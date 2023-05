L’Australie-Occidentale indemnisera un groupe autochtone pour les dommages miniers

Le plus vaste État d'Australie a décidé de durcir ses lois pour protéger le patrimoine culturel autochtone depuis la destruction de grottes par Rio Tinto dans le cadre d'opérations minières, il y a trois ans. Ces grottes contenaient des signes d'occupation humaine remontant à 46 000 ans.

Le gouvernement d'Australie-Occidentale en est venu à une entente historique avec le peuple Tjiwarl qui vit dans les régions du nord de l'État. L'entente comprend la compensation de trois réclamations de titres autochtones et un accord pour l'utilisation du sol à l'avenir.

L'État versera l'équivalent de 22,6 millions de dollars canadiens à la Tjiwarl Aboriginal Corporation pour la compensation d'actes telles la construction de routes et l'émission de baux ayant mis en péril l'intégrité juridique du groupe autochtone sur ses terres ancestrales.

L'accord jette les bases d'une relation solide entre le gouvernement d'Australie-Occidentale et les futurs détenteurs du titre autochtone Tjiwarl , a déclaré le gouvernement de l'État.

Le nouvel accord donne plus de poids aux Tjiwarl sur les développements miniers futurs et d'autres sur des questions telles que la gestion de l'eau et les baux miniers ou pétroliers, et supprime le besoin pour de futures demandes d'indemnisation. Il restitue également un peu de terrain au peuple tjiwarl et élargit leur zone de conservation.

Tjiwarl Aboriginal Corporation se dit heureuse d'en être venue à un accord.

Nous espérons que l'entente guidera d'autres groupes détenteurs de titres autochtones vers un résultat similaire , a indiqué le directeur général de Tjiwarl Aboriginal Corporation, Greg Ryan-Gadsden.

Le cas des minières

Selon l'avocat Malcolm O’Dell, qui a été impliqué dans les négociations et qui travaille au Central Desert Native Title Services, presque toutes les entreprises minières qui peuvent avoir eu une responsabilité dans la demande d'indemnisation initiale ont réglé les questions en litige.

L'entreprise Bellevue Gold fait partie des minières qui ont réglé leurs dettes.

La minière BHP, qui a refusé de faire des commentaires, a conclu un accord en 2018 concernant ses opérations d'extraction de nickel, mais ne fait pas partie de l'accord actuel. Les mines de Mount Keith et de Leinster sont situées en territoire tjiwarl.