Les chefs innus veulent un rappel à l’ordre du député Dufour par Québec

Les chefs de la nation innue demandent à François Legault de rappeler à l’ordre le député caquiste et ex-ministre Pierre Dufour à la suite des propos qu’il a tenus sur l’itinérance et la délinquance, lors d’un conseil municipal de Val-d’Or.

Ils demandent aussi au premier ministre du Québec de trouver des solutions collaboratives à une situation critique, complexe et délicate telle que l'itinérance .

Selon les chefs de la nation innue, le député Dufour a réussi à réduire le niveau de confiance et à augmenter le niveau de colère et de cynisme face à une problématique complexe .

Le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, reproche à Pierre Dufour de diviser plutôt que de rassembler et encourager des solutions . Tenir des propos aussi disgracieux et mensongers est indigne d’un élu , a-t-il déclaré dans un communiqué commun.

L’impression du chef de Matimekush Lac John, Réal McKenzie, est qu’il y a un recul de 10 ans, après des progrès dans le rapprochement. Je suis peiné de constater que ce député vient nous tirer tous vers le bas , a-t-il indiqué, rappelant qu’un membre itinérant de sa communauté, Raphaël André, était mort de froid à Montréal pendant la pandémie.

Lors du conseil municipal de Val-d’Or du 15 mai 2023, Pierre Dufour s’est attaqué à l’émission Enquête de Radio-Canada qui portait sur des cas d’abus allégués de femmes autochtones par des policiers de la Sûreté du Québec à Val-d’Or.

Il a en outre montré du doigt la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (commission Viens) qui, selon lui, a dit que les policiers de Val-d'Or racisaient les Autochtones en donnant plus de tickets aux itinérants

Ces propos ont choqué l’opposition à Québec, qui a demandé des excuses.

Pierre Dufour ne veut pas accorder d’entrevue à ce sujet. Sur le réseau social Facebook, il a publié une courte déclaration, indiquant s'être exprimé sous le coup de l'émotion. Il a précisé que certains mots avaient dépassé sa pensée, mentionnant un dossier délicat et complexe. Le gouvernement ne veut pas faire d’autres commentaires à ce propos.

Les chefs innus ne se disent pas émus par ce message. Selon le chef d’Essipit, Martin Dufour, le député se permet aujourd’hui de rouvrir des plaies que plusieurs tentent de guérir . Il faut ouvrir les yeux sur la situation de l’itinérance, de la délinquance et de la violence, mais le faire en mode solution plutôt qu’en mode accusatoire , a-t-il écrit.

La mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, n’a pas aimé non plus les propos de Pierre Dufour, craignant que soit ouverte la boîte de Pandore , car après la sortie de l’émission Enquête, le tissu social de Val-d’Or avait été très affecté.

Les chefs innus déplorent également que les propos de M. Dufour, qu’ils qualifient d’incendiaires, ne soient ni uniques ni isolés.

Il y a un an, Pierre Dufour, alors ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, avait reproché aux Innus de ne pas aider au rétablissement du caribou forestier, une espèce menacée. Il avait ensuite adouci ses propos sans s’excuser. Le ministre Ian Lafrenière avait alors modéré cette affirmation, disant que les Premières Nations font partie de la solution en ce qui concerne la protection du caribou forestier.

Stéphane Grenier, le président de La Piaule, organisme qui vient en aide aux personnes itinérantes, a lui aussi déploré la sortie du député. Selon lui, ce sont des propos assez graves.

Ça augmente le clivage dans la ville vis-à-vis des populations itinérantes et autochtones. Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui soutiennent les propos tenus par le député, et d’autres qui les dénoncent. Quand on a ce type de clivage, c’est plus difficile de travailler collectivement , a lancé M. Grenier.

Il appuie les revendications de la Ville de Val-d’Or, qui demande l’aide de Québec pour augmenter la présence de travailleurs communautaires et de patrouilles policières et pour ouvrir un centre de jour.