrement touchés par l’évacuation à Roberval

C'est notamment le cas de Francine Mequish qui travaille à la Maison des aînés de la communauté d'Opitciwan qui a accompagné sa mère dans l'évacuation.

Pour Francine Mequish, l'évacuation s'est produite très rapidement et dans un moment déjà difficile.

Ma belle-mère vient de perdre son mari qui vivait en CHSLD à La Tuque. Je suis fatigué depuis le décès de mon beau-père , explique t-elle.

La mère de Francine Mequish fait partie des évacués d'Opitciwan. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

La situation est d'autant plus complexe puisque sa mère est atteinte de surdité, elles est muette et sa vision est déficiente.

Ma mère se demandait ce qui se passe, mais c'était difficile de lui expliquer vu sa condition médicale. Normalement, on lui parle avec la vue. On a dû trouver un moyen de lui expliquer qu'il y avait des feux de forêt, alors on a utilisé un briquet , dit Francine Mequish.

L'Hôtel Château Roberval accueille des réfugiés de la communauté d'Opitciwan. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

Cette évacuation est également source de désorientation pour sa mère.

Elle connaît son environnement normalement. Elle m'a demandé tantôt si on va rester, je lui ai dit oui et elle me disait qu'elle voulait aller à sa maison des aînés , dit-elle.

Plus de détails suivront