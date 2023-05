Kanesatake : que fait la police?

Le jour où Jeremy Tomlinson a vu son fils de six ans rentrer de l’école avec une balle de 9 mm trouvée par terre, il ne s’est pas tant inquiété. Cet ancien policier mohawk qui a œuvré 17 ans dans la Gendarmerie royale canadienne a l’habitude des armes. Mais ce n’est pas le cas des autres membres de Kanesatake.

Plusieurs Mohawks interrogés parlent de ces tirs incessants et presque quotidiens d’AK47 ou de AR15. Des armes d’assaut. Le maire d’Oka, Pascal Quevillon, confirme lui aussi.

Une peur qui date

Alors les gens ont peur. Et cela n’est pas nouveau. Cette peur existe dans cette communauté située à une heure de Montréal depuis des décennies . Et ce n’est pas la mise au feu de la maison de l’ancien chef, James Gabriel, en 2004 et la disparition du corps de police de la communauté qui a été le tournant.

Des tirs se font régulièrement entendre depuis la pinède notamment. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’une de nos sources qui a demandé l’anonymat par peur de représailles raconte l’angoisse qui la prend lorsque ses enfants se promènent. Une autre témoigne de la récurrence presque quotidienne de coups de feu qui l'amènent à se demander si un règlement de compte a lieu.

J’ai vu des gens essayer de faire changer les choses, sans résultats , dit-elle.

Ces deux témoins font partie du groupe de Mohawks qui a demandé la tenue d’une enquête indépendante et internationale sur des allégations de collusion et sur le crime organisé à Kanesatake. Personne d’autre n’est capable de mener à bien cette mission selon eux.

Jeremy Tomlinson, l’un des rares à parler à visage découvert, rappelle la défiance des Mohawks à l’égard de l’autorité et des gouvernements. Tous évoquent une méfiance et un manque de confiance flagrant.

Jeremy Tomlinson est l'un des rares Mohawks à oser parler à visage découvert. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

M. Lafrenière [ministre chargé des relations avec les Autochtones et les Inuit au Québec, NDLR] fait partie du problème. On ne peut pas demander à notre agresseur de régler le problème, c’est pour ça qu’on veut une intervention indépendante , dit l’une de nos sources.

Cette demande a été formulée dans une lettre publiée à la fin du mois d'avril.

« On est puni pour avoir ruiné la réputation du Canada et du Québec comme promoteurs des droits de la personne et c’est pour ça qu’ils nous ont abandonnés. Peu importe la couleur politique, ils ont abandonné les droits humains et environnementaux à Kanesatake. » — Une citation de Une source anonyme

Depuis trop longtemps, elle considère que le Canada, comme le Québec, n’a en réalité que faire des Mohawks de Kanesatake.

On laisse notre communauté se détruire de l’intérieur et le gouvernement a un intérêt à ce que ça se passe comme ça , dit l’ancien grand chef Serge Otsi Simon.

Abandon de la SQ?

Les personnes interrogées l’assurent d’ailleurs, la Sûreté du Québec (SQ) n’agit pas pour lutter contre le crime organisé.

L’un de nos témoins raconte que s’il appelle la SQ pour un événement à son domicile, des officiers risquent fort de se déplacer certes. À moins que d’autres Mohawks les empêchent d’entrer sur le territoire. Mais lorsqu’il s’agit de se déplacer pour lutter contre le crime organisé, plus personne ne répond à l’appel, dit-il.

Cette source assure que même l’ancien grand chef, Serge Otsi Simon, a empêché, durant son mandat, l’entrée de la SQ à Kanesatake, car selon cette source, elle appelle toujours le conseil de bande avant d’intervenir.

L’ancien grand chef ne le nie pas. Oui, ça m’est arrivé, car la situation était explosive .

M. Simon raconte aussi un cas de violences conjugales pour lequel la SQ n'a pas voulu se déplacer, car elle estimait que c'était trop dangereux .

L'ancien grand chef, Serge Otsi Simon, pense qu'une police autochtone, indépendante du pouvoir politique serait une piste de solution. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Jérémy Tomlinson explique que le terreau est particulièrement fertile à Kanesatake pour permettre l’implantation du crime organisé : pauvreté, multiples traumatismes et, surtout, colonialisme et perte de territoire, sont un cocktail propice.

Maintenant, ces groupes viennent comme s’ils étaient chez eux , dit M. Tomlinson. Comme les autres, il raconte que ces gens viennent de l’extérieur de Kanesatake et sont soutenus par quelques Mohawks.

Jeremy Tomlinson poursuit : En 2022, j'ai contacté la SQ dans le cadre de mes fonctions [pour] signaler une fraude commise par un patient. On m'a répondu qu'ils ne pouvaient pas se rendre sur place sans deux ou trois voitures de police et que cela représentait trop de ressources pour ce type d'incident. J'ai d'abord cru que le sergent plaisantait, mais ce n'était pas le cas , se souvient-il.

Durant la crise d'Oka en 1990, les Mohawks voulaient protéger leur territoire et notamment le cimetière de la pinède. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

M. Tomlinson, de par son ancienne carrière de policier, a bien conscience des coûts d’une telle opération. C’est une autre question qu’il se pose : pourquoi devoir envoyer tant de policiers pour un dossier si peu sensible? Parce qu’il s’agit de Kanesatake, croit-il.

Une politique non écrite visant à répondre à chaque situation avec deux ou trois véhicules impose un préjugé majeur , ajoute-t-il.

Quant au maire Quevillon, il raconte que des citoyens d’Oka ont déjà appelé la SQ à la suite de tirs. Ils se sont fait dire « ils tirent dans les airs, il n’y a pas de danger », raconte-t-il en tirant son chapeau au groupe de Mohawks qui pousse ce cri du cœur .

Je les trouve très courageux, car il pourrait arriver des choses désolantes à leur famille et leur propriété , ajoute-t-il.

Pascal Quevillon estime que le gouvernement attend quelque chose d'impossible de la part du conseil de bande: qu'il réclame lui-même l'intervention de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La lieutenante Ann Mathieu de la SQ assure que comme c’est le cas ailleurs au Québec et dans de rares exceptions, les policiers de la SQ rencontrent parfois des individus qui peuvent être réfractaires à leurs présences .

Elle ajoute : comme le crime organisé n’a pas de frontière et se déplace parmi les différentes communautés, la SQ fait de la lutte au crime organisé l’une de ses missions les plus prioritaires

Ni le ministère de la Sécurité publique du Canada ni celui du Québec n’a répondu à nos demandes d’entrevues.

La SQ assure faire le nécessaire et intervenir sur le territoire de Kanesatake. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le maire d’Oka, Pascal Quevillon, émet des doutes lui aussi. Au début de la légalisation du cannabis, la SQ faisait des barrages. Ils ont même identifié plusieurs figures du crime organisé. Mais depuis deux ans, il n’y a plus grand-chose qui se passe , dit-il en entrevue.

Il estime que ce sont des non autochtones qui viennent bénéficier des lois autochtones aux dépens de la majorité .

Le souvenir de 1990

Agitée comme un épouvantail, la crise d’Oka a bon dos selon plusieurs Mohawks. Mais ce qui se passe aujourd’hui n’a rien à voir. Ça n’a rien à voir avec le territoire, mais avec l’avidité, le maintien du statu quo de la peur, de la terreur, pour des gains économiques , assure l’une de nos sources.

Jeremy Tomlinson et le maire Quevillon abondent dans ce sens : la situation est totalement différente.

Les gouvernements n'osent pas agir de peur de devoir gérer une nouvelle crise d'Oka. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Tom Hanson

Et surtout, ce n’est pas toute la communauté qui est là-dedans, mais seulement des individus. Ça devrait être vu comme des crimes individuels et pas une problématique mohawk en général , poursuit l’un de nos témoins.

La crise d’Oka est instrumentalisée. [Les politiciens] utilisent cet argument pour laisser les activités criminelles continuer. Si la police est assez bête pour intervenir violemment, il y aura probablement une nouvelle crise. Il faut plutôt penser à une solution pacifiste qui implique des discussions , dit-il.

Serge Otsi Simon dit aussi qu’une nouvelle crise d’Oka peut, dans l’absolu, éclater dans n’importe quelle communauté. Il se questionne surtout sur la volonté de la SQ d’infiltrer le crime organisé qui agit à Kanesatake.

Un autre argument souvent mis en avant par les pouvoirs politiques, et leur désir affiché de laisser plus d’autonomie aux Autochtones.

Tous les intervenants s'entendent à dire que la situation n'est en rien semblable à ce qui a conduit à la crise d'Oka. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Le gouvernement exerce son autorité quand ça l’arrange. Quand on défend notre territoire et nos ressources contre le développement, là il intervient. Pour le reste, il dit toujours que c’est au conseil de bande et à la communauté de gérer. Il a créé ce foutoir avec la Loi sur les Indiens , assure l’une de nos sources.

Pascal Quevillon va même encore plus loin. La SQ et la Sécurité publique ferment les yeux. Ils ont peur d’intervenir. Ils attendent l’aval du conseil de bande. Mais ils vont attendre longtemps. La dernière fois qu’un grand chef a fait ça, on sait tous comment ça s’est terminé. Je ne sais pas ce qu’ils ne comprennent pas , dit-il.

« Soit le gouvernement prépare ses excuses pour les donner dans quelques décennies, soit il agit maintenant. » — Une citation de Pascal Quevillon, maire d'Oka

En 2004, la maison du grand chef, James Gabriel, a été incendiée et des Peacekeepers, la police autochtone, des agents de la SQ et de la GRC , ont été pris en otages dans le poste de police qui a aussi brûlé. Depuis, M. Gabriel est parti vivre en Ontario.

Le maire Quevillon croit qu’il est indispensable de dissocier le politique d’une intervention policière. Il plaide pour l’implantation de patrouilles policières régulières dans la communauté.

Le 15 mai dernier, le conseil municipal d'Oka a approuvé une résolution demandant à la SQ d'intervenir sur l'ensemble du territoire de la MRC Deux-Montagnes afin qu' elle assume son rôle de façon plus active et de façon plus intense .

Le 24 avril, c'était la MRC qui adoptait la quasi même résolution.

Selon le maire d'Oka, des contrôles étaient faits lors de la légalisation du cannabis, mais ce n'est plus vraiment le cas depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

L’ancien grand chef Simon a longtemps plaidé pour une police indépendante après son démantèlement en 2005, rappelle-t-il. Sans succès, faute de fonds alloués par le fédéral, dit-il.

Selon lui, une intervention de la SQ est à double tranchant . D’un côté il y a le problème de sécurité à régler, de l’autre, cela donnerait un gros coup dans l’aspiration à l’autonomie des Mohawks, dit-il.

Sur toutes les lèvres, deux noms circulent et canalisent les angoisses. Ceux de Gary et Robert Gabriel, les deux entrepreneurs mohawks propriétaires de l’ancien dépotoir devenu une source importante de contamination.

En entrevue à CTV, le grand chef Victor Bonspille, qui n’a pas souhaité répondre à nos propres questions, a affirmé que le portrait que Serge Otsi Simon et d'autres dressent des frères Gabriel est injuste. Ils n'ont rien à voir avec ce qui est dépeint , a-t-il ajouté.

Le grand chef de la Première Nation de Kanesatake, Victor Akwirente Bonspille se fait avare de commentaire. Photo : Radio-Canada

Au plumitif, une trentaine d’accusations criminelles sont pourtant associées au nom de Gary Gabriel.

Il essaye de garder les gros bras avec lui et il a sûrement un peu peur , croit Serge Otsi Simon.

Fuir?

Beaucoup seront portés à se demander pourquoi les Mohawks qui vivent sous une telle pression ne quittent pas Kanesatake.

C’est une bataille interne , dit l’une de nos sources.

« Évidemment ça nous est arrivé de penser à partir, mais nous avons une loyauté envers nos ancêtres qui se sont battus pour que nous ayons cette terre, C’est notre héritage. » — Une citation de Une source anonyme

Une troisième ajoute : C’est pas que je n’y ai jamais pensé, mais c’est ma maison ici. J’ai aussi de beaux souvenirs. Où est-ce que j’irai?

Finalement, beaucoup estiment que le colonialisme est à la base de toute cette situation. La loi sur les Indiens a radicalement changé le mode de gouvernance des Mohawks qui ne fonctionnait pas sous le régime de conseil de bande, mais plutôt de maison longue.

En attendant, les tirs retentissent encore dans la pinède.