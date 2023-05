Les archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation à l’UNESCO

Le conseil exécutif de l'UNESCO a approuvé la proposition d'inscription à ses archives à l'occasion de sa 216e session.

La collection Le témoignage des enfants : assimilation forcée des enfants autochtones dans des pensionnats canadiens, qui documente les traumatismes vécus par les peuples autochtones dans les pensionnats canadiens, fera partie des documents protégés par l' UNESCO .

Au terme de l'enquête de la CNVR en 2015, les archives du centre comptaient 7000 témoignages de survivantes et survivants des pensionnats pour Autochtones, en plus de 40 000 photographies et de nombreux autres documents historiques.

L'ambassadrice et déléguée permanente du Canada à l'UNESCO, Natasha Cayer, salue cette initiative.

L'ampleur des archives du CNVR reflète la force incroyable des survivantes et des survivants des pensionnats qui élèvent leurs voix pour parler de leurs expériences. Je suis certaine que l'inscription des archives du CNVR au Registre international de la Mémoire du monde de l'UNESCO aidera à honorer et à amplifier leurs voix à l'échelle mondiale , dit-elle.

De son côté, la directrice du CNVR, Stephanie Scott, dit que le centre est honoré de l'inscription de ses archives dans la mémoire du monde.