Élargissement de l’aide pour les proches d’Autochtones disparus ou assassinés

Ottawa annonce l'octroi de 95,8 M$ sur cinq ans pour soutenir les proches d'Autochtones disparus ou assassinés et les survivants d'actes criminels. Les hommes et les garçons pourront désormais avoir accès à ces services, et pas uniquement les femmes.

Eux aussi ont été et sont encore victimes d'abus, a résumé le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lors de l'annonce.

La somme prévoit aussi un financement permanent de 20,4 millions dollars pour soutenir les organismes d'aide sur le terrain.

Le tiers du budget financera les unités de liaison pour l’information à l’intention des familles;

Un autre tiers de l’enveloppe ira à des organismes de soutien aux victimes qui sont dirigés par des Autochtones;

Le reste de la somme sera versé à des initiatives de soutien communautaire et de guérison pour les familles.

Pour Hilda Anderson-Pyrz, présidente du Cercle national des familles et des survivants, il s'agit d' un pas important dans la bonne direction . Elle souligne toutefois qu'il faudra plus de financement pour s'attaquer au racisme systémique et fournir les appuis requis sur le terrain .

La présidente du Cercle national des familles et des survivants, Hilda Anderson-Pyrz. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L'argent reçu pourrait notamment servir à monter une équipe juridique pour améliorer l'accès à la justice pour les survivants d'actes criminels ou les proches de personnes disparues ou assassinées.