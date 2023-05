Les avocats du Manitoba devront suivre un cours sur la culture autochtone

Les avocats du Manitoba devront dès cet automne suivre une formation obligatoire sur les droits et l'histoire des Autochtones dans le cadre d'une nouvelle exigence du Barreau du Manitoba.

La formation unique et obligatoire est une nouvelle exigence du Barreau, qui réglemente la profession juridique dans la province, pour s'assurer que tous les avocats du Manitoba ont une base de connaissances commune sur les questions autochtones, résume Me Alissa Schacter, responsable des dossiers de l’équité et des politiques au Barreau du Manitoba.

Le barreau estime que cette formation est une question de compétence, a-t-elle ajouté.

Les avocats doivent avoir cette compréhension de l'endroit où nous vivons, de son histoire et des personnes qui y vivaient avant le contact avec les Européens, afin d'être en mesure d'aider leurs clients et de les représenter efficacement , dit-elle.

« C'est donc en partie une question de confiance du public envers le système judiciaire, la profession et l'administration de la justice. » — Une citation de Me Alissa Schacter, Barreau du Manitoba.

Cette exigence fait suite à l'appel à l'action 27 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui demande aux barreaux du Canada de veiller à ce que les avocats reçoivent une formation appropriée sur l'histoire et la culture autochtones.

Le projet était en chantier depuis 2021, lorsque le barreau a créé son comité consultatif autochtone.

Tous les avocats du Manitoba seront tenus de suivre ce cours, quel que soit leur domaine de pratique, souligne la vice-présidente du comité Me Jessica Saunders. Quiconque marche sur cette terre devrait connaître son histoire , a déclaré Saunders, qui est membre de la nation crie d'Opaskwayak.

Le cours sera lancé le 1er octobre pour les membres du Barreau du Manitoba, qui auront alors 18 mois pour le suivre. Les avocats qui refusent de se conformer pourraient faire face à des mesures disciplinaires, mais Me Schacter mentionne que la réponse jusqu'à présent a été positive et qu'elle ne pense pas que le Barreau devra en arriver là.

Contenu du cours

La formation requise par le Barreau du Manitoba s’intitule The Path. Il s'agit d'un cours en ligne qui enseigne la compétence culturelle autochtone au moyen d'une série de modules.

Il a été conçu en 2018 et vise à donner aux gens un large aperçu de l'histoire et de la culture canadienne d'un point de vue autochtone, de même que de la vision du monde et des enjeux contemporains autochtones, a déclaré Jennifer David, consultante principale du groupe NVision Insight, qui a développé cette formation.

C'est vraiment destiné à tout Canadien travaillant dans n'importe quel secteur , ajoute-t-elle.

Comment pouvons-nous restaurer des relations entre deux parties lorsque l'une des parties ne sait presque rien sur l'autre, ou lorsque ce qu'elle sait, ce sont des idées fausses, des stéréotypes, des attitudes racistes et des tropes? se questionne-t-elle.

« L'éducation est la toute première étape. » — Une citation de Jennifer David, consultante principale du groupe NVision

Créer de meilleures relations

Cette formation pourrait aider les avocats à établir de meilleures relations avec leurs clients autochtones et, par conséquent, à mieux représenter ces derniers devant les tribunaux, selon Christopher Gamby de la Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba.

Parfois, s'il y a des choses qui se perdent dans la traduction ou s'il y a peut-être quelque chose dont nous ne sommes pas conscients culturellement , dit-il

« S'il y a un tel angle mort, cela peut évidemment créer des problèmes et peut-être même nous rendre moins aptes à représenter notre client de façon aussi efficace que nous pourrions l'être autrement. » — Une citation de Christopher Gamby de la Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba .

Selon lui, les membres de son association sont généralement heureux de suivre le cours.

Les barreaux de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon ont également rendu obligatoire la formation sur les compétences culturelles autochtones pour leurs membres, mais cela ne s'est pas toujours fait sans réticences. En parallèle, des facultés de droit comme celle de l'Université du Manitoba rendent déjà obligatoires de tels cours pour l'obtention de leur diplôme.

L'éducation des avocats sur les questions autochtones est encore un concept relativement nouveau, de sorte que les barreaux peuvent jouer un rôle important pour combler cette lacune dans les connaissances, raconte Marc Kruse, coordonnateur des études juridiques autochtones à l'Université du Manitoba. Je pense que cela aidera à mieux comprendre les lacunes du système de justice vis-à-vis des Autochtones.

D'après un article de Sarah Petz de CBC News.