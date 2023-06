À Pessamit, le souvenir des feux noirs de 1991 renaît

Aline Rock était en formation pour devenir infirmière lors de l'évacuation de Pessamit en 1991. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

J’avais acheté un beau gilet Vuarnet blanc. Puis des cendres ont commencé à tomber, il était couvert de taches noires , se souvient Rita Bacon, qui avait 28 ans à l’époque.

Il faisait chaud , le ciel était noir , on aurait dit qu’il faisait nuit en plein après-midi , c’était une pluie de cendres , j’avais jamais vu un après-midi aussi orange… puis les lampadaires se sont allumés, pensant qu’il faisait nuit…

Par moment, le ciel était même orangé lors des feux de forêt de 1991. (Photo d'archives) Photo : Sopfeu

Les souvenirs sont encore frais dans la tête de ces Pessamiulnuat qui, aujourd’hui, sont fiers de pouvoir rendre la pareille à leurs amis, cousins, frères, sœurs, de Mani-utenam.

Adèle Bacon-Washish devait se rendre à un mariage à Sept-Îles. C’est là-bas que sa famille a appris l’ordre d’évacuation de leur communauté, située 300 kilomètres plus à l’ouest, sur la Côte-Nord.

Adèle Bacon Washish allait à un mariage lorsque l'ordre d'évacuation a été donné en 1991. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Rendus à Baie-Trinité, la Sûreté du Québec nous a arrêtés, nous disant qu’on ne pouvait plus passer. On devait chercher nos enfants ! Alors on a pu retourner à Pessamit , raconte-t-elle.

Sur place, des autobus attendaient que les évacués embarquent. Direction Uashat mak Mani-utenam à l'est et Essipit, à l’ouest.

Adèle et Rita sont restées sur place, prêter main-forte au personnel de soutien : la garde côtière, les pompiers, les gens du conseil de bande… Finalement, une poignée de personnes est restée à Pessamit, dont deux enfants seulement.

On s’occupait des chiens que les évacués n’avaient pas pu emmener, on avait réquisitionné la nourriture du magasin Northern de l’époque , racontent les deux sœurs.

Dans le ciel, des hélicoptères survolaient la communauté. On aurait dit que c’était la guerre ! , se rappelle Rita.

Bibiane Bacon, la sœur d’Adèle et Rita, les a trouvées chanceuses de pouvoir rester chez elles. Moi je ne voulais pas partir. Je suis née à Pessamit, chez ma grand-mère , dit-elle.

Bibiane Bacon aurait aimé pouvoir rester à Pessamit en 1991. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Elle et ses deux filles, dont un nouveau-né d’un an, ont dû s’installer à l’hôtel, car personne ne pouvait les héberger aux Escoumins. C’était pas les vacances dont j’avais rêvé ! , lance-t-elle en riant doucement.

Sandra Rock, âgée de 28 ans à l’époque, ne voulait pas partir non plus. Beaucoup de gens nous ont fait peur. Ils nous disaient que la police allait venir nous chercher de force dans nos maisons. Alors on est parti à Uashat , dit-elle.

« On n’est pas bien ailleurs… c’est toujours un peu l’inconnu. » — Une citation de Sandra Rock

Sandra Rock se souvient avoir eu peur que la police vienne les forcer à partir de Pessamit. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

À Uashat, elle a pu rester avec sa famille chez une certaine Léonie Fontaine. Elle leur avait alors prêté une roulotte, juste à côté de sa maison. C’était rassurant d’être chez quelqu’un. On est resté huit jours. Mais on était contents de rentrer à la maison , ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, Léonie Fontaine est décédée, mais plusieurs années durant, elle a continué à garder contact avec la famille Rock et se rendait de temps en temps à Pessamit.

Des liens se sont créés cette année-là. Comme le rappelle Kim Picard. À l’époque, ses parents étaient accueillis chez des inconnus, Françoise et André Fontaine. Les deux familles sont devenues amies. Tellement, que les Fontaine sont désormais hébergés par les Picard, à Pessamit. Encore un retour d’ascenseur que les Innus trouvent bien naturel.

« J’admire l’entraide qui existe à l’intérieur de nos nations. C’est une valeur qu’on a héritée de nos ancêtres et qui se perpétue encore de nos jours. » — Une citation de Kim Picard

Aline Rock, elle, était étudiante infirmière et effectuait son stage au centre de santé de Pessamit. Elle a aidé à la mise en place du plan d’évacuation. Sa famille a été divisée : ses parents et sa fille ont été relocalisés à Uashat. Son conjoint était parti combattre le feu et elle, elle s’est rendue à Essipit.

La ville de Baie-Comeau et ses alentours étaient plongés dans le noir en plein après-midi. (Photo d'archives) Photo : Sopfeu

Finalement, elle a pu rejoindre sa fille de six ans à Uashat. On a roulé sur la 138 qui était déserte. Je ne me rappelle pas avoir eu peur, même si on était entouré de boucane , raconte-t-elle, alors que son conjoint se prépare à faire une petite prière dans la salle communautaire.

Paul-André Vollant-Fontaine avait six ans quand le feu a éclaté. Lui aussi garde des souvenirs parfois précis de cette période. Je savais qu’il y avait un incendie, on voyait la fumée, mais ça ne m’inquiétait pas , dit-il.

Plus de 30 ans après, c'est au tour des gens de Pessamit d'accueillir ceux de Uashat mak Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

En voyage avec son père à Québec, il se souvient des images qui défilent dans le poste de télévision, annonçant l’évacuation imminente de sa communauté. On voulait rejoindre ma mère, même si mes parents étaient séparés et que mon père avait une nouvelle conjointe , explique-t-il encore.

Mais c’est aux Escoumins que le jeune Paul-André a atterri. J’ai dû rester avec ma belle-mère durant deux semaines. Une chance qu’on s’entendait bien, mais je me suis beaucoup ennuyé de mes parents , raconte-t-il.

Son père était en effet parti aider les combattants du feu, sa mère était restée à Pessamit.

« Je cherchais ma grand-mère, ma tante. Je me sentais seul et abandonné. » — Une citation de Paul-André Vollant-Fontaine

Il se souvient de ces militaires qui lui ont fait goûter pour la première fois de la nourriture de camping.

À son retour, Bibiane s’est emparée d’un long tuyau d’arrosage et a commencé à nettoyer les murs extérieurs de sa maison couverts de cendres. Tout était à nettoyer dans la communauté.