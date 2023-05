Les Autochtones ont besoin d’alliés comme Scorsese, selon Lily Gladstone

L’actrice Lily Gladstone, qui est l’une des vedettes du film Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, croit que le réalisateur est un puissant allié pour porter le message des communautés autochtones américaines.

Lily Gladstone a grandi dans la réserve Blackfeet, aux États-Unis. Ces jours-ci, elle se trouve à Cannes où Killers of the Flower Moon est présenté en première mondiale.

Le film aborde le traitement subi par des Autochtones aux mains des Blancs. L'artiste y incarne Mollie Burkhart, une membre de la Nation Osage dont la famille est morte dans des circonstances suspectes en Oklahoma dans les années 1920.

En raison de sa réputation internationale, Scorsese était dans une position unique pour dissiper les mythes qui ont longtemps prévalu, croit-elle.

« Qui d’autre va pousser les gens à se questionner sur leur propre complicité de la suprématie blanche… à l’exception de cet homme? Les gens écoutent ce qu’il a à dire. Nous avons besoin de ce genre d’alliés. » — Une citation de Lily Gladstone, actrice

Lily Gladstone se demande pourquoi la vérité au sujet du sort réservé à tant d’Autochtones aux États-Unis tarde à se répandre. Pourquoi le monde ne sait pas ces choses? Nos communautés le savent depuis toujours.

Robert De Niro, Martin Scorsese, Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio ont posé pour les photographes sur la Croisette. Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Intrigue

Dans ce film de Scorsese, Gladstone se marie avec son chauffeur blanc Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), dont l’oncle, William Hale (Robert De Niro), est le roi d’Osage Hills .

Hale se présente comme un ami de la communauté d’Osage, mais il est en réalité derrière les meurtres de plusieurs de ses membres pour profiter de la manne pétrolière qu’offre son territoire.

Le film a été tourné entièrement à Osage, en Oklahoma.

Le réalisateur a dit que plus il en apprenait sur cet endroit, plus il voulait allonger son film, qui dure près de quatre heures.

« Je voulais en savoir le plus possible sur Osage, et c’est accablant. » — Une citation de Martin Scorsese, réalisateur

Le chef Standing Bear, de la Nation Osage, dit que Scorsese a su rétablir la confiance.

Mon peuple a beaucoup souffert et les effets se font toujours sentir. Mais je peux dire, de la part des gens d’Osage, que Scorsese et son équipe ont rétabli la confiance et nous savons que cette confiance ne sera pas trahie.