Résidence pour aînés autochtones : si près des siens, mais si loin de sa culture

Margot Rock vit ici, dans un appartement, depuis quatre ans maintenant. Elle est la plus jeune des pensionnaires de la résidence de cette communauté innue, située sur la Côte-Nord, entre Forestville et Baie-Comeau. Ils sont neuf au total.

Margot Rock n’a que 60 ans. Mais elle a souffert de plusieurs ruptures d’anévrisme qui ont affecté son cerveau et lui ont fait perdre l'usage d'un œil. D’abord à Baie-Comeau, elle a été transférée ici lorsque la résidence a ouvert ses portes, en 2018. Ma sœur voulait vraiment que je revienne dans la communauté. Je suis heureuse d’être de retour , dit-elle.

Margot Rock est la plus jeune des résidentes, elle est heureuse d'être dans sa communauté, proche de son fils. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Les résidences pour aînés dans les communautés sont encore rares. Elles sont une rupture profonde avec le mode de vie des Autochtones. Pendant longtemps, les enfants prenaient soin de leurs grands-parents à la maison. Ils vivaient ensemble, sous le même toit.

Usure de la compassion

On gardait des liens intergénérationnels : les aînés ont besoin d’être auprès de leurs enfants autant que l’inverse. Ils sont notre noyau pour préserver notre identité et notre sentiment d’appartenance , explique Marie-Claude Riverin, la gestionnaire de la résidence.

Marie-Claude Riverin est la gestionnaire de la résidence pour aînés. Elle tente de faire venir des enfants le plus possible, pour poursuivre l'échange multigénérationnel. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Mais dans le contexte actuel, les choses ont changé : la crise du logement dans les communautés a multiplié le nombre d'âmes vivant sous le même toit. Grands-parents, enfants et petits-enfants commençaient à se marcher dessus dans un espace peu adapté.

Les enfants travaillent et ça requiert beaucoup d’énergie pour s’occuper de leurs parents. Ils n’ont plus le temps , explique encore Mme Riverin, qui évoque une usure de la compassion . Ils sont tellement épuisés à prendre soin de leurs aînés qu’ils s’oublient eux-mêmes , ajoute-t-elle.

Je suis contente d’être ici, dans ma communauté. Tout le monde se connaît et mon fils n’habite pas loin , dit aussi Margot Rock.

Les pensionnaires mangent le souper vers 16 h 30. Ils n'ont pas accès à la viande de gibier entre ces murs. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Au rez-de-chaussée vivent huit autres aînés, chouchoutés par six préposées aux bénéficiaires. Elles sont toutes innues, sauf une. Elles parlent toutes l’innu-aimun, sauf une. Un luxe pour les pensionnaires qui, bien souvent, comprennent le français mais sont beaucoup plus à l’aise dans leur langue maternelle.

L’une des résidentes est la légende de Pessamit. Elle est surnommée la reine des bois .

Telesh Dominique a passé toute sa vie dans la forêt, même après le décès de son mari. Célibataire endurcie, elle n’a pas eu d’enfant. Elle dormait dans sa tente, chassait, pêchait et allait de temps en temps en ville pour se ravitailler. Aujourd’hui, à 88 ans, ses pieds ne foulent plus le sapinage et des murs de béton ont remplacé la toile de sa tente prospecteur.

Avant d'arriver à la résidence, Telesh Metatash chassait le castor, pêchait et trappait pour vivre. Photo : Denis Dumouchel

Inutile de lui demander ce qui l’a poussée à choisir ce mode de vie. Elle n’aura rien à répondre, car la question lui semblera ridicule. C’était juste une évidence.

Telesh a encore toute sa tête. Elle aime que sa nièce, Anissa, lui apporte des clémentines, des croustilles et du chocolat.

Je suis contente que sa chambre donne côté fleuve et pas sur le stationnement , dit Anissa Dominique, devenue l’aidante naturelle de Telesh. Dans le bois, elle suivait les saisons, voyait la neige fondre. Elle a transposé un peu ça ici, je voyais ça comme de la nostalgie , poursuit Anissa.

Anissa est la nièce de Telesh. Elle prend soin d'elle comme si c'était sa mère. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L’aînée a encore son instinct de survie. Hors de question de ne pas finir son assiette. On ne sait pas si demain la nourriture manquera.

J’aimais ça aller pêcher le brochet, la truite… , lance Telesh d’un coup. Dans ses mains, un calendrier fait de photos d’elle dans son ancien élément.

Telesh a un calendrier avec des photos d'elle lorsqu'elle vivait encore dans le bois. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Oui, ce n’était pas évident pour elle de venir ici. De vivre avec du monde. Mais elle ne s’est jamais plainte. Cela faisait quelques mois que la graine avait été plantée dans la tête de Telesh. Vivre dans le bois, seule, était devenue difficile. Le jour où on lui a dit qu’elle déménagerait dans la résidence, elle s’est contentée de dire OK , acceptant son sort avec aplomb.

Elle est bonne pour s’adapter , assure Anissa.

Difficile transition

Marie-Claude Riverin le sait très bien.

« La transition est difficile, car cela ne colle pas à notre culture… ce côté institution, béton, aile d’hôpital. » — Une citation de Marie-Claude Riverin, gestionnaire de la résidence

La résidence pour aînés de Pessamit a ouvert ses portes en 2018. Photo : Radio-Canada

Je savais qu’elle allait être bien ici et je suis contente qu’elle soit là. Ça aurait été difficile si elle avait été [dans une résidence] hors de la communauté. C’est plus sécurisant ici. Je ne dirais pas que j’ai sauté de joie quand il a fallu la placer , poursuit Anissa.

Comme un baume au cœur, elle emmène sa tante, dès qu’elle peut, sur le territoire. Car tout lui manque de là-bas . J’ai hâte quand je monte , dit Telesh. L’aînée est une femme de peu de mots. Mais les Innus parlent souvent avec le silence.

Maliashel Tshernish est aussi une grande silencieuse. En tout cas avec les inconnus. Mais à bientôt 100 ans, la doyenne de la communauté garde encore de sa vigueur lorsqu’il s’agit de pousser son déambulateur jusqu’aux toilettes. À ses côtés, sa petite-fille, Kathy Hervieux.

Maliashel Tshernish est la doyenne de la communauté : elle aura bientôt 100 ans! Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Elle raconte qu’au début, elle ne voulait pas placer Maliashel dans la résidence.

« On était rendu là, mais c’était inconcevable pour moi, ça aurait signifié que je néglige ma grand-mère, que je l’abandonne. » — Une citation de Kathy Hervieux, petite fille de Maliashel Tshernish

Il a ensuite fallu se résigner et expliquer à l’aînée qu’elle allait finir sa vie dans la résidence.

Elle ne voulait pas. On devait lui dire que ce n’est pas parce qu’on ne l’aime pas [qu’on la place], mais parce que personne ne pouvait s’occuper d’elle H24 , poursuit Kathy.

La résidence accueille 9 personnes qui sont toutes semi-autonomes. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Après six mois dans la résidence, Maliashel avait fait son deuil. Je suis contente de ne pas perdre la tête, même si je vais avoir 100 ans. Je suis encore capable de danser , dit-elle. On se souvient de sa course effrénée vers les toilettes et on n'a pas de peine à la croire.

Le cercle des générations

Marie-Claude Riverin, la gestionnaire, rêve de pouvoir accueillir plus de jeunes dans la résidence. Ils auraient accès à ces véritables bibliothèques ambulantes que sont les aînés. Et aussitôt qu’un enfant entre ici, les aînés sont tellement heureux , assure-t-elle en invitant le CPE et la maison des jeunes à organiser des activités à la résidence pour perpétuer le lien intergénérationnel.

Les aînés sont très respectés dans les communautés. Ils sont des gardiens d'un savoir immense et sont souvent les derniers vrais locuteurs de la langue.

Rita Bacon est l'une des pensionnaires de la résidence. Son visage s'illumine quand son arrière-petit-fils vient lui rendre visite. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Pour faire plaisir aux aînés, la résidence organise aussi de temps en temps des repas faits de viande des bois. Comme il est interdit de servir du gibier dans la résidence, ils se déplacent dans la maison des aînés, en haut de la côte de Pessamit.

Marie-Claude Riverin dit tout faire pour améliorer leur bien-être, alors qu’elle manque cruellement de ressources. En ce moment, c’est justement la personne chargée des activités qui est absente.

Dans sa chambre, Telesh compte les jours jusqu’à sa prochaine aventure dans la forêt avec Anissa. Celle qui pourrait être sa fille sait d’avance comment ça se déroulera.

Elles partiront le matin. Feront une pause pour manger du poulet frit. Dans la forêt, Telesh lui montrera là où elle cueillait des graines rouges. Là où elle pêchait le saumon. Puis là où elle récoltait des bleuets. Le soir, elles reviendront à Pessamit et Telesh se glissera dans ses draps, bien loin de son sapinage.