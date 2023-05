Kanesatake : soupçons de fraude sur fond de déchirement politique

Derrière les crises environnementale et sociale qui secouent Kanesatake, une guerre intestine continue de déchirer le conseil de bande dirigé par Victor Bonspille. La situation s’est envenimée davantage jeudi matin, lorsque des policiers de la Sûreté du Québec ont débarqué dans les bureaux du conseil de bande et des services de santé pour y mener des perquisitions .

L’intervention s’inscrit dans une enquête pour fraude visant l’ancien grand chef Serge Otsi Simon, qui a mené le conseil de bande de 2011 à 2021. Aussitôt que Victor Bonspille lui a succédé, il a entrepris des démarches pour examiner l’attribution des fonds alloués pour la gestion de la COVID-19 dans la communauté. Il soupçonne son prédécesseur d’avoir détourné plus de 3 millions de dollars de l’aide fournie par le gouvernement fédéral.

Tout ce qui se passe ici présentement détourne l’attention du fait que le conseil de bande est l’objet d’une enquête pour fraude de la SQ , fait remarquer Victor Bonspille. Je crois que ça viendra clarifier ce qui s’est passé quand Simon était grand chef.

Serge Otsi Simon était dans la salle de conférence du conseil avec quatre autres chefs quand les policiers y ont fait irruption. Ils ont aussitôt été priés de quitter les lieux. Ils [les policiers] avaient un mandat de perquisition pour fouiller tous les bureaux, raconte le chef mohawk. J’ai collaboré et je leur ai demandé s’ils voulaient que je laisse la porte de mon bureau ouverte. J’ai aussi ouvert mon sac de travail pour montrer que je ne sortais rien du bureau.

« Il [Victor Bonspille] est convaincu que j’ai volé de l’argent. Je suis confiant que l’enquête démontrera qu’il n’y en a pas eu, de fraude. » — Une citation de Le chef Serge Otsi Simon

Un conseil toxique

Serge Otsi Simon et ses collègues s’étaient rassemblés dans l’espoir de faire progresser des dossiers qui stagnent depuis longtemps en raison des divisions qui paralysent le conseil de bande. Le grand chef Bonspille et sa sœur, la cheffe Valérie Bonspille, ne se sont pas joints à eux malgré l’invitation.

Les deux camps qui s’opposent s’accusent mutuellement de blocages et de conspiration. L’impasse politique est totale. Présentement et depuis les 18 derniers mois, le conseil est vraiment toxique , témoigne M. Bonspille.

Le grand chef Victor Bonspille (à gauche) et le chef Serge Otsi Simon (à droite) sont à couteaux tirés au conseil de bande de Kanesatake. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

D’ailleurs, pour ramener un peu d’ordre dans la communauté, le grand chef ne voit plus d’autre moyen que de déclencher des élections générales le plus rapidement possible.

« L’espoir pourra revenir quand le conseil sera changé. Je n’y serai peut-être plus et, si c’est le cas, j’espère que la personne qui me remplacera aura une bonne tête, un bon cœur et une bonne conscience. J’espère qu’elle sera là pour la communauté. » — Une citation de Le grand chef Victor Bonspille

Ce qui empêche le grand chef Bonspille de procéder immédiatement est la réforme du code électoral en cours. Le processus, qui est mené par des membres de la communauté et dans lequel il ne peut pas intervenir, pourrait durer encore quelques mois.

Une situation intenable

Victor Bonspille reproche entre autres à son prédécesseur son manque de transparence et sa mauvaise gestion des affaires de la communauté. M. Simon a également beaucoup de choses à reprocher à son successeur. Il dénonce son style de gestion opaque, et son recours à l’intimidation et à la diffamation comme outils politiques. Il l’accuse aussi de népotisme.

Écarté du conseil de bande après l’annulation de son élection en janvier dernier par un comité d’appel, M. Simon a finalement pu réintégrer l’instance politique à la suite d’une récente décision de la Cour fédérale. Le bras de fer judiciaire n’est toutefois pas terminé, puisque la cour n’a toujours pas invalidé la décision du comité d’appel.

Les événements des derniers mois ont aussi persuadé M. Simon de la nécessité de déclencher des élections générales à Kanesatake pour former un nouveau conseil de bande.

Ça ne peut pas durer comme ça encore deux ans , lance Serge Otsi Simon, qui compte se présenter au prochain scrutin pour empêcher la réélection de M. Bonspille.

Je n’ai pas le choix. Je ne voulais pas me représenter comme grand chef et je pensais que ma carrière politique était terminée. Dix ans, c’était amplement suffisant pour moi… Mais j’ai l’obligation envers mes enfants, mes petits-enfants et tous les enfants de la communauté d’intervenir. Je ne vois pas d’autre candidat qui a l’expérience ou le cœur de vouloir changer les choses.

Serge Otsi Simon (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Un désastre environnemental

La situation environnementale à Kanesatake vient exacerber les tensions au conseil de bande.

Victor Bonspille regrette la manière dont l’ancien grand chef a laissé l’entreprise G&R Recyclage faire autant de dégâts dans la communauté. D’abondantes fuites de dioxines, de BPC, d’amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, entre autres, se sont échappées du site au fil des ans pour se retrouver dans les cours d’eau à proximité, avant d’être rejetées dans le lac des Deux Montagnes et dans la rivière des Prairies.

Ces manquements ont poussé le ministère de l’Environnement du Québec à révoquer, en 2020, le permis d’exploitation de l’entreprise, propriété des frères Gary et Robert Gabriel.

Simon avait peur de confronter G&R Recyclage à propos du problème. Quand je suis arrivé en poste, en moins d’un mois, j'avais rencontré les propriétaires de l’entreprise et mis fin à l’entente qu’ils avaient avec le conseil de bande. Ils n’ont pas respecté les règles et ça ne pouvait plus continuer comme ça , raconte M. Bonspille.

Le grand chef de la communauté mohawk de Kanesatake, Victor Bonspille. Photo : Radio-Canada

M. Simon assure que les choses se sont passées différemment. Au printemps 2020, il dit avoir tenté de révoquer la résolution permettant à G&R Recyclage d’exploiter le dépotoir, mais Victor Bonspille et d’autres chefs s’y seraient opposés. Finalement, en raison de divers facteurs, tous se sont entendus pour mettre le dossier sur la glace.

On était dans le milieu de la pandémie de COVID et on attendait les résultats d’analyses de sol, d’eau et d’air du site. J’avais besoin de ces résultats pour révoquer la résolution. Sans des preuves concrètes, je ne pouvais pas aller de l’avant avec mes demandes aux gouvernements , explique M. Simon.

Les frères Gabriel

Malgré la réputation peu enviable de Gary et Robert Gabriel qui les lie au crime organisé, Serge Otsi Simon affirme n’avoir jamais redouté de les confronter. Je n’avais pas peur d’eux et je leur ai parlé plusieurs fois , soutient-il.

C’est toutefois Victor Bonspille qui a aujourd’hui la responsabilité de discuter avec les frères Gabriel et de trouver une manière de réparer les immenses dommages causés par leur gestion du site.

Je suis d’accord que c’est un désastre environnemental, lance M. Bonspille. Mais ceux qui en sont responsables l’ont reconnu, se sont excusés et maintenant ils travaillent avec nous pour trouver une solution. C’est leur communauté à eux aussi.

Le centre de tri exploité par Gary et Robert Gabriel est devenu un véritable dépotoir au fil des ans. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

M. Bonspille nie vouloir défendre les frères Gabriel. Il ne veut tout simplement pas s’attarder aux rumeurs et remuer le passé. Particulièrement celui de Gary Gabriel, qui a déjà fait face à plusieurs accusations criminelles.

« Je ne suis pas policier. Quoi qu’il [Gary Gabriel] ait fait dans le passé, c’est son passé. Je travaille avec lui et son frère sur la situation présente. Je ne parle de rien d’autre avec eux que ce qui se passe sur leur site. Ils savent qu’ils ont fait quelque chose de mal et ils travaillent avec nous pour le régler. » — Une citation de Le grand chef Victor Bonspille

Québec et Ottawa se renvoient la balle

Pour décontaminer la propriété de G&R Recyclage, le conseil de bande de Kanesatake aura assurément besoin de l’appui des gouvernements fédéral et provincial. Même si tout le monde accepte de mettre l’épaule à la roue, Victor Bonspille estime que ça pourrait prendre jusqu’à 10 ans pour réhabiliter totalement le site .

Jusqu’à présent, Ottawa et Québec s’échangent cette patate chaude sans trop vouloir prendre leurs responsabilités. Une rencontre tripartite avec la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et le ministre québécois responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, est prévue la semaine prochaine.

Je pense qu’Ottawa évite le problème depuis un certain temps, surtout depuis qu’il est clair que quelque chose doit être fait. Je parle avec eux depuis deux ans et ça prend du temps, dit M. Bonspille. Mais au moins, je sais que le gouvernement fédéral veut aider.

Le problème, présentement, c’est surtout le gouvernement provincial qui ne croit pas avoir de responsabilité puisqu’il s’agit d’un territoire fédéral. Mais on ne peut pas oublier que c’est le provincial qui a émis le permis et la licence pour G&R Recyclage. Il doit être tenu responsable et s’impliquer dans le processus de réhabilitation du site.

Climat de peur

Plusieurs membres de la communauté ont également témoigné du sentiment d’insécurité qui règne à Kanesatake. En entrevue à Espaces autochtones, des résidents ont dénoncé l'inaction de la police dans la lutte contre le crime organisé.

Un collectif s'est aussi mobilisé contre le désengagement de l'État sur ce territoire et a demandé la tenue d’une enquête indépendante internationale sur des allégations de collusion et sur le crime organisé.

Victor Bonspille remarque qu’il y a plus de visiteurs à Kanesatake depuis quelques années et, parallèlement, qu’il y a plus de violence, d’accidents et de plaintes .

On n’est pas différent de n’importe quelle autre ville où il y a des gens qui brisent la loi et qui causent des problèmes. Mais dire qu’il y a plein de gangs ici et que c’est une zone de non-droit, je ne suis pas d’accord avec ça. Ceci dit, oui je crois que la SQ doit faire une meilleure job pour que les visiteurs se plient davantage aux lois.

De son côté, Serge Otsi Simon s’inquiète, comme plusieurs résidents, des courses automobiles à haute vitesse sur le territoire et des coups de feu qui retentissent ici et là dans la communauté .

Mais ce qu’il redoute par-dessus tout, c’est la violence politique qui émane du conseil de bande et qui ronge la communauté.

Les gens ont réellement peur et ils ne peuvent pas donner leur opinion , dit M. Simon.