Quand une joueuse de tambour de pow-pow remplace le chef d’orchestre

Je suis une fervente partisane du fait que nous racontions nos propres histoires. C'est donc pour moi une façon de raconter notre histoire que d’inclure de vrais artistes traditionnels autochtones dans de la musique classique , confie la musicienne crie originaire de la Première Nation de North Tallcree, à 500 kilomètres au nord d'Edmonton.

Au centre du spectacle qui se produira à Moncton, Saint John et Fredericton cette semaine, on trouve six chanteurs du groupe de pow-wow Chippewa Travelers. Le tambour de Cris Derksen dirigera en grande partie l'orchestre symphonique, à la place du chef d'orchestre.

« Il était temps pour nous de commencer à écouter les battements de cœur des peuples autochtones. » — Une citation de Cris Derksen

Celle qui a reçu une formation de violoncelliste cherchait un moyen de mélanger les sons de la musique classique avec la musique traditionnelle autochtone.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En 2015, elle a créé l'album Orchestral Powwow, après avoir reçu la permission de chaque gardien de tambour des groupes de pow-wow d'utiliser leur travail. Elle a par la suite reçu une nomination au prix Juno dans la catégorie de l'album instrumental de l’année.

Un projet transformateur

Il n'y a pas beaucoup d'artistes autochtones dans le domaine de la musique classique, alors amener le pow-wow dans un espace aussi blanc est vraiment transformateur, je pense , a déclaré la musicienne autochtone.

Selon la directrice musicale de Symphonie Nouveau-Brunswick, Mélanie Léonard, le travail de Cris Derksen apporte une nouvelle perspective et un nouveau son.

« Ce sera une expérience musicale très excitante, puissante et profonde. » — Une citation de Mélanie Léonard, directrice musicale de Symphonie Nouveau-Brunswick

Mme Léonard indique qu'elle dirigera quelques morceaux, mais qu’en grande partie la symphonie suivra le rythme du tambour. C'est une façon différente de travailler et d'aborder la musique.

Cela demande aux musiciens de vraiment écouter, de se rassembler autour du tambour et de vraiment travailler en synergie avec l'ensemble du groupe.

Cris Derksen travaille actuellement sur une commande avec l’Orchestre symphonique de Montréal pour une première prévue en septembre.

D'après un texte de Oscar Baker III, CBC News.